El Fin del Trabajo por la IA: “Trabajar es un invento que surgió de la Revolución Industrial”  

La idea es que el concepto moderno de “trabajo” —como obligación diaria, con horarios fijos y productividad constante— no ha existido siempre. Es una estructura creada para sostener el modelo industrial. La inteligencia artificial está transformando la economía hasta el punto de que el trabajo humano podría dejar de ser necesario en muchos sectores. El gran desafío no es solo económico, sino psicológico y social: redefinir el propósito humano más allá de la productividad.