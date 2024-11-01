edición general
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra

Mariló Montero afirmó, desde uno de los programas más vistos de la televisión de España, que ya no se puede decir nada por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez. Y Broncano ya no se ha cortado y le ha dicho: "Escucho a mucha gente diciendo 'es que no se puede decir nada, es que todo el mundo tendría que tener libertad de expresión de decir lo que quiera' y lo está diciendo desde un programa de máxima audiencia donde literalmente están diciendo lo que les sale de los cojones. Es ridículo".

#1 Suleiman
Otro ejemplo lo tenemos con nacho cano insinuando un golpe de estado en el hormiguero. Pero no se puede decir nada.
29 K 267
txillo #25 txillo
#1 Es que lo que estos anormales tipo Mariló, Pérez Reverte o Juan de Val quieren decir es que les jode que la gente les replique. Tú puedes decir lo que te salga de los cojones y yo puedo decir que tu opinión es una mierda. Lo que pasa es que estaban muy acostumbrados a decir lo que les salía de las pelotas sin consecuencias. Y eso, se acabó, es precismente lo que tiene la libertad de expresión, que es para todos, no solo para los poderosos.
14 K 104
#30 Garminger2.0
#1 Si fuera solo Nacho Cano... si es que en el Hormiguero cuando se ponen de tertulia Pablo Motos, con Juan del Val, con Cristina Pardo y con Tamara Falcó... todos a despellejar al gobierno a veces con argumentos y a veces con falacias burdas, mientras se quejan de que falta libertad de expresión y que no se puede decir nada... y todo eso en prime-time en uno de los programas más vistos. Hay que joderse!!.

Que por supuesto no se molestan ni en disimular y meter un tertuliano de izquierda;

Que por supuesto no se molestan ni en disimular y meter un tertuliano de izquierda;…   » ver todo el comentario
1 K 10
elGude #3 elGude
Ella quejándose de que iban a editar el programa y que iban a quitar esto, toda la gente en el público protestando por sus palabras y Broncano gestionándolo con muy buena mano.

La verdad, acaba dejar a Mariló a la altura del betún.
21 K 203
celyo #16 celyo
#3 lo que me sorprende que este personaje no haya pasado al olvido hace tiempo, que lleva dando tumbos por las televisiones y con un discurso cada vez más agresivo que le permite colarse en ciertos programas, pero más allá de eso, no sirve ni para sujetar una puerta.
1 K 15
#19 baronluigi
#4 #16 ¿No es la manager de su hija, que anda de modelo en Nueva York?
0 K 10
celyo #35 celyo *
#19 No que yo sepa. Aparece en programas de TV, diciendo lo primero que se le pasa por la cabeza, como tertuliana, en Espejo Público por lo que veo, aunque creo que la he visto también en Cuatro en el programa de Risto.

www.eleconomista.es/informalia/famosos/noticias/13531727/09/25/marilo-

Aunque ya meten como famosos a cualquiera.
1 K 21
johel #40 johel
#16 Esta en grupo atenatresmedia, se le ha pegado el discurso de sus jefes.
0 K 11
Antipalancas21 #31 Antipalancas21
#3 Esa pedazo de mierda facha defensora de los toros, no se que hace en la cadena publica, que se vaya con su amiga la fracasada ana rosa.
1 K 23
#7 Leon_Bocanegra
Las voces conservadoras están siendo silenciadas. Lo dijo Lisa Kudrow en todos los medios disponibles :troll:
7 K 83
elGude #5 elGude
"El periodismo tendría que ser libre e independiente y da la sensación de que últimamente no puede serlo y tendría que serlo", ha afirmado Montero, que fue rostro de las mañanas de TVE con Zapatero.

¿Ha ido a quejarse a Ana Rosa de esto?
6 K 71
Supercinexin #4 Supercinexin
La visita de Mariló, creo que no he pasado nunca vergüenza ajena viendo La Revuelta ni La Resistencia, salvo ayer.

