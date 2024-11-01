edición general
El futuro del fiscal general queda en manos del Supremo sin que nadie haya revelado quién filtró la confesión de la pareja de Ayuso

El primer juicio a un fiscal general del Estado en ejercicio quedó este jueves visto para sentencia. El futuro de Álvaro García Ortiz queda ahora en manos de los siete magistrados del Tribunal Supremo que tendrán que pronunciarse sobre si fue él quien filtró un correo con información confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

10 comentarios
Comentarios destacados:      
#1 tromperri
Y sin que haya duda de que todo esto
fue una manipulación de MAR.
6
Pablosky #4 Pablosky
#_2 si tu dices eso entonces no hay la más mínima duda de que es inocente.
2
cromax #3 cromax
¡Qué escándalo aquí se filtra!
Todo el mundo echándose las manos a la cabeza como si fuera algo tan extraordinario.
A ver de dónde salen buena parte de las noticias que vemos a diario.
1
Pacman #9 Pacman
#3 pero cuando algo se filtra tan descaradamente y el afectado tiene recursos, pues a juicio y mira la que hay liada
0
josete15 #6 josete15
yo lo hubiera condenado con el testimonio de Vicente Vallés o Iker Jiménez y me hubiera ahorrado el juicio.
1
alcama #2 alcama
He seguido el juicio de cerca y solo con el testimonio de la UCO ya debería ser condenado
6
Tito_Keith #5 Tito_Keith
#2 no te preocupes por aquí ya sabemos cómo andas de entendederas
4
pablisako #7 pablisako
#2 El mismo se ha autoculpado diciendo que "la verdad no se filtra, la verdad se defiende". Es decir, que reveló secretos por un bien superior: la verdad frente a un bulo.
Tampoco le ayuda el hecho de que borró el móvil justo el día que se inició la investigación.
1
JuanCarVen #8 JuanCarVen *
#2 Hoy en lógica sin sentido, Alcama :palm: :palm: :palm:
0
#10 detectordefalacias
#2 Yo también he seguido el juicio y testimonio de la UCO es tan de chiste que provocó carcajadas en la sala.

¿Que parte del testimonio de la UCO te hace tener esa opinión?
0

