Gasolina low cost o de marca: la OCU analiza su calidad y revela si hay diferencias que afecten al motor del coche

Tras analizar 40 muestras de gasolina y otras 40 de gasoil, la OCU ha llegado a la conclusión de que no hay diferencias de calidad entre los combustibles de distintos precios. Eso sí, según el informe es muy difícil comprobar si alargan la vida del motor o mejoran las prestaciones o consumos.
Y otra diferencia puede estar a nivel de gasolinera pero por las condiciones de almacenaje (humedades) o filtros para asegurarse que eliminan posibles impurezas en los tanques.
En dos coches diferentes, de pegar tirones a ir bien, solo cambiando el gasoil, no es casualidad.
Y los de ahora con cualquier cosa se quejan y no arrancan
Por condensación hay acumulación de agua en los depósitos y requiere cierta atención por parte de los propietarios de la gasolinera.
Casi todos los problemas anunciados en prensa por las gasolineras ha sido por falta de mantenimiento y dejadez.
La OCU, previa "subvención" te dice donde tienes que ir a repostar para que sigamos ganando dinero con nuestros publirreportajes.
Sí, los aditivos de las gasolineras low cost (como HQ300 para diésel y HQ400 para gasolina) están estandarizados y auditados indirectamente por cumplimiento normativo español/europeo (Órdenes OM PRE/1724/2002 y OM PRE/3493/2004, BOE), con ensayos en laboratorios como CLH que verifican eficacia básica (cetano, limpieza inyectores, anticorrosión) sin efectos secundarios. ���� En cambio, los aditivos premium (Neotech, Óptima ADN) son propietarios/confidenciales, sin auditorías independientes públicas ni comparativas de terceros como OCU o CETRAA.
Ahora vendrán a decir lo contrario. Que si consume mas, que si dura menos km, que si el coche no va fino, que si revientas el motor.
Nanai. La diferencia de precio va para los consejeros delegados, directores generales y demás sanguijuelas.
Curiosamente cuando más gas licuado entra en el depósito (más de lo que debería entrar según el tamaño del depósito y el mecanismo de seguridad) luego marca un consumo más alto.
El depósito es de 40 litros. solo se puede llenar al 85% por seguridad (te corta), es decir, unos 34 litros estando vacío. Sin embargo lo he llegado a "llenar" con 42 litros en algunas estaciones de servicio (mosquea mucho , claro)