Fuerte reducción en movilización militar china cerca de Taiwán genera interrogantes

Taiwán no ha detectado un solo avión militar chino alrededor de la isla en nueve de los últimos 10 días, lo que generó dudas entre los expertos sobre las razones de esa fuerte reducción de la movilización castrense. Desde el 28 de febrero, solo dos aviones chinos han sido registrados en un período de 24 horas cerca de Taiwán, según un recuento de la AFP basado en cifras divulgadas a diario por el Ministerio de Defensa taiwanés.

powernergia #1 powernergia
Si no hay aviones, algo planean, y si hay aviones, planean algo.

Los chinos siempre planeando.
ronko #2 ronko
#1 Los aviones volando planean. :-D
manuelpepito #4 manuelpepito
#1 Son taiwaneses, tienen mirada de sospechar siempre
d5tas #7 d5tas *
#1 Claro, los chinos siempre tienen los ojos entrecerrados, con mirada sospechosa.  media
sxentinel #8 sxentinel
#1 Tú has visto cómo entrecierran los ojos... Sospecha amigo, sospecha.

{0x1f602}
Cehona #9 Cehona
#1 Con esos ojos medio cerrados, no sabes si están mirando o durmiendo.
Trigonometrico #3 Trigonometrico
Si las cosas continúan en la buena dirección, China RP acabará asociándose económicamente con la otra china, y no gastará ni un céntimo en ejército para conseguirlo.
#5 Onaj
Me la juego: el precio de la gasolina hace demasiado caro el amenazar por el placer de amenazar.
Yrithinnd #6 Yrithinnd
#5 va a ser eso, que China no tiene para pagar la gasolina de los cazas
