“Bueno, pues ahora corregimos nuestro informe de 300 páginas que dice lo contrario”, responde Amnistía Internacional a Almeida, que ha dicho que para él no hay un genocidio en Gaza

Admitiendo que probablemente el alcalde de Madrid lo sabe mejor que ellos, la organización Amnistía Internacional, que concluyó a finales del año pasado que Israel estaba cometiendo un genocidio contra la población palestina de Gaza, se ha visto obligada a matizar su análisis después de que José Luis Martínez Almeida haya afirmado lo contrario. “Para mí no hay un genocidio”, sentenció el político, obligando a la ONG a revisar su propio informe.
Es como cuando el IRA le daba por poner una bomba en un bar lleno de gente, o cuando a ETA le daba por poner una bomba en el hipercor o pegarle un tiro por la espalda a alguien, o cuando un soldado israelí le da por pegarle un tiro a un niño, o lanzar bombas sobre zonas que no son puntos militares.
En resumen, ataques sobre población civil.
El Joputa del IRA pregunta a Daniel Day-Lewis ," Cual es la diferencia entre una bomba en un aeropuerto y bombardear una ciudad" ;
Todo para justificar sus actos terroristas , pero en parte no le faltaba razón :
Previamente hemos tenido la canción de Feijoo y luego las frases de Tellado.
Y se me olvidaba las frases de Ayuso, pero eso va de serie, que tiene que echar toneladas de mierda para tapar lo del novio y más allá.
El ministro de Finanzas de Israel dijo que dejar morir de hambre a los dos millones de palestinos en Gaza sería “justificado y moral”
Que hijos de la gran puta. Les va a perseguir toda su vida. Deberían ser hundidos en las urnas.
Lo raro es que haya trabajadores que piensen que la derecha va a mirar por ellos.
Porque nada que no tenemos genocidios antes y después del de los judíos en la SGM.
Negación de lo evidente.
Muy del PP.
Buen militante si señor.
Desde luego la derecha miente más que habla.
Menos de 24 horas después, europa cambia de postura y condena el genocidio de palestina.
Nadie en el mundo hace el ridículo como el Carapolla.