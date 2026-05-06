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Francia identifica el primer contacto con hantavirus fuera del crucero

Francia identifica el primer contacto con hantavirus fuera del crucero

El ciudadano francés habría estado con uno de los pacientes evacuados en un vuelo.

| etiquetas: hantavirus , francia , contagio
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24 comentarios
13 1 1 K 118 actualidad
Comentarios destacados:    
#13 concentrado
De la noticia: "Por el momento, no se ha confirmado que esté contagiado. Su identificación tan solo responde a medidas preventivas destinadas a frenar una posible propagación."
Aún no es el momento de correr en círculos con los brazos en alto.
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Dramaba #24 Dramaba
#13 Hacer algo de cardio siempre está bien. :-D
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zelfspot #6 zelfspot
Yo si empiezan a cantar “resistiré” otra vez me tiro por el balcón
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joffer #11 joffer
#6 tirate pero aplaudiendo
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ahotsa #12 ahotsa *
#6 ¿Tampoco vas a aplaudir a los sanitario en huelga? Igual ahora nos mandan a la mierda a todos.
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Ransa #8 Ransa
No está confirmado que esté contagiado
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#1 jools
Voy a por papel higiénico…
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Pacman #2 Pacman
#1 no olvides la levadura y harina
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ahotsa #7 ahotsa
#1 Ábalos, Koldo el novio de no sé quién,... ya están gestionando cargamentos de mascarillas. Sacad a los viejillos de las residencias de Madrid...
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mente_en_desarrollo #14 mente_en_desarrollo
#1 Creo que no va a ser tu paja más digna.
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#3 DotorMaster
Lo del covid empezó con titulares como este.
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placeres #15 placeres *
#3 efectivamente casi igual
Primero solo transmisión directa con el animal
Luego solo por contacto muy cercano
Ahora simplemente por volar en el mismo avión

Y lo que molesta es que es un virus conocido con centenares de casos todos los años.. uno supondría que los epidemiólogos hubieran puesto el freno con la primera muerte y no dejarían a esta señora con síntomas volar.
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Caravaggio #19 Caravaggio
#15 ahi esta el tema, mira como los de cabo verde han dicho que y un pijo toman puerto... mas sencillo seria arrimarles un barco hospitalizado
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#4 Pitchford
Que paren todos los vuelos hasta que el brote esté controlado. Lo siento por el turismo, pero igual luego es peor.
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#10 DotorMaster
#4 sí, ya viste cómo pararon los vuelos la otra vez
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#16 Pitchford
#10 Ya, por éso lo digo.
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ahotsa #20 ahotsa
#4 Pasado mañana es 8-M. Yo ahí lo dejo... :troll:
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Find #21 Find
Que lo explique Lorenzo Milá...  media
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#9 Sacapuntas
No hay que preocuparse. Es como una gripe tonta... :-P
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#17 Robe7064
#9 De esas gripes en que sudas sangre.
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#22 Edwin.r
Cómo decía Broncano? Hantavirus ooeee
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Oh la lá :popcorn:
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Lamantua #18 Lamantua
En breve le llamarán virus español.
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#23 Pitchford
#18 O canario.. mala publi..
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menéame