Gabriel Rufián se pronuncia sobre su baile con Ester Expósito

Rufián ha aclarado la realidad tras sus imágenes bailando junto a Ester Expósito. "Un amigo que se casa, coincidimos con otro grupo de amigos, en este caso estaba una actriz maravillosa, Ester Expósito y nada, nos conocimos, hablamos... Sobre todo le comenté lo valiente que era por su significación con Gaza, la causa política..." ella bailó con todo el mundo porque es muy simpática y en una de estas me tocó a mí durante 1 minuto y me grabaron, no tiene más. La gente saca el móvil todo el rato". El político pidió el ingreso en prisión de Mazón.

HeilHynkel
Lo de los payasos de la extrema derecha es de chiste. Seguro que estaban de novena antes de ir al puticlub el día de la madre.
frg
#3 Me gustaría ver estadísticas de los puticlub en semana santa. Imagino serán iguales o mayores que cuando hay grandes congresos en el mismo lugar.
HeilHynkel
#7

No sé decirte en semana santa .. pero hay una cosa que me llama la atención en que en eventos como el MWC de Barcelona y otros similares los puticlubs de la zona tienen que traer personal "de refuerzo" cual campaña navidena de ECI. xD

De vez en cuando lo sacan en prensa.

www.codigonuevo.com/nosotrxs/chofer-cuenta-mwc-convirtio-barcelona-bar

cronicaglobal.elespanol.com/business/20250304/fui-mayor-strip-club-bar

www.elconfidencial.com/sociedad/2014-03-02/la-verdad-sobre-el-sexo-pag
frg
#10 Un amigo mío residía en Barcelona al lado de un conocido puticlub. Me comentaba que normalmente cuando se levantaba a trabajar estaba cerrado el local, pero en las fechas del MWC el garito seguía abierto y las furgonetas negras llenas de trajeados, normalmente asiáticos, no paraban de descargar en el local durante todo el día y la noche.
HeilHynkel
#12

Otra anécdota (creo que lo comentó una por la tele) ... como muchos pagaban con tarjeta los puticlbus se hartaban de vender "toner de impresora" y otros periféricos esos días. xD
duende
No creo ni que se debiera de pronunciar, su vida privada es cosa suya, no le debe explicaciones a nadie.
2 K 20
UnoYDos
#6 Tienes razón pero tienes que pensar que vas a un programa que te preguntan cuanto dinero tienes y cuanto follas. Teniendo en cuenta eso, la pregunta tiene su cabida. Y lo saben todos los invitados, esas preguntas te las van a hacer si o si.
Martillo_de_Herejes
Seguramente haya más confianza entre un pepero y Ábalos, por eso de haber compartido agujeros, de la que tú te crees.
maspipinobreve
Ester Exposito!!! Yo tambien te deseo! Buaaahhhh! {0x1f605}
Cantro
#1 claro que sí, que todos los trabajadores deberíamos vivir recluidos de lunes a viernes, y también muchos sábados, para producir más para el patrón

Hasta para trolear hay que tener un poco de talento
omega7767
#1 solo los de la derecha pueden pegarse el revolcón en plena Dana :troll:
frg
#4 La carita de Troll sobra cuando muestras la realidad.
valandildeandunie
#1 Por favor, seres de la carcunda, seguid diciendo, y en voz lo más alta posible, que la clase trabajadora no tiene derecho al ocio entre semana y solo tiene que estar centrada en trabajar y no tener tiempo libre.

Que queremos veros llorar en 2027 viendo cómo mamais otros 4 años de Pedro Sánchez, como mínimo.
Martillo_de_Herejes
#8 Ojo, que las armas las carga el diablo y no hay nada peor que ver cumplidos tus deseos.... No sea que en 2028, con Chanche en el gobierno, no tengamos ni para una cruzcampo en la happy hour. :troll:
Pejeta
#1 un tonto diciendo tonterías se ve aquí en meneame todos los días
obmultimedia
#1 Veo que no conoces los Juernes.
