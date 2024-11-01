edición general
La Fiscalía retira la acusación contra la brigada de la Guardia Civil de Sevilla que denunció corrupción

Sus denuncias se terminaron archivando, pero a raíz de ellas se abrió contra ella un procedimiento en la Justicia Militar que ha terminado con esta suboficial sentada en el banquillo de los acusados. Se la juzga este lunes y este martes por un delito de denuncia falsa, a pesar de que la Fiscalía no ve indicios del mismo y no la acusará.

Malaguita #1 Malaguita
Muy avispado el señor General denunciándola a la Justicia Militar en lugar de a la civil.
Cuando el partido pinta feo siempre es mejor jugar en casa.
#2 vertedero_de_rojos
#1 has subido la noticia para hablar de tu libro no?
Malaguita #3 Malaguita *
#2 Mi qué? La verdad es que algún día me gustaría escribir un libro, pero aparte de eso no sé de qué me estás hablando.
¿Cuál se supone que es mi libro?
No soy del Seprona, ni Guardia Civil, ni sevillano ni nada.
