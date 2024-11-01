Los funcionarios lideran los salarios en Almería con una diferencia clara sobre el resto

Los trabajadores del sector público son los que más cobran en Almería, con un salario medio que roza los 29.000 euros al año, una cifra que casi triplica los ingresos de los sectores peor pagados y que marca una de las mayores diferencias salariales dentro de la provincia. La diferencia es clara cuando se comparan sectores. La industria alcanza los 25.534 euros, mientras que la construcción se queda en 17.445 euros. Más abajo aparecen el comercio y la hostelería, con 14.357 euros, y la agricultura, que apenas llega a 11.406 euros.