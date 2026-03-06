La Fiscalía interpone demanda contra Transición Ecológica por falta de sanciones e impunidad en robos de agua en Doñana, responsabilizando a la Junta

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una demanda contra la Secretaría de Estado de Medio Ambiente por la inacción ante los robos de agua en Doñana. En dicha demanda se exige la implementación de medidas efectivas para prevenir y reparar los daños derivados de extracciones ilegales de agua, detectadas en 250 operadores entre 2022 y 2023. El Ministerio argumentó que no tiene competencia, asignando la responsabilidad a la Junta de Andalucía, postura que la Fiscalía ha rechazado rotundamente.