Gabriel Rufián se pronuncia sobre su baile con Ester Expósito

Rufián ha aclarado la realidad tras sus imágenes bailando junto a Ester Expósito. "Un amigo que se casa, coincidimos con otro grupo de amigos, en este caso estaba una actriz maravillosa, Ester Expósito y nada, nos conocimos, hablamos... Sobre todo le comenté lo valiente que era por su significación con Gaza, la causa política..." ella bailó con todo el mundo porque es muy simpática y en una de estas me tocó a mí durante 1 minuto y me grabaron, no tiene más. La gente saca el móvil todo el rato". El político pidió el ingreso en prisión de Mazón.