Fuerte reducción en movilización militar china cerca de Taiwán genera interrogantes

Taiwán no ha detectado un solo avión militar chino alrededor de la isla en nueve de los últimos 10 días, lo que generó dudas entre los expertos sobre las razones de esa fuerte reducción de la movilización castrense. Desde el 28 de febrero, solo dos aviones chinos han sido registrados en un período de 24 horas cerca de Taiwán, según un recuento de la AFP basado en cifras divulgadas a diario por el Ministerio de Defensa taiwanés.