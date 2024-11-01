La Feria de Sevilla concluye preparativos enfocada en la escasez de profesionales y expansión futura

Desde Atica, se prevé un incremento medio del 10% en los precios durante la Feria, una subida que ya fue palpable en Semana Santa. Tripero recuerda que "todos los años se incrementan las tablas en las casetas". El aumento de la afluencia de visitantes y la necesidad de más camareros ha provocado la búsqueda de trabajadores fuera de Sevilla, especialmente de regiones cercanas. Este fenómeno refleja un problema estructural en la hostelería local durante eventos masivos. Además, refleja un desafío para la organización en la gestión de personal.