Eso sí: sigue estando buena. Menuda MILF, como siempre.
6 K 71
Flogisto #36 Flogisto
#4 Un poco de mal gusto para la sensibilidad contemporánea esa última frase. :-/
0 K 10
Supercinexin #46 Supercinexin
#36 Bueno, desde un punto de vista feminista, sin ánimo de faltar al respeto a nadie, la señora está bastante buena. Yo me la llevaría a cenar, y luego a un céntrico hotel a pasar la noche juntos, siempre bajo su total consentimiento por supuesto, pero tranquilamente, vamos. Sin remordimiento ninguno.
0 K 16
#41 Tok_Tok
#4 Que fino, usando la libertad de expresión absoluta contra ella
0 K 7
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
A ver que día la izquierda entiende que la derecha habla para eliminar competidores, por eso es racista, machista, lgtbfobica...

Si dice que no se puede decir nada lo que quiere es eliminar a la izquierda de competir con la derecha

La izquierda ha de eliminar a la derecha de competir recordándole que llegaron tarde al aborto, divorcio, vacaciones pagadas, jornada de 8 horas, democracia, derechos lgtb, igualdad, cambio climático, que son retrasados siempre
6 K 68
yende #18 yende
#2 Recordad que VOX, PP y Junts han votado en contra de las 37.5 horas!
6 K 60
#32 Hynkel
#18 La derechas votando a favor de los intereses de la patronal. Qué chorprecha.
1 K 10
rendri #8 rendri
Es que le ha dado la respuesta perfecta, si no se puede hablar ni expresarse que estás haciendo ahora mismo? Yo no veo ningún policía deteniendote ni nada. Habla tu mierda y ya te contesto yo con la VERDAD.
2 K 34
Zade #28 Zade *
#8 Broncano lleva razón, pero cuando todo el publico de ese programa con marcada ideología política se pone a abuchear a Mariló Montero, le acaban dando la razón a ella. Puedes decir lo que quieras, pero vas a ser abucheada y te vamos a llamar idiota si lo que dices no va en nuestra linea editorial. Para algunos esto es censura, para otros es una sutil forma de censura, y para otros es libertad máxima (la mía).

Qué pensaría Broncano si fuese a Ana Rosa a decir que los toros es maltrato animal

Qué pensaría Broncano si fuese a Ana Rosa a decir que los toros es maltrato animal…   » ver todo el comentario
1 K 18
CerdoJusticiero #37 CerdoJusticiero
#28 "pero vas a ser abucheada y te vamos a llamar idiota si lo que dices no va en nuestra linea editorial es una idiotez como la copa de un pino"

Fixed.
0 K 10
Zade #42 Zade
#37 Lo has fixeado desde tu marcada opinión política, no has hecho más que darme la razón con tu actitud
0 K 9
mente_en_desarrollo #13 mente_en_desarrollo
En honor a la verdad, no dijo eso Mariló.

Su queja, iba porque todos los presentadores que se han puesto, son de izquierdas (y aunque con excepciones, no puedo decir que esté muy alejado de la verdad).
En ningún momento dijo que no se pudieran dar ciertos mensajes, y reconoció que estaba diciendo lo que le daba la gana.

En ningún momento dijo que no se pudieran dar ciertos mensajes, y reconoció que estaba diciendo lo que le daba la gana.

No obstante, sí es verdad que las respuestas de Broncano fueron estupendas. Se dejó claro que mensajes como que hay que parar el genocidio, que hay que garantizar el derecho a
3 K 33
elGude #15 elGude
#13 "Se dejó claro que mensajes como que hay que parar el genocidio, que hay que garantizar el derecho a al vivienda o que hay que invertir en investigar enfermedades raras, no son mensajes de izquierdas, si no mensajes sociales transversales"

Ahi tienes a Almeida, defendiendo justamente lo contrario.
O a Ayuso.
2 K 36
mente_en_desarrollo #17 mente_en_desarrollo *
#15 Por supuesto. Por eso he puesto lo de que se lo explique a sus señorías.

Pero hay que reconocer, que incluso dentro del PP, cada vez son más las voces en contra del genocidio.
¡Y eso que su líder es del bando de los negacionistas!

He puesto líder, que no es lo mismo que presidente, no me refiero al fakejoo.
0 K 12
elGude #21 elGude
#17 Quizás Mariló debería de hablar con Ana Rosa y los demás periodistas de su cuerda antes de dar lecciones de dignidad y coherencia.
0 K 13
elGude #11 elGude *
¿Quién la está censurando aquí?

