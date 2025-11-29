edición general
Gary Stevenson: “La izquierda tiene un problema en cómo concibe a los hombres jóvenes”

Gary Stevenson: “La izquierda tiene un problema en cómo concibe a los hombres jóvenes”

Abandonó su exitosa carrera como corredor de divisas cuando entendió que desde su posición ayudaba a hacer más desigual el sistema económico global. Lo narró en sus memorias, ‘El juego del dinero’, y hoy es una de las más destacadas voces a favor del aumento de los impuestos a los más ricos. Gary Stevenson se manifiesta como una nueva voz dentro de la izquierda, una conectada con la clase obrera, blanca y masculina, que ha decidido centrar su discurso solo en la desigualdad y la economía, algo que, como era de esperar, le ha granjeado algunas

Torrezzno #2 Torrezzno
¿Solo los hombres?

Aqui Irene Montero con su habitual sorna denunciando como NO deben sentarse las mujeres: www.tiktok.com/@irenemontero_/video/7577363546284117270

La habitual retorica del hombre que abre mucho las piernas en el metro a la inversa,

Aqui diciendo que Rosalia es cristofascista: www.jotdown.es/2025/11/lux-lo-obsceno-y-el-fascismo/

Aqui Leticia Dolera diciendo que OnlyFans es una herramienta del patriarcado:…   » ver todo el comentario
#3 Katos
#2 o si excepciones dentro de un discurso monotematico en el que 99% de los hombres son malos.

¿Dime cuantas violaciones de mujeres a manos de hombres inmigrantes ha protestando Irene?.
alcama #4 alcama
#2 Irene Montero sabe que su votante es la mujer feminista radical. Ya. No quiere mejorar tu vida. No quiere igualdad social. No quiere un futuro mejor para ti.
Quiere mantener su caladero de votos que le proporcione un escaño o un puesto donde sea que le permita seguir pagando facturas
#5 encurtido
#2 Es un debate ya tan trillado que me sorprende que aún estemos así.

A estas alturas en occidente, el margen político es muy limitado. El debate es si tirar más hacia un 40% de gasto público sobre el PIB o a un 50%. Lo demás, es poco cuestionable. Nadie se plantea por ejemplo, nacionalizar medios de producción.

La izquierda, como mucho puede proponer tender a ese 50% y a ofrecer vivienda pública. Pero es que para eso vale cualquier partido socialdemócrata (que son la mayoría). Y en ausencia de más propuestas, han tirado por los identitarismos, que es hoy día lo más identificable de los partidos de izquierda nivel Podemos y ese espectro.
nilien #1 nilien
What Did Men Do to Deserve This?
www.newyorker.com/culture/the-weekend-essay/what-did-men-do-to-deserve

What these pundits are nudging us to do, ever so politely, is accept that women, in the main, are accustomed to being a little degraded, a little underpaid and ignored and dampened in their ambitions, in ways that men are not and never will be. The “female-coded” person, to borrow Krugman’s terminology, may feel overwhelmed by child-care costs, ashamed that she can’t acquire

…   » ver todo el comentario
fluty84 #6 fluty84
Me recuerda al Frente Obrero en sus inicios, antes de que centrara su discurso en el odio (a Sánchez y el emigrante)
