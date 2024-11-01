edición general
11 meneos
17 clics
La gasolina se encarece un 12% en una semana tras el ataque a Irán, con las estaciones 'low cost' marcando las mayores subidas

La gasolina se encarece un 12% en una semana tras el ataque a Irán, con las estaciones 'low cost' marcando las mayores subidas

El diésel supera los 1,6 euros el litro, mientras la gasolina 95 sobre pasa los 1,58 euros, mientras organizaciones de consumidores y analistas advierten del efecto 'cohete-pluma' que niega el sector

| etiquetas: precio gasolina , una semana , guerra iran , eeuu israel , subidas
9 2 1 K 118 actualidad
29 comentarios
9 2 1 K 118 actualidad
Comentarios destacados:        
freeclimb #5 freeclimb
Por otro lado supongo que los que Votan a PP y a VOX estarán encantados y orgullosos de pagar la gasolina más cara sabiendo que ayudan así a EEUU e Israel a Invadir Irán.
5 K 75
Mesto #13 Mesto
#5 Qué defiendas a al Gobierno asesino de Irán amparándote en que quieres tener gasolina barata no sé en qué lugar te deja.
1 K 6
freeclimb #22 freeclimb *
#13 Hay gobiernos asesinos en todos los países productores de petróleo.

pero todos menos uno son amigos de EEUU e ISRAEL.

Curiosamente, solo interesan los Derechos Humanos del que no es amigo de EEUU e ISRAEL..
1 K 26
Mesto #23 Mesto
#22 Y aunque así sea estaremos de acuerdo en que el hecho de caiga el Gobierno asesino y tirano Iraní, aunque solo sea uno de tantos, es bueno noticia, ¿no?, ¿no?
0 K 7
freeclimb #24 freeclimb *
#23 El objetivo es que Israel controle la zona. Ya lo ha dicho Trump, que le da igual que sea con otra DICTADURA, mientras sea amiga.


Así que no vendas que están liberando al pueblo Iraní, están intentando cambiar al tirano por uno puesto por ellos.
1 K 26
Aokromes #26 Aokromes
#23 te crees realmente que aunque caiga el gobierno actual iran magicamente se convertira de un dia para otro en una democracia y las mujeres podran mostrar el pelo? por cierto, en israel las mujeres casadas no pueden mostrarlo tampoco.
1 K 20
#19 molybdate
#5 Y además, PP y Vox votaron juntos y tumbaron junto a Junts un decreto que permitía topar precios en emergencias como esta
3 K 43
Andreham #1 Andreham
Sinceramente esto sí merece una intervención seria del estado, pero claro, eso sería comunisssssssssssmo.
4 K 64
freeclimb #2 freeclimb
#1 La mejor intervención del estado es estar en contra de esta guerra imperialista.
3 K 46
#3 endy
#1 bajando los impuestos?
4 K 47
rafaLin #8 rafaLin *
#3 Eso, o pedirle a Francia que mande un misilito a telaviv, lo que veas más sencillo. Otra opción sería pedirle a Alemania que cumpla la ley internacional y que deje de dar cobijo a un criminal de guerra buscado por el Tribunal Penal Internacional, pero no creo que sea viable.
1 K 27
Andreham #14 Andreham
#3 ¿Si tú vendes la comida a 1000€ porque eres el único que tiene, crees que el estado debería de decir "bueno, venga, no me pagues el 21% de IVA y así la vendes a 800" o crees que debería de decirte que dónde vas payaso?

Y tú, si te "bajan los impuestos", ¿vas a bajar el precio? Sé sincero.
3 K 32
ur_quan_master #21 ur_quan_master
#3 importando petróleo ruso.
0 K 11
Peka #11 Peka
#1 Que siga apoyando la descarbonización y que la impulse todavía más con generación y autogeneración, así bajara la dependencia del petroleo.
2 K 35
Mesto #12 Mesto
#1 Con el comunismo no habría gasolina y no haría falta intervenir nada.

Lo que sí se puede hacer es deflactar la subida.
0 K 7
Andreham #17 Andreham
#12 Ah sí, todo el mundo sabe que el comunismo tiene escrito en su libro mágico "no uses recursos".

De verdad, hay que actualizarse, que ya estamos en 2026 y hace 37 años que el comunismo no existe... y no veas lo para atrás que vamos.
1 K 24
Mesto #20 Mesto
#17 Y tanto que existe, ahí tienes a Cuba o Venezuela con su población pasando miserias y represión por sufrir el comunismo.
0 K 7
Don_Pixote #25 Don_Pixote
#1 considerando que en teoría la gasolina que consumimos no pasa por ese estrecho, sería lo suyo  media
0 K 8
Harkon #27 Harkon
#1 Hay un partido que no hace mucho pidió por enésima vez nacionalizar de nuevo Repsol, mientras lo ridiculiozaban

Ahora vienen los lloros
0 K 7
Spirito #4 Spirito *
Tenemos que agradecérselo a EEUU e Israel.

Y esto puede ser pasable pero ¿Y el sufrimiento y las miles de muertes que esos canallas se están llevando, un tercio de ello niños?

Malditos sean mil veces.
4 K 55
Harkon #28 Harkon
#4 Disculpa, la gasolina y diesel que hoy está disparada se compró hace 8 semanas. Aquí hay más factores en juego, como la especulación.
0 K 7
karakol #6 karakol *
analistas advierten del efecto 'cohete-pluma' que niega el sector

Cojonazos. ¿A quién va a creer usted, a mí o a sus propios ojos y a su cartera?

Si se caga una paloma sobre una torre petrolífera ya la están subiendo, pero para bajarla cuando el barril está en mínimos, eso ya es otra historia.
3 K 52
freeclimb #7 freeclimb *
#6 Se llama Capitalismo.

Consiste en que unos cuantos se forren a costa del resto.
1 K 26
freeclimb #15 freeclimb
#9 Yo creo que es mucho más extensa esta..
0 K 16
mastodonte #10 mastodonte
Y que tal rebajar los casi 50% de impuestos de los combustibles?  media
0 K 9
freeclimb #16 freeclimb *
#10 Claro y luego nos quejaremos de que no hay carreteras, hospitales, transportes..

Quien quiere todo eso teniendo gasolina barata.
1 K 26
Andreham #18 Andreham
#10 ¿Para conseguir un 50% más de beneficio? ¿Como con las ayudas a la vivienda?
2 K 34
Harkon #29 Harkon *
#10 Se lo subirían a otra cosa y luego además te subirían igual el precio de la gasolina para ganar más, y esos otros impuestos igual los prefieres en alimentos, en IRPF, o que te pongan el IVA al 25%, no?
0 K 7

menéame