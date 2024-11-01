Finlandia levanta la prohibición de importación de armas atómicas [ENG]

Finlandia levantará su prohibición total sobre la importación de armas nucleares, anunció el ministro de Defensa Antti Häkkänen (NCP) el jueves por la noche. Añadió que el transporte de municiones nucleares a Finlandia solo estará permitido en situaciones directamente relacionadas con la defensa militar del país. En todos los demás casos, la introducción de dispositivos nucleares en Finlandia seguirá estando estrictamente prohibida.
A ver a quién se las compras y a ver lo qué pasa si las intentaras comprar a quien EEUU no le gusta
Otros pardillos como Suecia, pero eso ya se dijo cuando cometieron esa insensatez.
¿Frente a Rusia y eeuu?. ¿Quien controlará esas armas nucleares?
¿No lo hará el otro enemigo, eeuu?
El genocida junto con israel, el agresor de groenlandia, el iniciador de guerras ilegales como la de iran.
¿ Habéis visto la seguridad que te da una base gringa en caso de conflicto provocado por ellos mismos? La seguridad de que tú pais será un blanco.
PD. Cualquier parecido con la realidad (de la crisis de los misiles de cuba) es pura coincidencia