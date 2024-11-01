Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación comercial entre la Unión Europea e Israel. "Soy consciente de que será difícil obtener mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos", ha admitido en su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). Además, ha anunciado la suspensión del apoyo bilateral a Israel y la detención de todos los pagos en estas áreas.
Decir que sancionamos porque están cometiendo un genocidio y no cuelan sus excusas de mierda, que luego la sanción sea de chiste (la suspensión del acuerdo será parcial) es lo de menos.
Debería poner esta cabrona poner los ovarios encima de la mese y pedir formalmente la entrada de cascos azules antes que Israel consume la ocupación y genocidio. Sí y ya se que EE.UU tiene veto, pero hay que retratarse si estamos a favor del genocidio o en contra.
Y nuevamente, aunque también muy tarde, España ha estado a la vanguardia de la UE en seguir el camino correcto.
Nunca había visto que pintáramos tanto en Europa, hasta el punto que siga el camino español y no el alemán.
Por supuesto, todo lo considero insuficiente, pero en comparación con hace una semana, creo que la UE en general y España en particular, están empezando a ir por el buen camino en esto.
No es excesivo el porcentaje de civiles asesinados, o los cooperantes de ONG e instituciones de la ONU muertos fruto de "errores" de las IDF, o las decenas de víctimas diarias en los repartos de comida de la GHF... es excesiva la medidade cortar lazos comerciales. Ojalá el lobo se la hubiese comido a ella...