Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra  

Mariló Montero afirmó, desde uno de los programas más vistos de la televisión de España, que ya no se puede decir nada por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez. Y Broncano ya no se ha cortado y le ha dicho: "Escucho a mucha gente diciendo 'es que no se puede decir nada, es que todo el mundo tendría que tener libertad de expresión de decir lo que quiera' y lo está diciendo desde un programa de máxima audiencia donde literalmente están diciendo lo que les sale de los cojones. Es ridículo".