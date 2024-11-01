Francia moviliza su mercado del hidrógeno: ayudas de hasta 15 años y primas de hasta 4 €/kg

Francia acelera su apuesta por el hidrógeno renovable y bajo en carbono con un programa de ayudas que pretende convertir al país en un referente europeo de esta tecnología estratégica. El Ministerio de Energía ha puesto en marcha un mecanismo de apoyo a la producción de hidrógeno mediante electrólisis, con incentivos a largo plazo, criterios de sostenibilidad estrictos y una orientación clara hacia la industria nacional. Para participar los proyectos deberán garantizar que menos de una cuarta parte de sus componentes provenga de China.