Los funcionarios europeos se ven obligados a abandonar WhatsApp [ENG]

Los gobiernos europeos están dejando de usar WhatsApp y Signal. Los gobiernos de Francia, Alemania, Polonia, los Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica han comenzado a implantar servicios de mensajería propios para que los funcionarios intercambien información confidencial, en un intento por evitar que el personal utilice aplicaciones cifradas populares y pasar a alternativas locales que puedan controlar. La alianza de defensa de la OTAN también cuenta con su propio servicio de mensajería, y la Comisión Europea tiene previsto realizar el cambio...
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Es lo que han hecho los de Euro-Office con OnlyOffice, los rusos también tienen su propio fork por el mismo motivo llamado R7-Office.
Por algo se empieza.
Supongo que ya saben que están tan infiltrados que no les merecía la pena meter procedimientos que les dificulte el día a día, ni siquiera por el que dirán.
Pero eso si CAMBIA tu maldita contraseña cada 2 meses con múltiples siglas y números no coincidentes no sea que te hackeen tu hiperlimitada de terminal funcionarial.
¿Alguien se imagina que todos los mensajes que los estadounidenses intercambian pasasen por una empresa de Corea del Norte?