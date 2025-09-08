edición general
Feijóo revela una conversación con Felipe VI por su ausencia en la apertura del año judicial: “Entendía mi decisión”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado este lunes que habló con el Rey Felipe VI para explicarle por qué había decidido ausentarse el pasado viernes de la apertura del año judicial, y ha contado, además, las palabras del monarca. “El Rey me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi decisión”, ha afirmado Feijóo en una entrevista en Telecinco en la que ha afirmado que “lo volvería a hacer”.

Magog
Pobrecillo, es como el chaval ese del cole del que todo el mundo pasa, pero se cree alguien y necesita ir todo el dia diciendo "mira, he hablado con este y me ha dicho... es que yo soy relevante"
4
oghaio
#6 muy buena analogía, sí, señor…
0
angelitoMagno
¿Revelar la postura de Felipe VI respecto a una polémica entre dos partidos no iría contra la teórica neutralidad del rey?

Que a ver, a estas alturas ya da igual todo, pero bueno, en fin, Feijoo es tóntisimo.
2
fareway
Vaya, vaya, vacilando de confianzas con el Borbón...
2
oceanon3d
Poniendo al Borbon en un brete ... para el PP todo es como el cochino; se aprovecha hasta el rabo.

En un sueño utópico el preparado sacaría una nota de presa; Feijoo ha mentido.
1
MoñecoTeDrapo
"Tomaba nota". Eso es que perdona, pero no olvida... :roll:
1
pepel
Y el puto rey le dijo: tranquilo te entiendo y estoy contigo.
0
cenutrios_unidos
¿Entiende la ausencia también del putero cuando se ahogaban mas de 200 valencianos?
1
mariKarmo
Y te dio una palmadita en la espalda, a qué si?

Inútil.
0
Dene
Y que va a decir?? pues como le digo yo a la parienta cuando viene con algún rollo que no entiendo ni quiero entender ..... "si, cariño"
0
rendri
Es que está preparado para todo este rey.
0
pirat
Es tan torpe
0
sliana
lo entiende porque no es tan tonto, un niño de 5 años lo entenderia: lo ha hecho por un berrinche. pero, lo comparte?
0
luckyy
No entiendo por qué se ausentó si estaban ahí todos sus amigos a los que ha nombrado para el cargo...de golpistas. Y lo del rey: me pregunto si le pasó la mano por el lomo y le dio dos collejas en la nuca mientras movía la colita.
No se puede ser más payaso-lameculos-chivato.
0

