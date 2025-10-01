La foto de Pedro Sánchez

A los niños de piel oscura los rebautizaron como MENAS, abriendo así una vía hasta ahora inexistente: la de poder atacar a niños que han tenido que buscarse la vida lejos de sus casas sin sentirte por ello un auténtico mierda. Y es que usted no ataca a un niño, usted ataca a un MENA. Llegó Elon Musk y a ese espacio antiguamente divertido y abierto llamado Twitter le dio estatus de nido de nazis y lo bautizó como X, lo más cercano que había en el teclado del ordenador a una esvástica. Lo mismo ha pasado con el grandioso acuerdo de paz en Gaza.
p.d. oye para los cacahuetes, a que ventanilla hay que ir?
Y yo pensando que MENA era menor extranjero no acompañado, ahora resulta que da igual si son menores, si son extranjeros si están acompañados, mena es niño de piel oscura...
Ya he parado de leer
Que en muchos casos, quizás la mayoría, su familia entregue la patria potestad al Estado Español no cambia esa condición.