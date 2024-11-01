Filtran email de Epstein que lo conectaría con la desaparición de Madeleine McCann y lo que dice es perturbador

El caso de Madeleine McCann es uno de los más famosos y tristes, pues la niña de 3 años desapareció en 2007 mientras estaba de vacaciones en Portugal con sus papás, pero se acaba de revelar un correo electrónico entre los archivos Epstein que habla de Madeleine y de la Casa Pía, dos de los casos más oscuros de Portugal, uno de una niña desaparecida y el otro de un orfanato en donde se agredía sexualmente a niños.
Ya lo del caso Epstein es sumamente retorcido y repugnante pero tanto como conectar los dos casos…
www.justice.gov/epstein/files/DataSet 8/EFTA00023038.pdf
Si quieres buscar cualquier tipo de información específica sobre los archivos de Epstein solo tienes que ir al la página del departamento de justicia del caso Epstein y poner en El buscador "casa pia".
www.justice.gov/epstein
El correo es bastante inquietante. Viene a decir que "oye, los portugueses del docu dice que millonarios americanos Iván a Portugal a fijarse niños. Igual queréis echarle un ojo"
Es inquietante, si, el problema es que no tenemos contexto al estar redactados los emails, me refiero a que dentro de los archivos hay muchos que incluyen posibles vias de investigación, y esta claro que si tienes un depredador sexual como este pues todo es posible. Posible, pero de momento no muchas mas pruebas para esta relación.
- Ghislaine Maxwell se parece mucho a un boceto que alguien identificó como la posible secuestradora de Madelein Mcann.
- La conexión es una advertencia de Epstein en un correo a dos personas (o direcciones), sobre un documental que habla de millonarios americanos que viajaban a Portugal a tener sexo con menores en un orfanato, para que estuvieran atentos a eso.
¿Quiénes eran estas personas y porque tenían que estar atentas al tema?, eso es lo importante.
Parece que no hay conexiones evidentes, pero el mensaje ese refiriéndose al orfanato de Portugal... joder... de verdad que si estuviera en mi mano haría pasar un puto calvario durante años a la basura involucrada en esto. Saca lo peor de mí. Y me enfurece pensar que no va a haber justicia que los alcance.