Esto es para @ strike5000 en #_9, que habla de censura, desde prohibirte hablar desde la Autoridad, hasta dejar de hacerlo por miedo al acoso, pero impide que le repliquen a sus comentarios.

Si es que son muy tiernos.
2 K 31
#12 laruladelnorte
"El periodismo tendría que ser libre e independiente y da la sensación de que últimamente no puede serlo y tendría que serlo", ha afirmado Montero, que fue rostro de las mañanas de TVE con Zapatero.

Libre e independiente como el de tu ex...¿verdad mari loli? :foreveralone:
1 K 23
Moderdonia #23 Moderdonia
Dicen que coartan su libertad de expresión cuando realmente es al revés, son ellos son los que quieren coartar la libertad de expresión de los demás.

No me repliques es su queja real. Se creen padres de los años 40. Se creen por encima del resto.

Ellos quieren decir cosas homófobas, machistas, xenófobas, racistas... todas en esa línea. Antes nadie les rechistaba porque ser gañán era lo normal. Ahora afortunadamente hay más gente con sensibilidad. Y ante comentarios de esa índole responde haciendo saber que ese comentario es racista, machista, homófobo... Quien te responde también está ejerciendo su libertad de expresión. Y es eso lo que les molesta.
1 K 21
fareway #20 fareway
Introducción del libro "Facha" de Jason Stanley: "LA GENTE EMPIEZA A DECIR QUE TODO PASADO FUE MEJOR. • TODOS LOS MENSAJES QUE TE RODEAN SON BREVES Y PEGADIZOS. • CUALQUIERA QUE BUSCA EL MATIZ ES UN PEDANTE. O QUIERE SER POLÍTICAMENTE CORRECTO. • Y LOS QUE QUIEREN REVISAR UN CHISTE O UNA NOVELA DESDE LA RAZA O EL SEXO ESTÁN ACABANDO CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. • PERO, MIENTRAS TANTO, MEDIO MUNDO SE HA PUESTO A VOTAR A LA ULTRADERECHA".

Recomendable.
1 K 20
Dene #22 Dene
el problema con las TVs privadas hoy en día no es si son mas o menos fachas, sino que hay presentadores que MIENTEN sistemáticamente y siguiendo la agenda del PP. Mienten, asumen las mentiras que sueltan los politicos sin cuestionarlos con datos
1 K 20
#27 JUANMACAN
Chapó por Broncano, no es fácil aguantar semejantes desFACHAteces.
1 K 19
Joice #24 Joice *
Esta tipa es una pestuza vendida de derechas y eso lo sabemos todos, pero Broncano se ha tirado al cuello con una pseudo-falacia, vitoreado por su público. Actualmente uno puede decir lo que le venga en gana. Correcto. Pero el que se atreva a salirse de la ideología impuesta de turno, se tiene que atener a unas consecuencias que, en muchos casos, pueden terminar con la vida personal o profesional de quien lo haga. Antes la cancelación no se ejecutaba con tanta virulencia como actualmente. La
1 K 16
fareway #34 fareway
#24 No hay que tomarse la expresión "ya no se puede decir nada" en sentido literal.

Pues que usen otra expresión más acorde. No veo la "pseudo-falacia" de la que hablas. Ese mantra lo ha tomado la derecha para intentar convencer de la falta de libertad: es mentira. Tan mentira como que Sánchez dio un Golpe de Estado. Tan mentira como que España es una dictadura.
0 K 13
Joice #45 Joice *
#34 Que sí, que estoy de acuerdo, pero la falta de libertad, existe. De un lado y del otro. Uno no puede expresar ciertas opiniones sin esperar reacciones que en muchos casos son desmedidas y orquestadas. Y eso, de facto, es una pérdida de libertad. Vamos eso lo tengo clarísimo. Y tal vez no sea falaz el comentario de Broncano, pero sí destila cierto cinismo demagógico. Respecto a la batalla de mierda que se lleva a cabo a nivel mundial entre izquierdas y derechas, es que no hay nada que hacer. Yo he tirado la toalla.
0 K 7
Alegremensajero #26 Alegremensajero *
Ay, dónde quedaron los buenos tiempos, esos donde al que disentía lo encontraban en una cuneta o ni siquiera aparecía... Esos sí que eran tiempos de libertad y no la mierda woke de ahora, ¿verdad?

