Feminismo en la era vikinga

Muchos podrían pensar que el feminismo es un concepto moderno, pero si retrocedemos a la era vikinga, encontraremos indicios de una sociedad donde las mujeres desempeñaban un papel más prominente y poderoso de lo que solemos imaginar. Aunque la idea de feminismo como tal no existía en esa época, los valores y estructuras sociales de los vikingos ofrecen una perspectiva interesante sobre el papel de las mujeres en ese entonces.