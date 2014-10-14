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Fernando Simón pide calma ante la posible llegada del crucero con hantavirus a Canarias: "En España existen mecanismos"
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias asegura que los afectados se evacuarían por vía aérea a otros países.
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:
hantavirus
,
crucero
,
canarias
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fernando simon
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K
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actualidad
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actualidad
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#5
powernergia
Menos mal que lo tuvimos al frente.
La carcunda se lo habría quitado de enmedio a las primeras, con nefastas consecuencias.
12
K
135
#8
Mesopotámico
#5
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17
#33
oceanon3d
#12
¿goto
#8
?
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#12
Kantinero
*
#5
la carcunda no se lo habría quitado de en medio porque son analfabetos, simplemente lo odian porque lo puso Sánchez
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#22
PerritaPiloto
#12
Lo puso Rajoy, pero nadie le conocia.
2
K
22
#41
Kantinero
#22
porque no le tocó una pandemia
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#25
angelitoMagno
#12
Fernando Simón ya estaba con Rajoy, no lo puso Sánchez.
www.elconfidencial.com/espana/2014-10-14/fernando-simon-el-portavoz-de
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27
#46
sotillo
#25
Eso es muy difícil de explicar para uno del pp donde solo ve Sánchez por todas partes
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#14
poxemita
#5
gestión impecable, no pasa nada hasta que empezamos a tener decenas de muertos diarios y ya encerrados llegamos a 900 muertos en un día.
¿Que han palmado más de 100.000 personas?
Podría haber sido peor si hubiese gobernado el PP. Cuando la crisis del ébola hubo que sacrificar un perro.
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K
13
#36
ur_quan_master
#14
recuerdo manifestaciones de coches llenos de subnormales por Madrid reivindicando su derecho a salir sin mascarilla..
Así que sí. Fernando Simón hizo su trabajo mejor que otros que ladran mucho.
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K
12
#39
poxemita
#36
el que haya tontos como los que dices no implica que Simón lo hiciera bien. Hay que recordar la mascarillas 'egoistas', que si bien el término no es suyo, sí que aplicó el concepto:
m.youtube.com/watch?v=sIfnhrTKJ8Y
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K
10
#44
ur_quan_master
#39
cumplió con su trabajo de comunicación en un momento de crisis sabiendo que se iba a convertir en el blanco de todos los subnormales del país.
Para mí eso ya merece respeto.
0
K
12
#42
sorecer
#14
Si no es por profesionales de alto nivel como Él y otros muchos que hay en España, estaríamos totalmente jodidos. Gente que no piensa en política sino en su labor pública y técnica. Cuando quitas técnicos y pones politicos, pasa como con la DANA que Salomé no sabía como funcionaba ni sabía la herramienta.
Espero que te estén pagando bien por insultar y echar mierda sin el más minimo conocmiento ni idea de nada. En los cursos de la Escuela Nacional de Protección Civil se ponen muchos ejemplos de sus actuaciones como modelo a seguir entre técnicos. Y aquí estas tu, con 3 artículos leídos soltando tamaña barbaridad.
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#48
poxemita
#42
¿Actuaciones durante el inicio del Covid?
Y en la dana el cecopi estaba lleno de técnicos que sabían lo que iba a pasar, pero mandaba la que no.
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#17
tpm1
#5
Este fue puesto a dedo por el PP; casualmente estaba casado con la sobrina del exministro de Sanidad Romay Beccaría.
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19
#19
LoboAsustado
#5
Lo nombro un tal M. Rajoy. Desgraciadamente nunca sabremos quien era, y si era carcunda o no
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9
#2
alpoza
seran unos pocos casos aislados...
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#23
Pitchford
#2
Tenemos ahí el Zendal vacío. Igual por fin le damos uso jugando a los barquitos.
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#27
obmultimedia
#2
Solo seran 3 o 4 zomb... cerebrooooo!
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#1
taSanás
Pide calma? Estamos condenados…
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33
#43
sotillo
#1
Son millonarios, somos expertos en acogerlos a pesar del bienestar del resto y en Canarias ni te cuento, cuanto más ricos mejor
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11
#3
casicasi
Jajaja
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24
#18
Atusateelpelo
Espero y deseo que antes de morir Simon cuente la verdad sobre todo lo sucedido durante la Covid. Yo creo que mas de uno se llevara las manos a la cabeza si eso sucede.
Estoy convencido al 100% que era plenamente del mierdon que se venia y se colgo una cruz que le perseguira toda la vida para tratar de que no cundiese el panico. Y ademas salio a dar la cara dia tras dia cuando nadie mas queria hacerlo para no quemarse.
1
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22
#24
Atusateelpelo
#18
"plenamente consciente".
Que me deje palabras por el camino.
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K
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#29
angelitoMagno
#18
¿Estás diciendo que sabía lo que nos venía encima y aún así prefirió minimizarlo, retrasando la toma de medidas, por no causar pánico?
Y no fue el único que daba la cara. También lo hacían el ministro de sanidad, y un par de policías y militares.
Y el daba la cara porque leñe, es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Es y era su trabajo.
2
K
26
#31
Atusateelpelo
#29
¿Era evitable? No.
¿Se tomaron medidas? Si.
¿Que hubiese pasado si hubiesen salido a la prensa a decir "van a morir decenas de miles de españoles? ¿De verdad crees que hubiese sido mejor? Lo dudo.
