La Fiscalía insta a aclarar con urgencia si Albiol ofrece soluciones a los desalojados de la B9 (cat)

La Fiscalía insta a aclarar con urgencia si Albiol ofrece soluciones a los desalojados de la B9 (cat)

La Fiscalía pide al tribunal de Badalona que verifique si el Ayuntamiento está procurando un techo para las personas desalojadas la semana pasada del antiguo instituto B9. El Ministerio Público quiere asegurarse de que el consejo de la ciudad cumpla con la instrucción del tribunal que autorizó el desalojo siempre y cuando se atienda a las personas expulsadas. Dado que los migrantes no han recibido una alternativa, algunos han montado un asentamiento bajo el puente del C-31 a su paso por Badalona.

etiquetas: fiscalía , albiol , desalojados , badalona
Con que se las ofrezcan a la misma velocidad que a los demás...
Si están de manera ilegal, sin contrato de trabajo y sin sustento, pues a su casa de vuelta y que entren por cauces legales si quieren regresar. Tener a gente en esas condiciones es un peligro para ellos y para los demás.
Quién los ha desalojado ha sido la policía previa orden judicial, no sé qué responsabilidad tiene Albiol aquí, él tramitó la denuncia en su día.
#5 no engañes, el desalojo se produjo por petición de Albiol y se autorizó con esa condición, tiene toda la responsabilidad y ila obligación de cumplir las resoluciones judiciales aunque sea Pp-Nazi
#5 El Ministerio Público quiere asegurarse de que el consejo de la ciudad cumpla con la instrucción del tribunal que autorizó el desalojo siempre y cuando se atienda a las personas expulsadas. Dado que los migrantes no han recibido una alternativa, algunos han montado un asentamiento bajo el puente del C-31 a su paso por Badalona.

En su fallo, el tribunal solicitó un informe con el que el ayuntamiento explicaba lo que había hecho para reubicar a estas personas. A estas alturas, el consejo aún no ha publicado este documento.
Está alentando a la violencia. Lo que hace falta es destituirlo y detenerlo.
Les ha ofrecido tres salidas: por mar, por aire y por tierra...
Albiol pronto en V {0x1f4a9} X
