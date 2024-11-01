Garamendi: "Se nos aparta e insulta, diciendo que sobramos en la ecuación y lo que sobra es el Gobierno"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha lamentado los "ataques e insultos" recibidos tras la firma ayer del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), donde no estuvieron representados los empresarios, por lo que ha advertido de que "sin la empresa un país no existe" y lo que "sobra es el Gobierno".
Y encima es un cagado que al principio estaba encantado con Sánchez y Díaz pero cuando vio que podía perder la silla, ha sabido adoptar el perfil que sus financiadores esperaban de él.
Garamendi es una gran basura.
Antes que la empresa existe la demanda,sin demanda no hay empresa,ni trabajo,ni impuestos,y para que exista la demanda tiene que haber ingresos.
Y cuando digo ingresos no hablo del SMI ,que con eso ,en el mejor de los casos,se sobrevive si tienes alguien a tu lado que también aporte.
Porque , señor Garamendi,los salarios llevan desactualizados al menos dos décadas.
Y eso sí que es insultante.