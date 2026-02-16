Fin de la moda Tesla: China prohíbe las tablets sobre ruedas y exige botones físicos en sus coches

China prepara una nueva normativa que obligará a los fabricantes a incorporar controles físicos para funciones esenciales en una medida que busca reducir distracciones y mejorar la seguridad frente al uso excesivo de pantallas táctiles.

China quiere poner fin a una moda que se ha extendido como la pólvora entre los coches eléctricos: el minimalismo extremo en el habitáculo que puso de moda Tesla y siguieron muchos otros grupos, especialmente en China. Pero la tendencia de eliminar botones físicos y concentrarlo todo en una gran pantalla central