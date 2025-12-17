edición general
Fortunas de México y EEUU se hacen con las viviendas más exclusivas de Barcelona y Madrid (modo lectura)

Son apenas 20 calles, una cuadrícula que abraza la céntrica Puerta de Alcalá de Madrid en un rectángulo formado por las calles Alcalá, José Ortega y Gasset, Conde de Peñalver y Paseo de Recoletos. Aquí está el metro cuadrado más caro de toda España: 11.142 euros, más del doble que la media de la capital, que se sitúa en 4.799 euros.

StuartMcNight
#4 BULO. España es el top mundial record de criminalidad. Se roban 3 millones de telefonos y rolex por minuto en Warcelona. Los catalanes y madrileños tienen que salir con escolta por los machetes. A los abuelos los apalizan tanto que tenemos que ir de cacerias por los pueblos.

Eso es asi. Palabrita de Santiago.
1
berkut
#6 Santiago Abascal debe ser buen amigo de muchos de esos mexicanos que compran casoplones en Barna o Madrid, ciertamente.

El problema es que a base de que cierta izquierda se pase el día citándolo y exigiendo tolerancia beatífica a toda la población el Santi nos va a comer la rosquilla a todes.
0
#11 vGeeSiz
Eres no residente? si? Pues no puedes comprar una vivienda en España.

No es una cosa novedosa, muchos países tienen esa política
1
StuartMcNight
"Los latinoamericanos, en particular, lo que buscan es seguridad física, personal. Poder ir sin escolta y con un buen reloj les resulta impensable en sus ciudades.

Imposible. Que le pregunten a sus amigos de Vox que en España vivimos en una invasion de delincuencia sin precedentes que es peor que cualquier otro lugar del mundo. Warcelona y Madrid son peores que Mogadiscio y Ciudad Juarez. La inseguridad total y absoluta por culpa del comunismo de Perro Xanse.

Eso es asi.
1
berkut
#1 Hablamos de criminalidad de diferente nivel, por el momento.

En México que te roben el Iphone o el Rolex no es algo que entre en la misma categoría dentro del continente "peligroso" de lo que consideramos aquí.
0
#10 lordban
#1 Es lo que tienen los meridianos 40 a 120 oeste, que la tierra ahí te hace delinquir, y obviamente la inmensa cantidad de gente que emigra va a dejar de hacerlo en cuanto pise el mágico territorio peninsular. Lo que debería hacer VOX es quejarse del sustrato de jardinería que importamos de Brasil y alrededores, en cuanto las abuelas lo tocan para el macetero... ni Barranquilla oiga. /s
0
#13 chavi
#1 Madrid es muy segura que se encarga Ayuso.
0
Dragstat
Leyendo el artículo se ve claramente como gente con dinero alrededor de todo el mundo se va a hacer con todo en el centro de estas ciudades. Directamente se han convertido en lugares para la élite. La pregunta es dónde se va a reubicar a los ciudadanos medios, porque tampoco hay alternativa, imagino que se irá expandiendo como un mancha de aceite y los que no estén dispuestos a compartir vivienda con varias personas con ingresos, y así poder permitírselo, se tendrán que ir a otro lugar.
0
#14 chavi
#3 Pues haremos aquí lo que hace la gente allá.

Chabolas y drogas
0
#2 muerola
De esta inmigración los de VoX no dicen ni pio
0
bronco1890
Nada que no haya ocurrido ya hace años en cualquier gran capital del mundo, las zonas top son solo para millonarios o los que tienen la suerte de heredar.
Además, a quien le preocupa lo que cuestan los pisos en el barrio de Salamanca? el problema no es que un ático en el barrio de Salamanca se pague a 12000 el metro, si no que un piso en el ensanche de Vallecas ande por los 6000 el metro.
0
#5 Martillo_de_Herejes
Lo que hay que leer... Ahora resulta que los inmigrantes latinos votan todos a vox y sólo por esto hay que anatemizarlos... Habéis dejado de ser risibles y habéis pasado a dar pena.
0
StuartMcNight
#5 Este articulo no va de "los inmigrantes latinos", primo. Los inmigrantes latinos en su inmensa mayoria no pueden ni soñar con los pisos de los que habla la noticia.

Este son un tipo MUY CONCRETO y muy pequeño de los inmigrantes latinos.

En cualquier caso... no hay ni un solo comentario "anatemizando" a nadie. Las criticas en los comentarios son a los propagandistas intoxicadores de VOX no a los inmigrantes latinos.

Y lo sabes... que por algo te has dado por aludido. :-* :-* :-*
4
#12 Nasser
#7 Este artículo va de los expoliadores, delincuentes y ladrones que han saqueado Iberoamérica.
Y no es un fenómeno nuevo hace 40 años estos chorizos millonarios ya recalaban en Madrid.
1

