“Bueno, pues ahora corregimos nuestro informe de 300 páginas que dice lo contrario”, responde Amnistía Internacional a Almeida, que ha dicho que para él no hay un genocidio en Gaza

Admitiendo que probablemente el alcalde de Madrid lo sabe mejor que ellos, la organización Amnistía Internacional, que concluyó a finales del año pasado que Israel estaba cometiendo un genocidio contra la población palestina de Gaza, se ha visto obligada a matizar su análisis después de que José Luis Martínez Almeida haya afirmado lo contrario. “Para mí no hay un genocidio”, sentenció el político, obligando a la ONG a revisar su propio informe.

Thornton #1 Thornton
"es evidente que algo se hizo mal porque si Almeida no cree que haya un genocidio será porque tiene más datos”

xD xD xD xD
Macadam #2 Macadam *
Hay que ser hijoputa. Almeida, has sido padre hace 2 días. Si no vas a condenar la muerte de miles de críos por culpa de un genocida como el Netanyahu, con el mismo derecho a la vida que tu cachorro, mejor te quedas callado.
#28 Zerjillo
#2 No vayas a comparar a su niño de bien con los niños terroristas de Palestina... En fin, creo que tu hdp se queda corto.
skaworld #5 skaworld
Al final, lo de si es o no genocidio es muy discutido, porque decidir a partir de cuantos asesinatos premeditados de personas inocentes por motivos políticos lo consideramos terrorismo de estado o genocidio es complejo. ¿Es Israel un estado terrorista o un estado genocida? He ahi el quid de la cuestion. Porque todos sabemos que lo que esta cometiendo Netanyahu es una hijoputez de calibre pero es importante perdernos en nociones semanticas para que ,ante todo, seamos correctos en el lenguaje ya que a nivel humano dejamos mucho que desear
Thornton #8 Thornton
#5 Y yo añadiría otra cuestión: ¿por qué la resistencia francesa o los partisanos yugoslavos durante la 2ªGM eran héroes y los de Hamas son terroristas?
skaworld #10 skaworld
#8 Porque héroe es todo aquel tipo del que te puedas aprovechar para vender tu moto, villanos son de los que se aprovechan otros para vender la suya y entre ambos mundos siempre hay un nutrido grupo de muertos de hambre que paga el pato y no le interesa a nadie que se usa para construir la epica de unos y otros.
celyo #11 celyo
#8 No sabría decirte el listado total de ataques por parte de la resistencia francesa o los partisanos, pero meterte en un autobús e inmolarte o lanzar cohetes a todas partes, no parece un objetivo estratégico o militar contra un ejército.
Es como cuando el IRA le daba por poner una bomba en un bar lleno de gente, o cuando a ETA le daba por poner una bomba en el hipercor o pegarle un tiro por la espalda a alguien, o cuando un soldado israelí le da por pegarle un tiro a un niño, o lanzar bombas sobre zonas que no son puntos militares.

En resumen, ataques sobre población civil.
#18 Pivorexico *
#11 Esto me recuerda a el peliculón "En el nombre del padre "

El Joputa del IRA pregunta a Daniel Day-Lewis ," Cual es la diferencia entre una bomba en un aeropuerto y bombardear una ciudad" ;

Todo para justificar sus actos terroristas , pero en parte no le faltaba razón :
celyo #12 celyo *
#5 A mi me parece que quieren crear polémicas para desviar la atención y calentar el ambiente, de cara al inicio de septiembre.
Previamente hemos tenido la canción de Feijoo y luego las frases de Tellado.

Y se me olvidaba las frases de Ayuso, pero eso va de serie, que tiene que echar toneladas de mierda para tapar lo del novio y más allá.
siempreesverano #17 siempreesverano *
#5 Declaraciones de los responsables diciendo que deben morir todos los habitantes de Gaza, que todos son terroristas (incluyendo niños), es declarar un genocidio. No hace falta números.

El ministro de Finanzas de Israel dijo que dejar morir de hambre a los dos millones de palestinos en Gaza sería “justificado y moral”
Concavenator #4 Concavenator
Almeida es más absurdo que su doppelganger Austin Powers. Menudo desastre de político falaz y mezquino.
mariKarmo #6 mariKarmo *
No solo son imbéciles sino que además hoy van a impedir, por sus santos cojones, que aún con todo el avance tecnológico de las últimas décadas que la ciencia y tecnología nos han ofrecido, trabajes putos 30 minutos menos al día porque jódete pobre de mierda.

Que hijos de la gran puta. Les va a perseguir toda su vida. Deberían ser hundidos en las urnas.
celyo #15 celyo
#6 Es la derecha, no esperes que miren por el trabajador.

Lo raro es que haya trabajadores que piensen que la derecha va a mirar por ellos.
Mimaus #20 Mimaus
#6 es curioso que para desviar dinero público para comprar armamento no se tenga de votar pero para rebajar una miseria el horario laboral haya que hacer una votación tras otra.
Sandman #23 Sandman
#16 ¿Eso fue antes o después de decir que el PSOE usa un discurso violento y calienta el ambiente?
Khadgar #22 Khadgar
Almeida:
 media
#3 xuanra2002
Ante todo, todo mi respeto a esa gente que va con la polla por delante pero creo que está vez no ha tenido huevos a condenar a Israel y por eso dice lo que dice.
#16 solojavi
#3 Da gusto ver qué hay españoles que van a polla descubierta: Ayer vi una entrevista a Almeida en la que decía que el comentario en redes de Feijoo sobre la fruta no era ofensivo.
pitercio #9 pitercio *
La persona que piense, aunque sea por una décima de segundo, en el terror de morir dejando solos a su hijos abandonados en mitad de la hambruna y la masacre o en llevar a su hijo herido a lo que fue hospital a que le amputen los miembros sin anestesia o con un disparo recibido por arrastrarse mendigando comida o en tener que elegir si comer una rata para seguir vivo y proteger a los suyos o dársela algún familiar mientras el resto muere de hambre... Tiene muy claro lo que es y lo que está haciendo Israel con USA. Y Almeida con los que lo encubren.
Brill #27 Brill
Para mí que cuando dijo que "genocidio" sólo hay uno Almeida (o el que le escribe las declaraciones) confundieron las palabras "genocidio" y "holocausto".

Porque nada que no tenemos genocidios antes y después del de los judíos en la SGM.
jrmagus #14 jrmagus
Está claro que piensa con la polla.
ansiet #24 ansiet
Carapolla, Carapolla y Carapolla... A pero no no tiene Carapolla..
Negación de lo evidente.
Muy del PP.
Buen militante si señor.
#13 jaramero
Muy bueno!! xD

Desde luego la derecha miente más que habla.
#19 fliper
Pero que bocazas es el carapolla. Y un día después viene la Von der Leyen proponiendo la suspensión del acuerdo de comercio con Israel or GENOCIDAS (esto es mio, ya me gustaría que fueran palabras de la psicópata)
#21 Cilantro
Ayer escuché al Carapolla declarar que tampoco dijo nada raro, que esa era la posición de europa.

Menos de 24 horas después, europa cambia de postura y condena el genocidio de palestina.

Nadie en el mundo hace el ridículo como el Carapolla.
Jack29 #25 Jack29
Grande EMT. La pena es que siendo gracioso y puesto tan a huevo, la situacion real no tiene ninguna gracia. Pero grande EMT.
#7 Madmaxi
A este en la sacristia le dieron con una llave superior... krazypollenfaze al rescate!!!
#26 MiCuñao
No te lo perdonaré jamás, Carmena
