Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra  

Mariló Montero afirmó, desde uno de los programas más vistos de la televisión de España, que ya no se puede decir nada por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez. Y Broncano ya no se ha cortado y le ha dicho: "Escucho a mucha gente diciendo 'es que no se puede decir nada, es que todo el mundo tendría que tener libertad de expresión de decir lo que quiera' y lo está diciendo desde un programa de máxima audiencia donde literalmente están diciendo lo que les sale de los cojones. Es ridículo".
| etiquetas: broncano , la revuelta , mariló montero , libertad de expresión
Que por supuesto no se molestan ni en disimular y meter un tertuliano de izquierda;… » ver todo el comentario
La verdad, acaba dejar a Mariló a la altura del betún.
www.eleconomista.es/informalia/famosos/noticias/13531727/09/25/marilo-
Aunque ya meten como famosos a cualquiera.
¿Ha ido a quejarse a Ana Rosa de esto?
Eso sí: sigue estando buena. Menuda MILF, como siempre.
Si dice que no se puede decir nada lo que quiere es eliminar a la izquierda de competir con la derecha
La izquierda ha de eliminar a la derecha de competir recordándole que llegaron tarde al aborto, divorcio, vacaciones pagadas, jornada de 8 horas, democracia, derechos lgtb, igualdad, cambio climático, que son retrasados siempre
Qué pensaría Broncano si fuese a Ana Rosa a decir que los toros es maltrato animal… » ver todo el comentario
no va en nuestra linea editoriales una idiotez como la copa de un pino"
Fixed.
Su queja, iba porque todos los presentadores que se han puesto, son de izquierdas (y aunque con excepciones, no puedo decir que esté muy alejado de la verdad).
En ningún momento dijo que no se pudieran dar ciertos mensajes, y reconoció que estaba diciendo lo que le daba la gana.
No obstante, sí es verdad que las respuestas de Broncano fueron estupendas. Se dejó claro que mensajes como que hay que parar el genocidio, que hay que garantizar el derecho a… » ver todo el comentario
Ahi tienes a Almeida, defendiendo justamente lo contrario.
O a Ayuso.
Pero hay que reconocer, que incluso dentro del PP, cada vez son más las voces en contra del genocidio.
¡Y eso que su líder es del bando de los negacionistas!
He puesto líder, que no es lo mismo que presidente, no me refiero al fakejoo.
Esto es para @ strike5000 en #_9, que habla de censura, desde prohibirte hablar desde la Autoridad, hasta dejar de hacerlo por miedo al acoso, pero impide que le repliquen a sus comentarios.
Si es que son muy tiernos.
Libre e independiente como el de tu ex...¿verdad mari loli?
No me repliques es su queja real. Se creen padres de los años 40. Se creen por encima del resto.
Ellos quieren decir cosas homófobas, machistas, xenófobas, racistas... todas en esa línea. Antes nadie les rechistaba porque ser gañán era lo normal. Ahora afortunadamente hay más gente con sensibilidad. Y ante comentarios de esa índole responde haciendo saber que ese comentario es racista, machista, homófobo... Quien te responde también está ejerciendo su libertad de expresión. Y es eso lo que les molesta.
Recomendable.
Pues que usen otra expresión más acorde. No veo la "pseudo-falacia" de la que hablas. Ese mantra lo ha tomado la derecha para intentar convencer de la falta de libertad: es mentira. Tan mentira como que Sánchez dio un Golpe de Estado. Tan mentira como que España es una dictadura.
*Edit: Vaya para el caballero de los infinitos strikes #_9 que se ve que no le gusta que le recuerden las gilipolleces que dice.
Pregunto: si dices: "la violencia machista no existe como tal y no justifica el dinero que se invierte en el ministerio de igualdad" o "la inmigración es más una losa que un impulso", la respuesta que se genera es:
1) sosegada, que incita a un debate con argumentos
2) todo lo contrario
Pues creo más bien que se refiere a eso. Decir, puedes decir.
....
Hay que ser kamikaze.
De verdad que el rollo plañidera que lleváis algunos con este tema da entre risas y pena. La censura no consiste en que la gente te ponga a caldo en internet por decir X cosa, la censura solo la puede ejercer el Estado y punto, el resto son pajas mentales y balbuceos de gente que cree que la libertad de expresión solo va en una dirección porque tiene un ego muy frágil.
Edit: la piel fina de este cobarde da para forrar mierdas.
- Oiga, que si mato a alguien me meten en la cárcel.
- ¿Pero puedes matarlo o no?
Pues eso pero al revés. Hay una diferencia entre "poder decir lo que quiera" y "poder decir lo que quiera sin miedo a que me 'cancelen', o me 'doxeen', o me 'funen', o me persigan por las redes sociales insultándome. Hay muchas formas de censura, desde prohibirte hablar desde la Autoridad, hasta dejar de hacerlo por miedo al acoso.
Para que quede claro estoy hablando de emitir una opinión, sin insultar, sin faltar al respeto, sin incitar al odio o la violencia.
No es lo que se dice... Es quién lo dice...
No es lo que se hace... Es quién lo hace...
Con cuantas has follado, Borncano???