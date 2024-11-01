edición general
Gasolina low cost o de marca: la OCU analiza su calidad y revela si hay diferencias que afecten al motor del coche

Gasolina low cost o de marca: la OCU analiza su calidad y revela si hay diferencias que afecten al motor del coche

Tras analizar 40 muestras de gasolina y otras 40 de gasoil, la OCU ha llegado a la conclusión de que no hay diferencias de calidad entre los combustibles de distintos precios. Eso sí, según el informe es muy difícil comprobar si alargan la vida del motor o mejoran las prestaciones o consumos.

ACEC
Te ahorro un click: NO
capitan.meneito
#1 en mi experiencia personal sí.
poxemita
#7 el combustible base es el mismo si lo compran a CLH, cambian los aditivos y bueno, si compran por otras vias.
Y otra diferencia puede estar a nivel de gasolinera pero por las condiciones de almacenaje (humedades) o filtros para asegurarse que eliminan posibles impurezas en los tanques.
capitan.meneito
#8 sí es posible, pero algo hay.
En dos coches diferentes, de pegar tirones a ir bien, solo cambiando el gasoil, no es casualidad.
PauMarí
#8 no exactamente, si no ha cambiado el mercado, antes habían tres operadores más, y luego también está la coña de los depósitos fiscales, pero eso ya es otro tema....
Cc #9
yopasabaporaqui
#9 Claro que no lo es. Pero la razón no es el combustible, es la gasolinera y el mantenimiento de sus depósitos. Prueba en otra lowcost y mejor si es muy transitada.
ACEC
#7 En mi experiencia personal, no. Llevo décadas llenando el depósito exclusivamente en gasolineras low-cost. Cero problemas de motor con ningún coche, ni diesel ni gasolina o gasoil de calefacción. Pero tanto tu caso como el mío son cherry-picking. Lo que dicen los que saben es lo que pone en el artículo: es exactamente la misma gasolina con distintos "aditivos" y no hay ninguna prueba de que esos aditivos hagan realmente algo significativo. Cualquier otra cosa es pura especulación.
MADMax2
#10 También depende del vehículo, eh? que el que tenía antes se tragaba cualquier cosa y ni un problema (eso si, el motor sonaba mucho, a veces lo comparaba en broma con un tractor, pero había sido así toda la vida)
Y los de ahora con cualquier cosa se quejan y no arrancan
thoro
Lo que hay que tener cuidado es en el mantenimiento de los depositos de la gasolinera, no tanto en la propia gasolina/diesel que compran ellos.
Por condensación hay acumulación de agua en los depósitos y requiere cierta atención por parte de los propietarios de la gasolinera.
Casi todos los problemas anunciados en prensa por las gasolineras ha sido por falta de mantenimiento y dejadez.
PauMarí
#5 eso y los aditivos (por ejemplo anticongelante en el diésel en invierno), que aquí también hay diferencias y muchas también dependen de las propias estaciones de servicio.
Cc #6
josde
La OCU vive de esas subvenciones opacas, sus estudios son casi siempre interesados para su bolsillo.
#2 Tronchador.
Titular alternativo:
La OCU, previa "subvención" te dice donde tienes que ir a repostar para que sigamos ganando dinero con nuestros publirreportajes.
Gry
Comparto esto que me salió en una conversación con la IA para verificar la noticia:

Sí, los aditivos de las gasolineras low cost (como HQ300 para diésel y HQ400 para gasolina) están estandarizados y auditados indirectamente por cumplimiento normativo español/europeo (Órdenes OM PRE/1724/2002 y OM PRE/3493/2004, BOE), con ensayos en laboratorios como CLH que verifican eficacia básica (cetano, limpieza inyectores, anticorrosión) sin efectos secundarios. ���� En cambio, los aditivos premium (Neotech, Óptima ADN) son propietarios/confidenciales, sin auditorías independientes públicas ni comparativas de terceros como OCU o CETRAA.
Barriales
Este análisis es cada varios años. Y siempre sale el mismo resultado.
Ahora vendrán a decir lo contrario. Que si consume mas, que si dura menos km, que si el coche no va fino, que si revientas el motor.
Nanai. La diferencia de precio va para los consejeros delegados, directores generales y demás sanguijuelas.
MADMax2
#4 En gasolina no sé, pero en GLP si se nota mucho la diferencia de una estación de servicio a otra. Y a veces también del momento en el que recargues.
Curiosamente cuando más gas licuado entra en el depósito (más de lo que debería entrar según el tamaño del depósito y el mecanismo de seguridad) luego marca un consumo más alto.
El depósito es de 40 litros. solo se puede llenar al 85% por seguridad (te corta), es decir, unos 34 litros estando vacío. Sin embargo lo he llegado a "llenar" con 42 litros en algunas estaciones de servicio (mosquea mucho , claro)
PauMarí
Enésimo estudio para llegar a las mismas conclusiones pero siguen erre que erre...
Tecar
No encuentran diferencias ya que es difícil asegurar si alargan la vida del motor o mejoran las prestaciones o consumos.
o_o
