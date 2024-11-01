La Fiscalía insta a aclarar con urgencia si Albiol ofrece soluciones a los desalojados de la B9 (cat)

La Fiscalía pide al tribunal de Badalona que verifique si el Ayuntamiento está procurando un techo para las personas desalojadas la semana pasada del antiguo instituto B9. El Ministerio Público quiere asegurarse de que el consejo de la ciudad cumpla con la instrucción del tribunal que autorizó el desalojo siempre y cuando se atienda a las personas expulsadas. Dado que los migrantes no han recibido una alternativa, algunos han montado un asentamiento bajo el puente del C-31 a su paso por Badalona.