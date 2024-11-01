La gasolina se encarece un 12% en una semana tras el ataque a Irán, con las estaciones 'low cost' marcando las mayores subidas

El diésel supera los 1,6 euros el litro, mientras la gasolina 95 sobre pasa los 1,58 euros, mientras organizaciones de consumidores y analistas advierten del efecto 'cohete-pluma' que niega el sector
| etiquetas: precio gasolina , una semana , guerra iran , eeuu israel , subidas
pero todos menos uno son amigos de EEUU e ISRAEL.
Curiosamente, solo interesan los Derechos Humanos del que no es amigo de EEUU e ISRAEL..
Así que no vendas que están liberando al pueblo Iraní, están intentando cambiar al tirano por uno puesto por ellos.
Y tú, si te "bajan los impuestos", ¿vas a bajar el precio? Sé sincero.
Lo que sí se puede hacer es deflactar la subida.
De verdad, hay que actualizarse, que ya estamos en 2026 y hace 37 años que el comunismo no existe... y no veas lo para atrás que vamos.
Ahora vienen los lloros
Y esto puede ser pasable pero ¿Y el sufrimiento y las miles de muertes que esos canallas se están llevando, un tercio de ello niños?
Malditos sean mil veces.
Cojonazos. ¿A quién va a creer usted, a mí o a sus propios ojos y a su cartera?
Si se caga una paloma sobre una torre petrolífera ya la están subiendo, pero para bajarla cuando el barril está en mínimos, eso ya es otra historia.
Consiste en que unos cuantos se forren a costa del resto.
Quien quiere todo eso teniendo gasolina barata.