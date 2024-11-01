edición general
Filtran email de Epstein que lo conectaría con la desaparición de Madeleine McCann y lo que dice es perturbador

Filtran email de Epstein que lo conectaría con la desaparición de Madeleine McCann y lo que dice es perturbador

El caso de Madeleine McCann es uno de los más famosos y tristes, pues la niña de 3 años desapareció en 2007 mientras estaba de vacaciones en Portugal con sus papás, pero se acaba de revelar un correo electrónico entre los archivos Epstein que habla de Madeleine y de la Casa Pía, dos de los casos más oscuros de Portugal, uno de una niña desaparecida y el otro de un orfanato en donde se agredía sexualmente a niños.

antesdarle
“En correo electrónico, que tiene como asunto: Jeffrey Epstein y fue enviado al magnate y otras personas que fueron censuradas; se cita ambos casos y se informa que un documental de Netflix Canadá aseguró que, según investigaciones, se tenía registro de que empresarios y personas millonarias usaban jets privados para viajar a Portugal para agredir sexualmente a niños.”

Ya lo del caso Epstein es sumamente retorcido y repugnante pero tanto como conectar los dos casos…
4
inventandonos
#1 Epstein mató a Paquirri, eso es vox-populi
0
Ukchay
Mucha letra para no dar ninguna prueba, alguien tiene el link con este correo?, solo menciona el caso?, dice algo mas?, no se...
3
DocendoDiscimus
#2 mucha letra y mal puesta: cuesta seguir el hilo.
1
Ukchay
#4 últimamente se ve mucho este tipo de artículos, la finalidad no es realmente informar, es intentar escribir un artículo lo mas largo posible que no dice mucho, pero sigues leyendo por si hay algo mas, y luego llegas al final y dices, pero si no hay nada, y se te queda una cara de xD
1
Malinke
#13 por el vocabulario yo diría que es IA.
1
security_incident
#2 Aquí lo tienes
www.justice.gov/epstein/files/DataSet 8/EFTA00023038.pdf


Si quieres buscar cualquier tipo de información específica sobre los archivos de Epstein solo tienes que ir al la página del departamento de justicia del caso Epstein y poner en El buscador "casa pia".

www.justice.gov/epstein

El correo es bastante inquietante. Viene a decir que "oye, los portugueses del docu dice que millonarios americanos Iván a Portugal a fijarse niños. Igual queréis echarle un ojo"
6
Ukchay
#5 gracias. Esto es lo que echo de menos en el artículo.

Es inquietante, si, el problema es que no tenemos contexto al estar redactados los emails, me refiero a que dentro de los archivos hay muchos que incluyen posibles vias de investigación, y esta claro que si tienes un depredador sexual como este pues todo es posible. Posible, pero de momento no muchas mas pruebas para esta relación.
1
Don_Pixote
#5 Dios que turbio es todo
0
antesdarle
#2 bueno para promocionar otro canal, que es lo que busca el titular, de hecho al final del artículo te dicen que para terminar de entenderlo te mires el video xD , el cual como bien dices no aporta ninguna prueba
1
Kantinero
Vamos a tener mierda para rato, lo peor es que ya no sabes que creer y que no.
1
meroespectador
Hay dos conexiones, según la noticia:

- Ghislaine Maxwell se parece mucho a un boceto que alguien identificó como la posible secuestradora de Madelein Mcann.
- La conexión es una advertencia de Epstein en un correo a dos personas (o direcciones), sobre un documental que habla de millonarios americanos que viajaban a Portugal a tener sexo con menores en un orfanato, para que estuvieran atentos a eso.

¿Quiénes eran estas personas y porque tenían que estar atentas al tema?, eso es lo importante.
2
Un_señor_de_Cuenca
#12 El otro día me acordé de esta niña a partir de todo el horror que se está destapando con lo de Epstein.
Parece que no hay conexiones evidentes, pero el mensaje ese refiriéndose al orfanato de Portugal... joder... de verdad que si estuviera en mi mano haría pasar un puto calvario durante años a la basura involucrada en esto. Saca lo peor de mí. Y me enfurece pensar que no va a haber justicia que los alcance.
0
#6 BoosterFelix
Hasta que no salga una noticia en la que aparezcan nombrados tanto Epstein como el grafeno, no me subo al carro de Epstein.
0
capitan__nemo
Keeeeeeeeeeeeeeeee?
(Como en el anuncio de pizza de kebab)
0
#7 trasparente
No sé yo, esto seguramente será mentira, pero igual no sería mala idea empezar a explorar la isla esa con georadares.
0
#3 unocualquierax
Otro que mató a Manolete. O fue a Kennedy ?
Da igual, a alguno seguro que mató.
0

