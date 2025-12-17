Fortunas de México y EEUU se hacen con las viviendas más exclusivas de Barcelona y Madrid (modo lectura)

Son apenas 20 calles, una cuadrícula que abraza la céntrica Puerta de Alcalá de Madrid en un rectángulo formado por las calles Alcalá, José Ortega y Gasset, Conde de Peñalver y Paseo de Recoletos. Aquí está el metro cuadrado más caro de toda España: 11.142 euros, más del doble que la media de la capital, que se sitúa en 4.799 euros.
| etiquetas: viviendas , exclusivas , madrid , barcelona , extranjeros
Eso es asi. Palabrita de Santiago.
El problema es que a base de que cierta izquierda se pase el día citándolo y exigiendo tolerancia beatífica a toda la población el Santi nos va a comer la rosquilla a todes.
No es una cosa novedosa, muchos países tienen esa política
Imposible. Que le pregunten a sus amigos de Vox que en España vivimos en una invasion de delincuencia sin precedentes que es peor que cualquier otro lugar del mundo. Warcelona y Madrid son peores que Mogadiscio y Ciudad Juarez. La inseguridad total y absoluta por culpa del comunismo de Perro Xanse.
Eso es asi.
En México que te roben el Iphone o el Rolex no es algo que entre en la misma categoría dentro del continente "peligroso" de lo que consideramos aquí.
Chabolas y drogas
Además, a quien le preocupa lo que cuestan los pisos en el barrio de Salamanca? el problema no es que un ático en el barrio de Salamanca se pague a 12000 el metro, si no que un piso en el ensanche de Vallecas ande por los 6000 el metro.
Este son un tipo MUY CONCRETO y muy pequeño de los inmigrantes latinos.
En cualquier caso... no hay ni un solo comentario "anatemizando" a nadie. Las criticas en los comentarios son a los propagandistas intoxicadores de VOX no a los inmigrantes latinos.
Y lo sabes... que por algo te has dado por aludido.
Y no es un fenómeno nuevo hace 40 años estos chorizos millonarios ya recalaban en Madrid.