La fiebre por los parques de baterías en Asturias se enfría gracias a la presión vecinal: de 178 proyectos a 62

A falta de unas directrices claras, el Principado ha autorizado la construcción de diez de estos almacenes de electricidad, pero varios de ellos, serán recurridos ante los tribunales
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En fin...
Edito: y los alcaldes con la misma poca vision que sus votantes. En vez de negociar con las electricas descuentos en los recibos de la gente del pueblo...repitiendo que no como loritos.
¿Hay una organización que se llama Stop Baterías? . ¿Me pregunto de dónde sacan la energía para que funcionen sus móviles?
La acumulación energética un es paso vital para la sostenibilidad y la soberanía energética... ¿No estará subvencionada por Trump o la OPEP?