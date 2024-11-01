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La fiebre por los parques de baterías en Asturias se enfría gracias a la presión vecinal: de 178 proyectos a 62

La fiebre por los parques de baterías en Asturias se enfría gracias a la presión vecinal: de 178 proyectos a 62

A falta de unas directrices claras, el Principado ha autorizado la construcción de diez de estos almacenes de electricidad, pero varios de ellos, serán recurridos ante los tribunales

| etiquetas: baterías , eléctricos , electricidad , asturias , psoe , vecinos
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4 comentarios
6 0 0 K 73 actualidad
Romfitay #1 Romfitay
¿Y esto es una buena noticia? Lo digo por el 'gracias' del titular.
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Atusateelpelo #2 Atusateelpelo *
Asturias, en contra de todo "lo verde" (no a los aerogeneradores, no a las baterias,...) porque con el cambio climatico mundial no se va a ver afectada, claro.

En fin...

Edito: y los alcaldes con la misma poca vision que sus votantes. En vez de negociar con las electricas descuentos en los recibos de la gente del pueblo...repitiendo que no como loritos.
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javierchiclana #3 javierchiclana *
"organizaciones como Stop Baterías,"

¿Hay una organización que se llama Stop Baterías? :palm: . ¿Me pregunto de dónde sacan la energía para que funcionen sus móviles?

La acumulación energética un es paso vital para la sostenibilidad y la soberanía energética... ¿No estará subvencionada por Trump o la OPEP? :wall:
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nopolar #4 nopolar
Yo me acuerdo de cuando la fiebre contra las antenas de los móviles. Alcaldes de todo el espectro político haciendo el numerito y oponiéndose hacían ver que "hacían cosas".
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menéame