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La Feria de Sevilla concluye preparativos enfocada en la escasez de profesionales y expansión futura

La Feria de Sevilla concluye preparativos enfocada en la escasez de profesionales y expansión futura

Desde Atica, se prevé un incremento medio del 10% en los precios durante la Feria, una subida que ya fue palpable en Semana Santa. Tripero recuerda que "todos los años se incrementan las tablas en las casetas". El aumento de la afluencia de visitantes y la necesidad de más camareros ha provocado la búsqueda de trabajadores fuera de Sevilla, especialmente de regiones cercanas. Este fenómeno refleja un problema estructural en la hostelería local durante eventos masivos. Además, refleja un desafío para la organización en la gestión de personal.

| etiquetas: gferia de sevilla , camareros , escasez , profesionales
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
#4 soberao *
No tienen gente para trabajar de camareros en la feria y los están buscando fuera de Sevilla, concretamente de Extremadura, pero esto tiene un nuevo problema: los rentistas.
Del artículo: Tripero señala la escasez de profesionales con experiencia en hostelería para atender durante los días de fiesta. "Antes eran hosteleros de la ciudad, pero ya no todos pueden compaginar su trabajo con la actividad de sus negocios. Ha tenido que venir mucha gente de fuera porque necesitamos más porque

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9 K 130
#5 Hynkel
#4 Pues ya descubrirán pronto los rentistas sevillanos lo mismo que en Baleares, Ibiza sobre todo.

Estas cosas cuesta que pasen. Pero cuando el currito dice "aquí no vengo más", convencerle de que vuelva es cercano a imposible.
4 K 55
Chepacoletariado #1 Chepacoletariado *
Y la inspección de trabajo no ayuda sancionándonos por hacerles trabajar 16 horas seguidas. ¡Que aquí se viene a trabajá miarma!
6 K 69
devilinside #8 devilinside
#1 Ya están los zurdos de la inspección de trabajo acabando con la libertad
1 K 19
#10 soberao *
#8 No solo los zurdos sino también los hosteleros de Sevilla, que ya no pueden trabajar en dos cosas como antes. Del artículo: "Antes eran hosteleros de la ciudad, pero ya no todos pueden compaginar su trabajo con la actividad de sus negocios. Ha tenido que venir mucha gente de fuera porque necesitamos más porque viene más gente"
1 K 29
Pepepaco #3 Pepepaco
Los precios suben un 10% pero parece que a nadie se le ocurre que si le paga al personal un 10% más no le costará tanto encontrar los profesionales que escasean.

"Pay Them more"
3 K 43
#9 Borgiano
#3 Sí, si, claro, estás tú que van a regularizar a 2 millones de inmigrantes para pagar más
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#2 soberao
"enfocada en la escasez de profesionales"
Que llamen a ChatGTP y que se modernicen, que son unos antiguos queriendo trabajadores cuando la AI los está sustituyendo en el mundo moderno.
Un motivo más que muestra que la feria es un arcaísmo de nuestra sociedad que se resiste al avance de la tecnología. 8-D :-D
1 K 29
a69 #11 a69
Los señoritos rentistas sevillanos no encuentran camareros que les sirvan rebujito y les frían el pescadito en la feria por qué tienen todos los pisos alquilados para turistas, quien lo iba a decir...
1 K 19
Herrerii #6 Herrerii
¿La España que madruga no quiere trabajar en la feria de sevilla? :roll:
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SMaSeR #7 SMaSeR
#6 La España que madruga es la que esta tomando rebujitos desde por la mañana ya, que pa eso si se levantan xD.
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makinavaja #12 makinavaja
#7 ....y para eso tienen las casetas... :-D :-D
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menéame