Francia moviliza su mercado del hidrógeno: ayudas de hasta 15 años y primas de hasta 4 €/kg

Francia acelera su apuesta por el hidrógeno renovable y bajo en carbono con un programa de ayudas que pretende convertir al país en un referente europeo de esta tecnología estratégica. El Ministerio de Energía ha puesto en marcha un mecanismo de apoyo a la producción de hidrógeno mediante electrólisis, con incentivos a largo plazo, criterios de sostenibilidad estrictos y una orientación clara hacia la industria nacional. Para participar los proyectos deberán garantizar que menos de una cuarta parte de sus componentes provenga de China.

rogerius #1 rogerius *
Lo de que «…los proyectos deberán garantizar que menos de una cuarta parte de sus componentes provengan de China»… vale, admitámoslo pero ¿y el resto? ¿A EEUU se le permite el 75% restante? ¿No sería mejor exigir que el 75% de los componentes sean europeos? ¿O el 90%? Qué cosas tiene la RF. :-P Así nos luce el pelo a los europeos últimamente.
#2 Pitchford
Yo pensaba que con el abultado déficit público que tienen iban a empezar a ahorrar, pero se ve que es más fácil gastar más...
salteado3 #3 salteado3
El hidrógeno es maravilloso.

En la práctica no funciona poraue es caro, difícil de manejar, transportar y cuesta más de lo que da.

Pero tiene el super poder de atraer subvenciones, fracasar, y repetir una y otra vez.
