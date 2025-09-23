edición general
A Trump le falla la estrategia: su subida de aranceles a la UE hace que el 26% de los europeos rechace los productos de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el claro ganador de la guerra arancelaria que declaró a la Unión Europea tras firmar, el pasado mes de julio, un acuerdo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el que ganó mucho y ofreció muy poco. Según los términos del acuerdo, se impuso un arancel del 15% a la mayoría de las importaciones europeas, lo que afecta a cerca de un 70% de su comercio con Estados Unidos. Además del compromiso de la UE de comprar más energía, chips y material militar por valor de 750.000.

Yo hace tiempo que miraba que las legumbres y tal fueran de aquí, no de USA.
Furiano.46 #2 Furiano.46
A Trump lo que le falla es la azotea...
Robus #3 Robus
Ni un iPhone van a vender... :roll:
#6 Juantxi *
He rechazado los productos de USA toda mi vida, espero que alguna vez esté con la mayoría. Mi mayor decepción fue cuando en España empezaron a ser rentables, tras treinta años de pérdidas y fracasos las empresas de comida basura americanas. Sigo sin entenderlo, con lo bien y barato que se puede comer y beber aquí, y además cosas exquisitas, saludables y sin plásticos.
#4 Stringerthanks
Pues las tiendas de Nike siguen a rebosar
#5 pirat *
#4 Hay muchísimo abducido pero algo se tiene que notar.
Supongo que al trampas le pone ser odiado, pero a muchos de los demás no nos pone financiar al que se pasa el día amenazándote e intentando joderte la vida y el futuro.
