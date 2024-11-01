El Fin del Trabajo por la IA: “Trabajar es un invento que surgió de la Revolución Industrial”  

La idea es que el concepto moderno de “trabajo” —como obligación diaria, con horarios fijos y productividad constante— no ha existido siempre. Es una estructura creada para sostener el modelo industrial. La inteligencia artificial está transformando la economía hasta el punto de que el trabajo humano podría dejar de ser necesario en muchos sectores. El gran desafío no es solo económico, sino psicológico y social: redefinir el propósito humano más allá de la productividad.
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Cuando la IA explique a los trabajadores como comer sin tierras de cultivo y sin trabajar...
O cuando la IA explique a los capitalistas como van a tener beneficios si los potenciales consumidores no reciben salario...
Por supuesto, hay una solución más vieja que la tos que es redistribuir, por ejemplo con RBU o con muchos impuestos y trabajo público útil pero no rentable (limpiar montes para que no se quemen, por ejemplo), pero a ver si están dispuestos los dueños de la IA al principio...
La filosofía no da de comer. Bueno, salvo a profesores de filosofía.
Pero que me ponga comida en el plato y me pague el meneame premium.
Aunque viendo que cada vez es más difícil contratar a un albañil o fontanero para cualquier chapucilla, no sé yo si está cerca lo de acabar con el trabajo...
Espero que al menos den a elegir si sera en una guerra o por hambre.
Mis cojones
La jornada de ocho horas diarias de trabajo no es, para nada, una aportación de la modernidad: se trata de un régimen laboral de raíces religiosas y económicas que se venía aplicando en Europa desde la edad media… » ver todo el comentario
Es antigua y la segunda parte de la peli es psepse pero recomiendo totalmente ver la peli "trabajo basura". La parte de la… » ver todo el comentario