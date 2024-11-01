La fortuna de Elon Musk ha superado los 600.000 millones de dólares

Según el Bloomberg Billionaires Index, la fortuna de Musk asciende ya a unos 638.000 millones de dólares, una cifra sin precedentes que lo coloca en una liga completamente nueva dentro del capitalismo tecnológico. El salto no ha sido ni menor ni gradual. En pocas semanas, la estimación de su patrimonio se ha disparado en más de 205.000 millones de dólares impulsada, sobre todo, por la expectativa generada en torno a la salida a bolsa de SpaceX.