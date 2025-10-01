edición general
La foto de Pedro Sánchez

A los niños de piel oscura los rebautizaron como MENAS, abriendo así una vía hasta ahora inexistente: la de poder atacar a niños que han tenido que buscarse la vida lejos de sus casas sin sentirte por ello un auténtico mierda. Y es que usted no ataca a un niño, usted ataca a un MENA. Llegó Elon Musk y a ese espacio antiguamente divertido y abierto llamado Twitter le dio estatus de nido de nazis y lo bautizó como X, lo más cercano que había en el teclado del ordenador a una esvástica. Lo mismo ha pasado con el grandioso acuerdo de paz en Gaza.

cocolisto
Gerardo Tc es la puñalada a través del sarcasmo a los odiadores y difusores de odio, sin olvidar el cinismo de dirigentes satisfechos de una firma de paz donde las víctimas son ignoradas.
Professor
#3 Yo diría mas aun, es un nuevo Quevedo, un nuevo Cervantes, una figura inconmesurable en su grandeza colosal.

p.d. oye para los cacahuetes, a que ventanilla hay que ir?
BlackDog
niños de piel oscura los rebautizaron como MENAS

Y yo pensando que MENA era menor extranjero no acompañado, ahora resulta que da igual si son menores, si son extranjeros si están acompañados, mena es niño de piel oscura...

Ya he parado de leer
CerdoJusticiero
#2 Has hecho muy bien en parar. Total, no parece que leer te cunda demasiado.
BlackDog
#4 Sólo leo gilipolleces cuando cago, hasta ahí llegue MENA es Menor Extranjero No Acompañado, no dice nada de color de piel, si empiezan a inventar o añadir conceptos eso es mentira.
Pertinax
No se rebautizó nada. Ha sido su denominación desde el minuto cero, y más que correcta.

Que en muchos casos, quizás la mayoría, su familia entregue la patria potestad al Estado Español no cambia esa condición.
menéame