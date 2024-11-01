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Feministas muestran "indignación y alarma" ante el traslado de un preso a un módulo femenino tras cambiarse de sexo

Feministas muestran "indignación y alarma" ante el traslado de un preso a un módulo femenino tras cambiarse de sexo

Feministas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han mostrado "indignación y alarma" ante el traslado de un preso a un módulo femenino tras iniciar un proceso de cambio registral de sexo.

| etiquetas: feminismo , olot
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7 comentarios
11 1 2 K 129 actualidad
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Con Urdangarín no hubo revuelo, qué cosas...
8 K 85
ur_quan_master #2 ur_quan_master
#1 hubo vuelo, no revuelo.
1 K 21
Connect #3 Connect
#1 Revuelo hubo. Lo que no hubo fue eco de los medios.
3 K 38
#6 Nouveau
#1 Urdangarín es un melof_ _ _ o.
1 K 23
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
Si dice que se siente mujer es una mujer y punto, legalmente no cabe cuestionamiento ni juicio alguno, y hacerlo es transfobo.

Como eso no se puede cuestionar, lo cuestionable es la ley que da soporte a estos despropósitos.
2 K 38
sorrillo #7 sorrillo
#5 La ley se aprobó por que cuestionarla era ser transfobo.
1 K 26

menéame