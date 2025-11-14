Los funcionarios de Trump se preparan para deportar a algunos ucranianos a pesar de los temores por el servicio militar obligatorio. [ENG]

La administración Trump se está preparando para deportar a algunos ucranianos con órdenes definitivas de expulsión a su país natal devastado por la guerra, mientras el gobierno busca intensificar las deportaciones y Ucrania se dispone a estrechar sus relaciones con Washington. El Departamento de Justicia afirmó el miércoles en un escrito judicial que el Gobierno tiene previsto deportar a Roman Surovtsev, de 41 años, a Ucrania el lunes. Sus abogados afirmaron que parece que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas podría estar intentando