Funcionarios británicos temen que Donald Trump pueda reconocer los asentamientos israelíes en Cisjordania (ING)

Fuentes del gobierno afirman que la medida sería un duro golpe a la perspectiva de una solución de dos Estados.

7 comentarios
WcPC #1 WcPC
¿Que les importa?
Si ellos están aceptando todo lo que hace Israel.
De verdad, los medios británicos son la repera.
Heni #6 Heni
#1 A esto venía, sí EEUU sólo reconoce a Israel y con Trump esto no va a cambiar, veremos con los Demócratas. Entonces que más da que reconozca que Israel tiene un tamaño X o X+Y
ipanies #2 ipanies
Si hace eso, se le acusa de cómplice de de genocidio, ya que para conseguir esos asentamientos se han dado prácticas genocidas, y que se queden en sus casitas sin pisar ningún país serio, ya que otra cosa no va a hacer "el mundo" con los matones usanos y sionistas.
#3 Leclercia_adecarboxylata
Hay tiempo, primero Trump tiene que saber qué es Cisjordania.
pitercio #7 pitercio *
Van a invadir todo, van a arrasar todo, van a seguir cometiendo crímenes y van a seguir haciendo que lo pague Europa, porque tienen comprados a todos los dirigentes ¿Os queda claro?
Y para los que crean que Rusia o China van a ser un contrapeso, ellos van a mirar por sus propios intereses y, aun conservando algo de moral tradicional, llegarán a los acuerdos que hagan falta y cada perro que se lama su propio cipote.
Y los pepes aquí y toda la política europea está al servicio del tráfico de…   » ver todo el comentario
Nómada_sedentario #5 Nómada_sedentario
Esos funcionarios son muy avezados
#4 fasta
Temen? Esperan con ansia
