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Los funcionarios lideran los salarios en Almería con una diferencia clara sobre el resto

Los funcionarios lideran los salarios en Almería con una diferencia clara sobre el resto

Los trabajadores del sector público son los que más cobran en Almería, con un salario medio que roza los 29.000 euros al año, una cifra que casi triplica los ingresos de los sectores peor pagados y que marca una de las mayores diferencias salariales dentro de la provincia. La diferencia es clara cuando se comparan sectores. La industria alcanza los 25.534 euros, mientras que la construcción se queda en 17.445 euros. Más abajo aparecen el comercio y la hostelería, con 14.357 euros, y la agricultura, que apenas llega a 11.406 euros.

| etiquetas: salarios , provincia , almería
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23 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 topecb
Se supone que 29.000€ brutos al año son de envidiar? :shit:
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Lord_Cromwell #4 Lord_Cromwell
#3 Comparados con los 11.406€ de los agricultores
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yoma #5 yoma *
Pues nada, a lo mejor hay que echárselo en cara a los empresarios esclavistas y los partidos de derechas que los apoyan.
En lugar de criticar al que cobra más, mejor reivindicar que nos suban a nosotros.

#4 O sea que no cobran ni el SMI pero la culpa es de lo que cobran los funcionarios.
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Postmeteo #8 Postmeteo
#4 Comparados conos 11.400 EN A de los agricultores
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jonolulu #14 jonolulu
#4 #10 Agricultores no, trabajadores asalariados del campo. Echen la culpa del salario de los jornaleros al agricultor
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josde #19 josde *
#14 Los cuales son casi todos inmigrantes y muchos ilegales. por eso abusan y los roban esos empresaurios.
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calde #6 calde
#3 Se supone que lo público es malo siempre. Cuando en realidad lo que hay que mirar es por qué los sueldos privados son tan malos.
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josde #10 josde
#3 Pues los 11.406 euros al año de los agricultores eso si que es una miseria.
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Postmeteo #7 Postmeteo
Almeriense aqui: La economía de los invernaderos tiene un brutal componente en B.
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crob #2 crob
¿y las vacaciones?
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#9 Juantxi
Y en otras autonomías también. En algunas los sueldos funcionariales son tan elevado que desincentivan el emprendimiento y la actividad privada. Me preocupa que gente muy válida, en lugar de dedicarse a la empresa se dedique a la administración pública. Qué grandes tecnicos e ingenieros por ejemplo obtén por ello, en lugar de ir con la iniciativa privada y emprendedores para crear riqueza.
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#15 Seat127
#9 Creo que has enfocado mal el problema: no es que los funcionarios tengan sueldos elevados, es que la empresa privada prefiere pagar miserias a pagar lo que se debe al talento. Y las personas con ese talento no van a trabajar por cacahuetes y buscan donde les paguen mejor, bien como funcionarios, bien migrando a otras regiones con sueldos más altos o bien al extranjero, donde sí se tiene en cuenta ese talento y se genera riqueza con él. Pero claro, es que los funcionarios cobran mucho...
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#18 Pitchford
#9 Efectivamente, para personas con capacidad de sacar una oposición, a no ser que vean una salida muy ventajosa en la privada (negocio familiar por ejemplo o muy buenos contactos para puestos de dirección), lo mejor es el funcionariado, por sueldo, ritmo de trabajo, vacaciones, excedencias, etc.. etc..
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#1 BoosterFelix *
Pues nada, habrá que decantarse por la economía pública. Es libre mercado. Los chinos lo tienen claro. No veréis a ninguna gran compañía capitalista estadounidense regulando, en pro de la eficiencia, las interacciones entre sus departamentos internos en base a la libertad económica basada en las curvas de oferta y demanda. En pro de la eficiencia.
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#22 BoosterFelix *
#16 Y cuanto tengas un cáncer que cuesta mil millones de curar, te vas a Quirón Salud xD xD xD xD xD xD

Tal como yo lo veo, la economía pública debería marcar un "mínimo", una "marca blanca". Si la economía privada ni siquiera es capaz de alcanzar ese "mínimo", que se vaya a la puta mierda.
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#20 BoosterFelix
#16 "La Farmacia o Carrefour, si veo ese trato, cojo dejo la compra y me voy."

Pues nada, te vas a otra farmacia xD xD xD xD xD xD o a "Carrefour 2" xD xD xD xD xD xD
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FunFrock #11 FunFrock
Parar que quieres dedicarte a la privada, que tienes q pensar, esforzarte y si consigues algo, van a insutlarte y vendrá hacienda a decirte que los ticket de esa comida no son validos y te toca pagarlos, pudiendo cobrar pasando papeles como si eso fuera lo más importante que hay.

Esta claro q el sistema no va a incentivar esforzarse, para que...

Total, el sueldo de los funcionarios los paga.... ¿quien?
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#12 BoosterFelix *
#11 Está claro que no has estado nunca en una farmacia esperando a que te atiendan, o que no has estado nunca en el mostrador del Carrefour supuestamente puesto ahí para que te atiendan por algún problema con algún dispositivo electrónico o con algún electrodoméstico que compraste.
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FunFrock #16 FunFrock
#12 he estado en correos viendo como la que atiende estaba con el movil respondiendo wasaps. Correos la pago con mis impuestos, La Farmacia o Carrefour, si veo ese trato, cojo dejo la compra y me voy. A Carrefour no le pago con mis impuestos.

La farmacia, a la que fuí el otro día, no tenia internet, y entré y les pude arreglar el problema.
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jonolulu #17 jonolulu *
#11 O eres funcionario, o eres tonto por no serlo
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#13 chema79
Joer, si hay un problema en que alguien cobre 29000e al año, el problema no esta en ese sueldo, esta en quien ve un problema en ello...
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#21 _4278
la mayoría de funcionarios viven en otra realidad a la del resto
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#23 BoosterFelix
#21 Está claro que ya te has hecho funcionario, y simplemente estás haciendo publicidad.

Seguro que todos los funcionarios viven tan bien como el Borbón-jefe-de-Estado de turno que es defendido por la ultraderecha y por la derecha, incluyendo PSOE.

Pues nada, defended comunismo para ser patriotas. Gracias al comunismo no solo los Borbones, sino que también la caza, la tauromaquia, la iglesia y los banqueros rescatados salen pa'lante.
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menéame