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Los funcionarios europeos se ven obligados a abandonar WhatsApp [ENG]

Los funcionarios europeos se ven obligados a abandonar WhatsApp [ENG]

Los gobiernos europeos están dejando de usar WhatsApp y Signal. Los gobiernos de Francia, Alemania, Polonia, los Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica han comenzado a implantar servicios de mensajería propios para que los funcionarios intercambien información confidencial, en un intento por evitar que el personal utilice aplicaciones cifradas populares y pasar a alternativas locales que puedan controlar. La alianza de defensa de la OTAN también cuenta con su propio servicio de mensajería, y la Comisión Europea tiene previsto realizar el cambio...

| etiquetas: whatsapp , europa , servicios de mensajería
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11 comentarios
17 4 0 K 183 actualidad
pitercio #1 pitercio
Whatsapp, Facebook, Gmail, todo Google, LinkedIn, Instagram... A ver si se van poniendo las pilas.
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Gry #2 Gry
Gracias a Trump parece que los países de la UE empiezan a espabilar. :-D
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#6 Pepis
#2 El mejor presidente de Europa.
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Gry #9 Gry
#6 En lugar de actuar como presidente de Europa, que podría si pidiera las cosas por las buenas, lo hace como un matón de barrio y eso genera un poco de desconfianza y rechazo.
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Tarod #7 Tarod
#5 #2 #3 hay alguna alternativa a whatsapp europea fiable para empezar por ella y mejorarla?
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Gry #11 Gry
#7 Signal es la que tiene mejor reputación, se podría hacer un fork que audite la seguridad y los cambios en su repositorio.

Es lo que han hecho los de Euro-Office con OnlyOffice, los rusos también tienen su propio fork por el mismo motivo llamado R7-Office.
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#4 bibubibu
Todavía quedan varios programas usanos que hay que dejar de usar en los teléfonos oficiales. También se deberían prohibir su uso a todos los ciudadanos europeos si queremos librarnos de la mierda usana.

Por algo se empieza.
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#5 DotorMaster
Es que si Europa no es independiente en ese aspecto, no es independiente.
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placeres #10 placeres
Se me hace tan raro que gobiernos usen sistemas abiertos como whatsaap, cuando la necesidad de encriptación de mensajes ya estaba implantado en la roma republicana.

Supongo que ya saben que están tan infiltrados que no les merecía la pena meter procedimientos que les dificulte el día a día, ni siquiera por el que dirán.

Pero eso si CAMBIA tu maldita contraseña cada 2 meses con múltiples siglas y números no coincidentes no sea que te hackeen tu hiperlimitada de terminal funcionarial.
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#3 mr._cortimer
menos mal! pero por favor que aquí en españa no se la pidan a indra ...
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#8 pascuaI *
Lo ideal sería prohibirlo a nivel general en la UE, no sólo en instituciones. No tiene sentido que una aplicación para enviar texto entre dos teléfonos usada por millones de europeos dependa de una multinacional extranjera y todo su tráfico pase por EE. UU.

¿Alguien se imagina que todos los mensajes que los estadounidenses intercambian pasasen por una empresa de Corea del Norte?
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menéame