·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5979
clics
Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa
6689
clics
Metí agua de alcantarilla en un frasco, 100 días después esto apareció!
4911
clics
Cuestión de votos
3285
clics
El portaaviones más grande del mundo abandona la campaña de Irán: su misión ha sido un desastre
4300
clics
Crea su propio clon de Diablo usando IA y lo lanza pronto en Steam: 'Ni una línea de código escrita por un humano'
más votadas
353
Sánchez pide a Bruselas que las sanciones estadounidenses sobre Albanese y la Corte Penal Internacional no tengan efecto en la UE
356
Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa
397
Villarejo condenado a 3 años y medio por el Caso Dina
456
El macroevento evangélico en el Metropolitano: una señal de alarma sobre el poder religioso en España
304
Nizar Hani, ministro de Agricultura de Líbano: "Los israelíes nos han robado miles de olivos, quieren acabar con un referente de nuestra cultura"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
64
clics
Francia identifica el primer contacto con hantavirus fuera del crucero
El ciudadano francés habría estado con uno de los pacientes evacuados en un vuelo.
|
etiquetas
:
hantavirus
,
francia
,
contagio
13
1
1
K
118
actualidad
24 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
1
1
K
118
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#13
concentrado
De la noticia: "Por el momento, no se ha confirmado que esté contagiado. Su identificación tan solo responde a medidas preventivas destinadas a frenar una posible propagación."
Aún no es el momento de correr en círculos con los brazos en alto.
5
K
76
#24
Dramaba
#13
Hacer algo de cardio siempre está bien.
0
K
12
#6
zelfspot
Yo si empiezan a cantar “resistiré” otra vez me tiro por el balcón
3
K
50
#11
joffer
#6
tirate pero aplaudiendo
2
K
32
#12
ahotsa
*
#6
¿Tampoco vas a aplaudir a los sanitario
en huelga
? Igual ahora nos mandan a la mierda a todos.
0
K
20
#8
Ransa
No está confirmado que esté contagiado
2
K
33
#1
jools
Voy a por papel higiénico…
2
K
33
#2
Pacman
#1
no olvides la levadura y harina
1
K
31
#7
ahotsa
#1
Ábalos, Koldo el novio de no sé quién,... ya están gestionando cargamentos de mascarillas. Sacad a los viejillos de las residencias de Madrid...
2
K
37
#14
mente_en_desarrollo
#1
Creo que no va a ser tu paja más digna.
0
K
12
#3
DotorMaster
Lo del covid empezó con titulares como este.
2
K
28
#15
placeres
*
#3
efectivamente casi igual
Primero solo transmisión directa con el animal
Luego solo por contacto muy cercano
Ahora simplemente por volar en el mismo avión
Y lo que molesta es que es un virus conocido con centenares de casos todos los años.. uno supondría que los epidemiólogos hubieran puesto el freno con la primera muerte y no dejarían a esta señora con síntomas volar.
0
K
11
#19
Caravaggio
#15
ahi esta el tema, mira como los de cabo verde han dicho que y un pijo toman puerto... mas sencillo seria arrimarles un barco hospitalizado
1
K
17
#4
Pitchford
Que paren todos los vuelos hasta que el brote esté controlado. Lo siento por el turismo, pero igual luego es peor.
0
K
19
#10
DotorMaster
#4
sí, ya viste cómo pararon los vuelos la otra vez
1
K
29
#16
Pitchford
#10
Ya, por éso lo digo.
0
K
19
#20
ahotsa
#4
Pasado mañana es 8-M. Yo ahí lo dejo...
1
K
39
#21
Find
Que lo explique Lorenzo Milá...
0
K
11
#9
Sacapuntas
No hay que preocuparse. Es como una gripe tonta...
0
K
11
#17
Robe7064
#9
De esas gripes en que sudas sangre.
0
K
10
#22
Edwin.r
Cómo decía Broncano? Hantavirus ooeee
0
K
10
#5
CharlesBrowson
Oh la lá
0
K
8
#18
Lamantua
En breve le llamarán virus español.
0
K
7
#23
Pitchford
#18
O canario.. mala publi..
0
K
19
Ver toda la conversación (
24
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aún no es el momento de correr en círculos con los brazos en alto.
en huelga? Igual ahora nos mandan a la mierda a todos.
Primero solo transmisión directa con el animal
Luego solo por contacto muy cercano
Ahora simplemente por volar en el mismo avión
Y lo que molesta es que es un virus conocido con centenares de casos todos los años.. uno supondría que los epidemiólogos hubieran puesto el freno con la primera muerte y no dejarían a esta señora con síntomas volar.