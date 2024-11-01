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El Fin del Trabajo por la IA: “Trabajar es un invento que surgió de la Revolución Industrial”  

La idea es que el concepto moderno de “trabajo” —como obligación diaria, con horarios fijos y productividad constante— no ha existido siempre. Es una estructura creada para sostener el modelo industrial. La inteligencia artificial está transformando la economía hasta el punto de que el trabajo humano podría dejar de ser necesario en muchos sectores. El gran desafío no es solo económico, sino psicológico y social: redefinir el propósito humano más allá de la productividad.

| etiquetas: trabajo , ia
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15 comentarios
8 2 2 K 86 tecnología
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo *
Bueno.

Cuando la IA explique a los trabajadores como comer sin tierras de cultivo y sin trabajar...
O cuando la IA explique a los capitalistas como van a tener beneficios si los potenciales consumidores no reciben salario...

Por supuesto, hay una solución más vieja que la tos que es redistribuir, por ejemplo con RBU o con muchos impuestos y trabajo público útil pero no rentable (limpiar montes para que no se quemen, por ejemplo), pero a ver si están dispuestos los dueños de la IA al principio...

La filosofía no da de comer. Bueno, salvo a profesores de filosofía.
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#13 Tronchador.
#1 "Limpiar" montes... Ya estamos.
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#14 Abajo
#1 Suena a; os prometo que no hará falta que trabajéis más, sólo hace falta que aceptéis al dios IA, arrodillaos ante IA
1 K 26
mente_en_desarrollo #15 mente_en_desarrollo
#14 Yo me arrodillo y le chupo la RAM si es necesario.

Pero que me ponga comida en el plato y me pague el meneame premium.
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calde #3 calde *
Yo estoy totalmente de acuerdo, que nos quiten el trabajo, pero que no nos dejen sin sueldo!! o_o

Aunque viendo que cada vez es más difícil contratar a un albañil o fontanero para cualquier chapucilla, no sé yo si está cerca lo de acabar con el trabajo...
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ccguy #5 ccguy
#3 está cerca. El mismo salto que se ha dado en aplicaciones digitales se tiene que dar en robótica, y se dará. Tener un robot capaz de hacer esas chapuzas pasará pronto.
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#11 username
#3 ya podemos suponer como va a tratar el capitalismo la gente que sobre porque ya no sea necesaria para dar beneficios a la maquinaria...

Espero que al menos den a elegir si sera en una guerra o por hambre.
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aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
“ La idea es que el concepto moderno de “trabajo” —como obligación diaria, con horarios fijos y productividad constante— no ha existido siempre. Es una estructura creada para sostener el modelo industrial”
Mis cojones

La jornada de ocho horas diarias de trabajo no es, para nada, una aportación de la modernidad: se trata de un régimen laboral de raíces religiosas y económicas que se venía aplicando en Europa desde la edad media…   » ver todo el comentario
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#12 uruK
#2 mira que me suena raro eso que dicen. En la edad media solo se trabajaba cuando había luz, en invierno las jornadas eran muy cortas, además en torno a un 80-90% de la población se dedicaba a la agricultura. Y la agricultura tiene sus tiempos, en la siempra hay trabajo, en la cosecha también, fuera de temporada prácticamente estaban inactivos, en lo que a actividad laboral se refiere, o con muy poca faena.
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DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle *
Muchos informáticos de nivel medio, como yo, podemos teletrabajar solo 4 horas al día, aunque la jornada sea de 8, y tener a los jefes lo suficientemente contentos como para que no nos despidan y a oenasnos suban el sueldo. Compensa mucho más que currar duro y que te suban el sueldo dos mierdas en lugar de una. Si tienes familia y aficiones es la mejor opción.


Es antigua y la segunda parte de la peli es psepse pero recomiendo totalmente ver la peli "trabajo basura". La parte de la…   » ver todo el comentario
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Nokith #4 Nokith
Comer cada día está sobrevalorado.:shit:
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#7 woke
#4 comer para mantenerte es muy barato, comer por vicio no
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DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#7 lo era... ahora un simple pimiento rojo vale un p euro!!! Un pisto o una ensalada es de ricos!!
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FunFrock #6 FunFrock
Me encanta Star Trek. Pero un mundo sin trabajo no se puede tener si no tienes replicadores de comida.,así q sin comida mágica... Hay q trabajar
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#8 woke *
#6 solo necesitas dedicar unos minutos al día de trabajo para alimentarte, todo lo que pases de eso es para mantener a otros o para vicios.
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menéame