edición general
8 meneos
25 clics
Fin de la moda Tesla: China prohíbe las tablets sobre ruedas y exige botones físicos en sus coches

Fin de la moda Tesla: China prohíbe las tablets sobre ruedas y exige botones físicos en sus coches

China prepara una nueva normativa que obligará a los fabricantes a incorporar controles físicos para funciones esenciales en una medida que busca reducir distracciones y mejorar la seguridad frente al uso excesivo de pantallas táctiles.
China quiere poner fin a una moda que se ha extendido como la pólvora entre los coches eléctricos: el minimalismo extremo en el habitáculo que puso de moda Tesla y siguieron muchos otros grupos, especialmente en China. Pero la tendencia de eliminar botones físicos y concentrarlo todo en una gran pantalla central

| etiquetas: china , botones , físicos , coches
5 3 0 K 91 Motor
2 comentarios
5 3 0 K 91 Motor
Gry #1 Gry
En la UE acaba de entrar en vigor: www.motorpasion.com/seguridad/botones-no-hay-cinco-estrellas-euro-ncap

Aunque es una obligación "blanda", solo tiene que cumplirla quien quiera las 5 estrellas en el EuroNCAP.
0 K 17
Dene #2 Dene
al final vienen los chinos a imponer el sentido común .... ni que fueran una civilizacion de miles de años...que se habrán pensado!
1 K 14

menéame