*Edit: Vaya para el caballero de los infinitos strikes #_9 que se ve que no le gusta que le recuerden las gilipolleces que dice.
1 K 14
sieteymedio #47 sieteymedio
Es que simplemente hace falta alguien que les diga en directo lo obvio para que todo el mundo vea lo ridículos que son.
0 K 10
#33 j-light
Mira que Mariló me cae como una patada en la entrepierna. Pero.

Pregunto: si dices: "la violencia machista no existe como tal y no justifica el dinero que se invierte en el ministerio de igualdad" o "la inmigración es más una losa que un impulso", la respuesta que se genera es:
1) sosegada, que incita a un debate con argumentos
2) todo lo contrario

Pues creo más bien que se refiere a eso. Decir, puedes decir.
0 K 10
Alegremensajero #48 Alegremensajero
#33 ¿El problema entonces es que si ella dice lo que quiere los demás le contestan lo que les parece también y eso ya no le gusta? ¿La libertad de expresión para mi pero no para los que opinen diferente a mi?
0 K 7
sieteymedio #49 sieteymedio
#33 No se qué tienen que ver los cojones para comer trigo, pero adelante con lo tuyo.
0 K 10
maclathero #39 maclathero
El nivel de cinismo de marilo quedó retratado. No escuchaba, repetía sus mantras y perro sanxe malo. Como si todos fueramos fans de perro sanxe. Como si fueramos tontos que nos adoctrinan como hace la derecha en todos los medios que domina, que son basicamente casi todos los periodicos locales, canales de tv regioanales, medios de tirada nacional. Ellos, los reyes de la censura y del cinismo queriendo equiparar como siempre a la izquierda con lo que ellos hacen, para así que la gente piense que todos son iguales. Y seguir dominando este país.
0 K 8
Estoeslaostia #44 Estoeslaostia
Esta persona-mujer es a la que había que azotarla hasta sangrar?
....
Hay que ser kamikaze.
0 K 8
#38 pirat
Pues no es por nada pero TODO el "espectro" mediático es suyo, de derechas, y aún les parece poco y se quejan.
0 K 7
Raúl_Rattlehead #43 Raúl_Rattlehead *
#_9 Miedo al acoso = Que te pongan a caldo en internet

De verdad que el rollo plañidera que lleváis algunos con este tema da entre risas y pena. La censura no consiste en que la gente te ponga a caldo en internet por decir X cosa, la censura solo la puede ejercer el Estado y punto, el resto son pajas mentales y balbuceos de gente que cree que la libertad de expresión solo va en una dirección porque tiene un ego muy frágil.

Edit: la piel fina de este cobarde da para forrar mierdas.
0 K 7
strike5000 #9 strike5000 *
- Todo el mundo sabe que en este país se puede matar a quien te dé la gana.
- Oiga, que si mato a alguien me meten en la cárcel.
- ¿Pero puedes matarlo o no?

Pues eso pero al revés. Hay una diferencia entre "poder decir lo que quiera" y "poder decir lo que quiera sin miedo a que me 'cancelen', o me 'doxeen', o me 'funen', o me persigan por las redes sociales insultándome. Hay muchas formas de censura, desde prohibirte hablar desde la Autoridad, hasta dejar de hacerlo por miedo al acoso.

Para que quede claro estoy hablando de emitir una opinión, sin insultar, sin faltar al respeto, sin incitar al odio o la violencia.
3 K 7
skaworld #10 skaworld *
#9 Vivimos en un mundo donde la voz del disidente es silenciada sistemáticamente, en mi nuevo libro "Rebeldes desde la trinchera" publicado por Planeta narro como algunos iconoclastas hemos sido censurados pero resistimos el embite gracias a nuestro impetu indomable. Estaré de gira por toda España firmando ejemplares. También en audiolibrio y próximamente, la serie.
9 K 76
elGude #14 elGude
#10 "las voces conservadoras están siendo silenciadas", un best seller.
3 K 46
chupacabres #29 chupacabres
No se nadaaaasa, quien es esta señora. Voy a preguntarle a chatgpt :troll:
0 K 6
#6 Empakus
Jajajaja... Aix Broncano...
No es lo que se dice... Es quién lo dice...
No es lo que se hace... Es quién lo hace...
Con cuantas has follado, Borncano???
11 K -51

