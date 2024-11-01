edición general
Garamendi: "Se nos aparta e insulta, diciendo que sobramos en la ecuación y lo que sobra es el Gobierno"

Garamendi: "Se nos aparta e insulta, diciendo que sobramos en la ecuación y lo que sobra es el Gobierno"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha lamentado los "ataques e insultos" recibidos tras la firma ayer del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), donde no estuvieron representados los empresarios, por lo que ha advertido de que "sin la empresa un país no existe" y lo que "sobra es el Gobierno".

YeahYa #1 YeahYa
El jefe de la patronal diciendo que sobra el Gobierno votado por la ciudadanía española.

Y encima es un cagado que al principio estaba encantado con Sánchez y Díaz pero cuando vio que podía perder la silla, ha sabido adoptar el perfil que sus financiadores esperaban de él.

Garamendi es una gran basura.
12
Asimismov #10 Asimismov *
#1 #8 A Garamendi le subvenciona el Gobierno y cubre entero su salario.
0
sat #2 sat
Garamendi eres basura. Eso sí que es un insulto. Que te aparten de una mesa de negociación donde tu único objetivo es joder a los trabajadores es lo mínimo que te pueden hacer.
5
eaglesight1 #3 eaglesight1
#2 Sólo está haciendo méritos para seguir cobrando sin trabajar.
1
sat #8 sat
#3 Y los que le pagan a este tío no se dan cuenta de que no hace nada bien salvo llorar?
0
Huginn #5 Huginn
Garamendi ha señalado que actualmente falta "actitud", con gente "más preparada", y "aptitud". "Mientras se habla de subir salarios, sin valorar los problemas de las empresas, hay un problema, el absentismo laboral. Nos falta gente en porcentajes escalofriantes"

:-D xD :-D xD :shit:
3
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Viendo donde han acabado los otros jefes de la patronal ... igual yo no me haría muy de notar si fuera el Garamendi.
0
fofito #9 fofito
"Vamos a estar ahí, sin la empresa un país no existe, porque antes que haya una empresa, ¿qué hay?... No hay nada, absolutamente nada, y si no hay nada, no hay empleo, no hay impuestos, no hay Estado"

Antes que la empresa existe la demanda,sin demanda no hay empresa,ni trabajo,ni impuestos,y para que exista la demanda tiene que haber ingresos.

Y cuando digo ingresos no hablo del SMI ,que con eso ,en el mejor de los casos,se sobrevive si tienes alguien a tu lado que también aporte.
Porque , señor Garamendi,los salarios llevan desactualizados al menos dos décadas.

Y eso sí que es insultante.
1
JackNorte #7 JackNorte
Beneficios de empresas en record coste de la vivienda en record sueldos de la mayoria perdiendo poder adquisitivo , si no haces tu trabajo ni eres capaz de acordar sin duda sobras en la ecuacion , eso si tu sueldo si ha subido :-) Y eso que ahora no haces de intermediario sino de parte y por eso el sueldo te ha subido por qno mejorar la vida de mayoria.
0
#11 JanSolo
Yo voto para que el gobierno lo haga por ley y punto. Le guste o no le guste a este caradura.
0
alfre2 #4 alfre2
Se intuye que está ahí como consecuencia de su carácter negociador y su sonrisa
0

