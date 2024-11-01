Finlandia levanta la prohibición de importación de armas atómicas [ENG]

Finlandia levantará su prohibición total sobre la importación de armas nucleares, anunció el ministro de Defensa Antti Häkkänen (NCP) el jueves por la noche. Añadió que el transporte de municiones nucleares a Finlandia solo estará permitido en situaciones directamente relacionadas con la defensa militar del país. En todos los demás casos, la introducción de dispositivos nucleares en Finlandia seguirá estando estrictamente prohibida.