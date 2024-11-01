Los funcionarios lideran los salarios en Almería con una diferencia clara sobre el resto

Los trabajadores del sector público son los que más cobran en Almería, con un salario medio que roza los 29.000 euros al año, una cifra que casi triplica los ingresos de los sectores peor pagados y que marca una de las mayores diferencias salariales dentro de la provincia. La diferencia es clara cuando se comparan sectores. La industria alcanza los 25.534 euros, mientras que la construcción se queda en 17.445 euros. Más abajo aparecen el comercio y la hostelería, con 14.357 euros, y la agricultura, que apenas llega a 11.406 euros.
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En lugar de criticar al que cobra más, mejor reivindicar que nos suban a nosotros.
#4 O sea que no cobran ni el SMI pero la culpa es de lo que cobran los funcionarios.
Tal como yo lo veo, la economía pública debería marcar un "mínimo", una "marca blanca". Si la economía privada ni siquiera es capaz de alcanzar ese "mínimo", que se vaya a la puta mierda.
Pues nada, te vas a otra farmacia o a "Carrefour 2"
Esta claro q el sistema no va a incentivar esforzarse, para que...
Total, el sueldo de los funcionarios los paga.... ¿quien?
La farmacia, a la que fuí el otro día, no tenia internet, y entré y les pude arreglar el problema.
Seguro que todos los funcionarios viven tan bien como el Borbón-jefe-de-Estado de turno que es defendido por la ultraderecha y por la derecha, incluyendo PSOE.
Pues nada, defended comunismo para ser patriotas. Gracias al comunismo no solo los Borbones, sino que también la caza, la tauromaquia, la iglesia y los banqueros rescatados salen pa'lante.