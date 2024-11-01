El futuro del fiscal general queda en manos del Supremo sin que nadie haya revelado quién filtró la confesión de la pareja de Ayuso

El primer juicio a un fiscal general del Estado en ejercicio quedó este jueves visto para sentencia. El futuro de Álvaro García Ortiz queda ahora en manos de los siete magistrados del Tribunal Supremo que tendrán que pronunciarse sobre si fue él quien filtró un correo con información confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
fue una manipulación de MAR.
Todo el mundo echándose las manos a la cabeza como si fuera algo tan extraordinario.
A ver de dónde salen buena parte de las noticias que vemos a diario.
Tampoco le ayuda el hecho de que borró el móvil justo el día que se inició la investigación.
¿Que parte del testimonio de la UCO te hace tener esa opinión?