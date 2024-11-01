edición general
La fortuna de Elon Musk ha superado los 600.000 millones de dólares

Según el Bloomberg Billionaires Index, la fortuna de Musk asciende ya a unos 638.000 millones de dólares, una cifra sin precedentes que lo coloca en una liga completamente nueva dentro del capitalismo tecnológico. El salto no ha sido ni menor ni gradual. En pocas semanas, la estimación de su patrimonio se ha disparado en más de 205.000 millones de dólares impulsada, sobre todo, por la expectativa generada en torno a la salida a bolsa de SpaceX.

RegiVengalil #1 RegiVengalil
- "Este tipo va a acabar con Twitter y con Tesla"

- "Dónde lo has leído???"

- "En Menéame"

xD xD xD xD xD xD
Andreham #3 Andreham
#1 ¿Cuánto dices que te tocan de sus 600.000 millones?

Ah ya, que lo único que te queda es "reírte".

Pero eh, luego lloras porque el malvado estado tiene que imprimir billetes y eso te sube el companaje.
RegiVengalil #6 RegiVengalil
#3 Pero eh, luego lloras porque el malvado estado tiene que imprimir billetes y eso te sube el companaje.

Si supieras algo de economía sabrías que la mayor causa de proliferación de multi-billonarios de los últimos tiempos es la expansión monetaria provocada por... los estados!!!!

Así que tú indignate, saca tu pancarta y date cuenta de que esas riadas interminables de dinero que imprimen los estados para financiar los déficits suelen acabar en la bolsa... y en los bolsillos de algunos!!!
Spirito #10 Spirito
#1 Espero que recobre los principios que tenía (o parecía) y use ese dinero o parte de él para hacernos una especie interplanetaria y/o lo que sea por el bien de la Humanidad.
#7 Pitchford
La IA se lo comerá todo con gusto..
Golan_Trevize #8 Golan_Trevize
Meritocrasia power!!!1
Spirito #5 Spirito
Feijoo no tiene ese dinero porque no quiere.
Cosmos1917 #2 Cosmos1917
Y casi todo es dinero que no existe.
joffer #4 joffer
Como le de por ponerse pelo va a parecer Rapunzel
eltxoa #9 eltxoa
Está la bolsa inflada. Si se pone a vender todo eso nos envía ala edad de piedra.
Spirito #11 Spirito *
#9 Lo que nos puede llevar a la Edad de Piedra es la Super Inteligencia Artificial*, me parece a mí... que, por cierto, Elon y otros están invirtiendo una burrada de dinero.

*Y yo considero inevitable esa SIA, más temprano que tarde.
