47
meneos
60
clics
El Congreso veta la reducción de jornada laboral
El pleno del Congreso veta, con los votos de Junts, PP y Vox, la tramitación parlamentaria de la reducción de la jornada laboral.
reducción
jornada laboral
votación
veto
39
8
0
K
412
politica
31 comentarios
#1
MoussaZy
Me cago en la estampa de los que votaron en contra, sabiendo que ellos trabajan menos de 35h semanales.
21
K
239
#9
MiguelDeUnamano
#1
Yo prefiero cagarme en el todo el árbol genealógico de los putos imbéciles que prefieren votar a la derecha antes que defender sus propios intereses.
9
K
117
#12
Jaime131
#1
Ah, pero trabajan...
0
K
11
#13
Furiano.46
#1
son como los curas. Haz lo que yo diga, no lo que yo hago. No sé que te has creído... Esto es Españistan
0
K
10
#22
ansiet
#1
Yo me cago ya en tó lo que se menea.
0
K
9
#7
mariKarmo
*
Me cago en toda la gente que ha votado a la derecha. Idos a tomar por culo. Que os creéis gente adinerada y clasista y no llegáis ni a muertos de hambre como el resto. Tu jefe descojonándose en tu puta cara.
Ale, nos habéis jodido a todos los españoles. Una huelga general se tendría que hacer.
Basta ya eh. Parecemos subnormales. Tanto avance tecnológico para no poder ni trabajar 30 minutos menos al día. El votante de derechas se ha vuelto estúpido o qué? O es que se piensa que no se va a morir y su mierda de vida va a ser infinita?
No merecéis ni un mínimo de respeto, gentuza.
7
K
89
#16
skaworld
#7
España no puede permitirse la perdida de competitividad que supondria dejar de poner cubatas media hora antes, el turista es muy exigente a la hora de escoger el país en desarrollo en el que pasar sus vacaciones y pone mucho celo a la hora de seleccionarlos, una patronal fuerte a la que no le tiembla la mano tranquiliza al mercado y nos hace competir de tu a tu con superpotencias como Tailandia, Tunez o Marruecos.
3
K
42
#10
rendri
*
Gracias a todos los fachapobres que tan contentos van con su bandera de España y defienden al "pobre autonomo". Y mientras los "sindicatos" encerrados en iglesias, si es que poco nos pasa.
3
K
45
#6
Leon_Bocanegra
Nada, en dos días tendremos aquí a los mamarrachos de siempre diciendo Yolanda Díaz prometió recortar la jornada laboral y no lo ha hecho y blablabla
2
K
37
#25
Macnulti_reencarnado
#6
hasta que eso suceda, ya tenemos por aquí a los mamarrachos de siempre defendiendo un gobierno corrupto basado en mentiras. Que disfruten lo votado.
0
K
7
#26
Leon_Bocanegra
#25
y que me dices de cuba?
0
K
13
#28
Macnulti_reencarnado
#26
puedo hablarte horas. Pregunta.
0
K
7
#29
Leon_Bocanegra
#28
si, ya lo sé, algunos cuando cogen una linde no la sueltan.
1
K
24
#30
Macnulti_reencarnado
#29
lo que tiene viajar.
0
K
7
#31
Leon_Bocanegra
#30
que lástima que yo nunca haya viajado. No sabes lo que te envidio y lo que me gustaría ser tú.
0
K
13
#11
astur365_628eed2f50e0f
Mañana ye la Diada en Catalunya, veremos al poble echarle en cara al pelo nido y su camarilla votar en contra?
2
K
35
#15
Deviance
#11
"Pelo nido"
jajajjaja mis dieses.
0
K
15
#2
Nuisaint
Espero que Junts pague en las urnas el ir de la manita con Vox y PP
2
K
27
#3
kumo
#2
Es que el que lo tiene que pagar es el PSOE por ir de la mano de Junts. Junts está más cerca políticamente del PP y VOX que del PSOE y si están ahí es por los privilegios y beneficios que le suelta Sanchez.
4
K
33
#19
Suleiman
#2
Las banderitas y discursos fáciles triunfan, tanto en Vox/PP como en Junts.
0
K
14
#4
moco36
Es de desgraciados miserables el voto en contra.
1
K
26
#14
johel
*
Para sorpresa de nadie. Los partidos de centro derechas siempre se unen para lo que
les
importa
El posoe y el pnv estaran partiendose de la risa, sin mover un dedo han conseguido lo que querian.
1
K
25
#18
ipanies
Esto del horario y más cosas se podrían conseguir por medio de la negociación y la conflictividad laboral, pero eso ni lo contemplamos porque requiere esfuerzo y dedicación y es mejor esperar a ver si al gobierno de turno le viene bien políticamente pelear una medida que va dirigida a aquellos que luego le llaman hijodeputa...
Podéis cagaros en la madre del perro, de la vicepresidenta o de quien queráis, pero la realidad es que sin lucha no hay beneficio en este sistema.
1
K
25
#5
Narmer
Espero que esto salga en los telediarios y se le explique al telespectador cabreado con Perro Sanxe y la caterva de comunistas que lo apoyan qué partidos velan por los derechos de los trabajadores y cuales prefieren la explotación laboral como medio de subsistencia y desarrollo.
2
K
23
#21
elsnons
Hoy el marisco ha subido su precio un 10% puesto que se preparan movilizaciones .
1
K
13
#20
rob
¡Tranquilos!
Es ahora cuando UGT y CC.OO. convocarán una huelga general INDEFINIDA.
0
K
12
#23
eltxoa
Buen momento para ir a votar. Por un lado los que están en contra de los trabajadores y luego el otro lado.
0
K
11
#24
treu
A ver esos sindicatos como se mueven ahora.
0
K
10
#8
aupaatu
*
Entonces los que han colocado a Junts en su situación actual parece que al final tienen muchas cosas en común y viceversa cuando defienden a los empresarios
0
K
8
#17
repix
Libertad para trabajar hasta reventar.
0
K
7
#27
Macnulti_reencarnado
Damos ya por concuido este gobierno zombie o le damos otra patadita a la linea roja?
0
K
7
Ver toda la conversación (
31
comentarios)
