La forma menos esperada de la extinción humana  

En 130 de 237 territorios del planeta, la tasa de fecundidad es negativa. Es decir, hay menos de 2,1 nacimientos por mujer en promedio. Esta tendencia se acentúa desde hace décadas: ¿hasta dónde puede llegar? ¿Está en riesgo el futuro de la humanidad?
| etiquetas: natalidad , extincion humana , población , humanidad
Pues ahí está la solución
Sí, por un montón de razones, y la natalidad es la menos preocupante.
Esto es verdad pero tiene toda la pinta de que se les va a ir de las manos y no va a haber forma de levantarlo cuando se den cuenta, a no ser que apliquen prácticas del Cuento de la Criada. Eso para todos menos los países Africanos.
Es desde el siglo XiX que la población se ha disparado llegando a ser 8mil millones de personas.
La "baja natalidad" no creo que deba ser un motivo de preocupación para la extinción.
Por cierto que sigue subiendo la población.