Fortunas de México y EEUU se hacen con las viviendas más exclusivas de Barcelona y Madrid (modo lectura)

Son apenas 20 calles, una cuadrícula que abraza la céntrica Puerta de Alcalá de Madrid en un rectángulo formado por las calles Alcalá, José Ortega y Gasset, Conde de Peñalver y Paseo de Recoletos. Aquí está el metro cuadrado más caro de toda España: 11.142 euros, más del doble que la media de la capital, que se sitúa en 4.799 euros.