Filtran email de Epstein que lo conectaría con la desaparición de Madeleine McCann y lo que dice es perturbador

El caso de Madeleine McCann es uno de los más famosos y tristes, pues la niña de 3 años desapareció en 2007 mientras estaba de vacaciones en Portugal con sus papás, pero se acaba de revelar un correo electrónico entre los archivos Epstein que habla de Madeleine y de la Casa Pía, dos de los casos más oscuros de Portugal, uno de una niña desaparecida y el otro de un orfanato en donde se agredía sexualmente a niños.