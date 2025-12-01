edición general
1 meneos
1 clics

Felipe VI destaca que "la permanencia" de las instituciones es "el mejor reflejo de su utilidad"

El monarca realiza esta afirmación durante la constitución del pleno de la comisión nacional para conmemorar el V centenario del Consejo de Estado: "las instituciones permanecen. Y esa permanencia acaba convirtiéndose en el mayor aval de su prestigio, el mejor reflejo de su utilidad".

| etiquetas: monarquía , permanencia , democracia plena , reino de españa
1 0 0 K 6 actualidad
5 comentarios
1 0 0 K 6 actualidad
#3 Galton
Correcto: La permanencia de la monarquía es un reflejo de su utilidad para los monarcas y sus familias... :take: :take: :take: :take: :take:
1 K 19
jonolulu #4 jonolulu
No se sabe si habla de la corona o de Movistar, ambas igual de inútiles
0 K 12
#2 DenisseJoel
Fijo que está rescatando un discurso de principios de los 70 del siglo pasado.
0 K 11
Kantinero #5 Kantinero
Eso es, permanecen como cuando la dictadura, excepto la justicia que se ha trasladado a Génova 13
0 K 10
#1 BoosterFelix
"las instituciones permanecen. Y esa permanencia acaba convirtiéndose en el mayor aval de su prestigio, el mejor reflejo de su utilidad" ...

... dice alguien que si roba o delinque no puede ser despedido porque es inviolable absoluto, que no tiene que rendir cuentas, y al que para echarle hace falta que el 66% de las cortes generales voten dos veces a favor de iniciar un proceso de reforma constitucional.
0 K 6

menéame