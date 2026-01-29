edición general
Los funcionarios trabajarán desde marzo un mes y medio menos al año que los empleados del sector privado

El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública ha activado el procedimiento para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales entre los funcionarios de la Administración General del Estado. La reducción de jornada tendrá un impacto directo y medible. Mientras un trabajador del sector privado con jornada completa realiza 40 horas semanales -2.080 horas al año-, los empleados públicos pasarán a trabajar 35 horas. Lo que supone un total de 1.820 horas anuales.

Morrison #1 Morrison *
Los empleados privados trabajarán desde marzo un mes y medio más al año que los empleados del sector público.
La CEOE y sus partidos acólitos han activado el procedimiento para no implantar la jornada laboral de 37,5 horas.


Mejor así.
Thornton #4 Thornton
NOTA: el periodista autior del artículo obvia que, tanto funcinarios como empleados del sector privado tienen 22 o 23 días de vacaciones y trece días festivos, es decir, 252 horas los funcionarios y 288 horas los empleados del sector privado.
Thornton #6 Thornton *
El salario medio de los empleados del sector público en España es mayor que el del sector privado, superando los 2.800€-3.000€ brutos mensuales, lo que representa una diferencia del 32%

www.eleconomista.es/economia/noticias/12072466/12/22/El-sueldo-medio-e
#2 uvi *
medio errónea? mi convenio de empresa privada marca 1758 horas, jornada de 40 horas semanales.
tdgwho #3 tdgwho
Y mas que tendría que bajar, hay funcionarios cobrando 1500€ brutos, del estado, evidentemente, sale a un sueldo por hora de mierda. Tenga 1 año, o 20 de antigüedad, en la empresa pública no puedes "presionar" para que te suban el sueldo, o "irte" a otra empresa.
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
No sé si es simplismo o manipulación interesada (aunque tengo mi teoría) pero eso sería considerando 52 semanas completas de trabajo al año y los festivos y vacaciones hacen que eso no sea así.
Elbaronrojo #8 Elbaronrojo *
Pues la oficina de empleo de mi pueblo abre de nueve a dos lo que da un total de veinticinco horas semanales. xD
#7 mstk *
Esa jornada será engañando al trabajador.
No creo que haya muchos convenios que superen las 1.800 horas anuales (que tienen TIC y hostelería).
