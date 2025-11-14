edición general
8 meneos
8 clics

Los funcionarios de Trump se preparan para deportar a algunos ucranianos a pesar de los temores por el servicio militar obligatorio. [ENG]

La administración Trump se está preparando para deportar a algunos ucranianos con órdenes definitivas de expulsión a su país natal devastado por la guerra, mientras el gobierno busca intensificar las deportaciones y Ucrania se dispone a estrechar sus relaciones con Washington. El Departamento de Justicia afirmó el miércoles en un escrito judicial que el Gobierno tiene previsto deportar a Roman Surovtsev, de 41 años, a Ucrania el lunes. Sus abogados afirmaron que parece que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas podría estar intentando

| etiquetas: trump , eeuu , ucrania , deportaciones , carne de cañón
6 2 0 K 105 actualidad
5 comentarios
6 2 0 K 105 actualidad
#5 DenisseJoel
Es todo un disparate. Porque podríamos poner como condición para la "ayuda" militar que no se enrolase a nadie por la fuerza. Pero no lo hacemos.
1 K 28
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Eso se comentó de hacer en la UE pero no se hizo, pero el amigo zanahorio está los suficientemente loco para hacerlo.

Os recuerdo que una de las cosas del estatus del refugiado es que se le concede porque entre otras cosas, podría ser enrolado a la fuerza.
0 K 20
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Información directa del UkraNATO:

kyivindependent.com/trump-administration-may-deport-80-ukrainians-over

Trump administration may deport around 80 Ukrainians over 'violations of US law,' envoy says

Parece que ya están preparadon los 80 primeros para regalo.
0 K 20
azathothruna #3 azathothruna
Esta es la colaboracion de El Zanahorio con ucrania.
Ayudar a Zelenski a recuperar carne de cañon.
Y eso que Trump escapo de la leva para Vietnam :troll:

Donde estan, natontados?
0 K 14
suppiluliuma #4 suppiluliuma *
#3 ¡Wolfgang! ¡Trump es tan herrenvolk como tú! Los ucranianos siempre le han importado un pimiento, y se muere por hacer negocietes con su amigo Vlad. Por eso es tan gracioso ver todos los subnormales que en MNM juran y perjuran que Trump es parte de una vasta conspiración para obligar a la pobre Rusia a invadir Ucrania.
0 K 10

menéame