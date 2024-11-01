La Fiscalía retira la acusación contra la brigada de la Guardia Civil de Sevilla que denunció corrupción

Sus denuncias se terminaron archivando, pero a raíz de ellas se abrió contra ella un procedimiento en la Justicia Militar que ha terminado con esta suboficial sentada en el banquillo de los acusados. Se la juzga este lunes y este martes por un delito de denuncia falsa, a pesar de que la Fiscalía no ve indicios del mismo y no la acusará.