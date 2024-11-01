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Feministas muestran "indignación y alarma" ante el traslado de un preso a un módulo femenino tras cambiarse de sexo
Feministas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han mostrado "indignación y alarma" ante el traslado de un preso a un módulo femenino tras iniciar un proceso de cambio registral de sexo.
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:
feminismo
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olot
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#1
Ratoncolorao
Con Urdangarín no hubo revuelo, qué cosas...
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85
#2
ur_quan_master
#1
hubo vuelo, no revuelo.
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#3
Connect
#1
Revuelo hubo. Lo que no hubo fue eco de los medios.
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#4
Aokromes
#1
urtangarin tenia un modulo para el solo.
www.publico.es/politica/celda-urdangarin-modulo-recien-renovado-carcel
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#6
Nouveau
#1
Urdangarín es un melof_ _ _ o.
1
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#5
Enésimo_strike
Si dice que se siente mujer es una mujer y punto, legalmente no cabe cuestionamiento ni juicio alguno, y hacerlo es transfobo.
Como eso no se puede cuestionar, lo cuestionable es la ley que da soporte a estos despropósitos.
2
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#7
sorrillo
#5
La ley se aprobó por que cuestionarla era ser transfobo.
1
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www.publico.es/politica/celda-urdangarin-modulo-recien-renovado-carcel
Como eso no se puede cuestionar, lo cuestionable es la ley que da soporte a estos despropósitos.