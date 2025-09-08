Feijóo revela una conversación con Felipe VI por su ausencia en la apertura del año judicial: “Entendía mi decisión”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado este lunes que habló con el Rey Felipe VI para explicarle por qué había decidido ausentarse el pasado viernes de la apertura del año judicial, y ha contado, además, las palabras del monarca. “El Rey me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi decisión”, ha afirmado Feijóo en una entrevista en Telecinco en la que ha afirmado que “lo volvería a hacer”.