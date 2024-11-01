edición general
Finlandia levanta la prohibición de importación de armas atómicas [ENG]

Finlandia levanta la prohibición de importación de armas atómicas [ENG]

Finlandia levantará su prohibición total sobre la importación de armas nucleares, anunció el ministro de Defensa Antti Häkkänen (NCP) el jueves por la noche. Añadió que el transporte de municiones nucleares a Finlandia solo estará permitido en situaciones directamente relacionadas con la defensa militar del país. En todos los demás casos, la introducción de dispositivos nucleares en Finlandia seguirá estando estrictamente prohibida.

reithor #2 reithor
Para este tipo de iniciativas es muy importante detallar el método de entrega, no sea que te borren del mapa y encima hayas pagado por ello.
#3 soberao
Y hace unos meses se salieron del tratado contra minas antipersonas en contra de la línea de los países nórdicos y europeos. Lo que tiene tener a la ultraderecha en el gobierno: www.europapress.es/internacional/noticia-finlandia-formaliza-salida-tr
mastodonte #5 mastodonte
#3 Claro, seguro que ha sido por eso y no por el amigo que tiene a unos km...
Malinke #10 Malinke
Que os colaron lo de la OTAN y ahora hay que hacer gasto.
A ver a quién se las compras y a ver lo qué pasa si las intentaras comprar a quien EEUU no le gusta

Otros pardillos como Suecia, pero eso ya se dijo cuando cometieron esa insensatez.
capitan__nemo #12 capitan__nemo
"la defensa militar del país."
¿Frente a Rusia y eeuu?. ¿Quien controlará esas armas nucleares?
¿No lo hará el otro enemigo, eeuu?
El genocida junto con israel, el agresor de groenlandia, el iniciador de guerras ilegales como la de iran.
vicvic #11 vicvic
Mientras un solo país de los ejes geopolíticos contrarios tenga armas nucleares no es descabellado pensar en adquirirlas también.
#1 drstrangelove
El lunes mismo himbierto en indexados de cabezas nucleares. Como un cobete.
manzitor #4 manzitor
Damos por hecho que alguien le va a vender armas nucleares así como así?. Otra cosa es que acepte que una potencia nuclear las ponga en su territorio
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
#4 Suena a que les van a colar unas cabezas nucleares con bases gringas incluidas.

¿ Habéis visto la seguridad que te da una base gringa en caso de conflicto provocado por ellos mismos? La seguridad de que tú pais será un blanco.
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Como hizo Bielorrusia hace un año para que se pudieran instalar en su territorio.
#8 sarri *
#4 Ni cotiza que se refiere a armamento yanki no?

PD. Cualquier parecido con la realidad (de la crisis de los misiles de cuba) es pura coincidencia
Cantro #9 Cantro
#8 estaban hablando con Francia, si no recuerdo mal
