Desde Atica, se prevé un incremento medio del 10% en los precios durante la Feria, una subida que ya fue palpable en Semana Santa. Tripero recuerda que "todos los años se incrementan las tablas en las casetas". El aumento de la afluencia de visitantes y la necesidad de más camareros ha provocado la búsqueda de trabajadores fuera de Sevilla, especialmente de regiones cercanas. Este fenómeno refleja un problema estructural en la hostelería local durante eventos masivos. Además, refleja un desafío para la organización en la gestión de personal.
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Del artículo: Tripero señala la escasez de profesionales con experiencia en hostelería para atender durante los días de fiesta. "Antes eran hosteleros de la ciudad, pero ya no todos pueden compaginar su trabajo con la actividad de sus negocios. Ha tenido que venir mucha gente de fuera porque necesitamos más porque
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Estas cosas cuesta que pasen. Pero cuando el currito dice "aquí no vengo más", convencerle de que vuelva es cercano a imposible.
"Pay Them more"
Que llamen a ChatGTP y que se modernicen, que son unos antiguos queriendo trabajadores cuando la AI los está sustituyendo en el mundo moderno.
Un motivo más que muestra que la feria es un arcaísmo de nuestra sociedad que se resiste al avance de la tecnología.