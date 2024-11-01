Los funcionarios europeos se ven obligados a abandonar WhatsApp [ENG]

Los gobiernos europeos están dejando de usar WhatsApp y Signal. Los gobiernos de Francia, Alemania, Polonia, los Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica han comenzado a implantar servicios de mensajería propios para que los funcionarios intercambien información confidencial, en un intento por evitar que el personal utilice aplicaciones cifradas populares y pasar a alternativas locales que puedan controlar. La alianza de defensa de la OTAN también cuenta con su propio servicio de mensajería, y la Comisión Europea tiene previsto realizar el cambio...