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#35
angelitoMagno
#31
Leñe, pero entre decir "van a haber uno o dos casos" y "van a morir decenas de miles de personas", pues hay un montón de términos medios, ¿no?
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K
16
#38
Atusateelpelo
#35
Terminos medios que avanzaron desde "van a haber uno o 2 casos" hasta la realidad segun el tiempo fue transcurriendo.
Basicamente Simon nos "aso a fuego lento en una olla" en vez de meternos de sopeton en agua hirviendo.
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13
#30
poxemita
#18
¿no cundio el pánico?
0
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10
#47
josde
#45
Son argentinos los que van en el barco, salio de allí el crucero.
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20
#4
josde
Que se los lleven al amigo de Ayuso, Milei que son sus súbditos ricos.
0
K
20
#45
sotillo
#4
Experiencia tienen con Hantavirus, casi seguro que es de procedencia argentina
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11
#16
Milmariposas
*
Sólo recordar cómo actuó el pepé y su menestra Mato (qué premonitorio) cuando lo del ébola, me vienen escalofríos en la espalda... Lo hicieron como el puto culo...
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14
#7
Tensk
Vamos a morir.
0
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13
#32
ansiet
#7
Todos? Trump también?
0
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11
#28
poxemita
Una duda, ¿esta enfermedad se transmite por el aire? Es para amigos varios que venden mascarillas.
0
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10
#37
angelitoMagno
#28
La principal vía de contaminación es a través de animales tipo ratas y parecidos.
0
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13
#40
poxemita
#37
entonces Koldo y Amador son vector de contagio.
0
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#11
CharlesBrowson
Será como un accidente de tráfico
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8
#6
Mesto
Qué cachondo “El Almendras”
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7
#15
SorPrendida
Ohhh no
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6
#9
poxemita
Que gran trabajo ha hecho Pedro Sánchez, hay instituciones que han perdido la credibilidad y se han convertido en un chiste, como el CIS y esto.
3
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-8
#10
mstk
#9
Creo que el trabajo fue de los negacionistas que hacíais burla de todas la medidas en contra del COVID. Por eso solo en vuestras cabezas suena a chiste.
1
K
19
#26
poxemita
#10
yo no soy negacionista, ni de la primera ola ni de la segunda, y tengo puestas 3 dosis de Pfizer
Negacionistas de primera ola son Antonio Maestre, Lorenzo Milá, las del 8-M, Fernando Simón y Vox y su congreso.
Los de la segunda ola seguro que los tienes claro.
1
K
13
#13
Kantinero
*
#9
y la justicia, se te olvida la justicia
Ah no que esa se la cargo la derecha, a su bando claro
0
K
12
#21
poxemita
#13
de la justicia no hablo porque sé que hay quién opina que en democracia la justicia seguía en tiempos de Franco.
0
K
10
#20
LoboAsustado
#9
Si ,es una lastima que no expulsara a todos los nombrados por el PP...
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K
9
#34
oceanon3d
*
#9
EL CIS
los rojos reventaron el CIS
De pena lo tuyo ... mi nieto de 3 años tiene argumentos mas elaborados.
Anda; deleitamos con mas.
0
K
8
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La carcunda se lo habría quitado de enmedio a las primeras, con nefastas consecuencias.
www.elconfidencial.com/espana/2014-10-14/fernando-simon-el-portavoz-de
¿Que han palmado más de 100.000 personas?
Podría haber sido peor si hubiese gobernado el PP. Cuando la crisis del ébola hubo que sacrificar un perro.
Así que sí. Fernando Simón hizo su trabajo mejor que otros que ladran mucho.
Para mí eso ya merece respeto.
Espero que te estén pagando bien por insultar y echar mierda sin el más minimo conocmiento ni idea de nada. En los cursos de la Escuela Nacional de Protección Civil se ponen muchos ejemplos de sus actuaciones como modelo a seguir entre técnicos. Y aquí estas tu, con 3 artículos leídos soltando tamaña barbaridad.
Y en la dana el cecopi estaba lleno de técnicos que sabían lo que iba a pasar, pero mandaba la que no.
Estoy convencido al 100% que era plenamente del mierdon que se venia y se colgo una cruz que le perseguira toda la vida para tratar de que no cundiese el panico. Y ademas salio a dar la cara dia tras dia cuando nadie mas queria hacerlo para no quemarse.
Que me deje palabras por el camino.
Y no fue el único que daba la cara. También lo hacían el ministro de sanidad, y un par de policías y militares.
Y el daba la cara porque leñe, es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Es y era su trabajo.
¿Se tomaron medidas? Si.
¿Que hubiese pasado si hubiesen salido a la prensa a decir "van a morir decenas de miles de españoles? ¿De verdad crees que hubiese sido mejor? Lo dudo.
Basicamente Simon nos "aso a fuego lento en una olla" en vez de meternos de sopeton en agua hirviendo.
Negacionistas de primera ola son Antonio Maestre, Lorenzo Milá, las del 8-M, Fernando Simón y Vox y su congreso.
Los de la segunda ola seguro que los tienes claro.
Ah no que esa se la cargo la derecha, a su bando claro
De pena lo tuyo ... mi nieto de 3 años tiene argumentos mas elaborados.
Anda; deleitamos con mas.