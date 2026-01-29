Los funcionarios trabajarán desde marzo un mes y medio menos al año que los empleados del sector privado

El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública ha activado el procedimiento para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales entre los funcionarios de la Administración General del Estado. La reducción de jornada tendrá un impacto directo y medible. Mientras un trabajador del sector privado con jornada completa realiza 40 horas semanales -2.080 horas al año-, los empleados públicos pasarán a trabajar 35 horas. Lo que supone un total de 1.820 horas anuales.