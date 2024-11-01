“Bueno, pues ahora corregimos nuestro informe de 300 páginas que dice lo contrario”, responde Amnistía Internacional a Almeida, que ha dicho que para él no hay un genocidio en Gaza

Admitiendo que probablemente el alcalde de Madrid lo sabe mejor que ellos, la organización Amnistía Internacional, que concluyó a finales del año pasado que Israel estaba cometiendo un genocidio contra la población palestina de Gaza, se ha visto obligada a matizar su análisis después de que José Luis Martínez Almeida haya afirmado lo contrario. “Para mí no hay un genocidio”, sentenció el político, obligando a la ONG a revisar su propio informe.