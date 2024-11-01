edición general
Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel

Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación comercial entre la Unión Europea e Israel. "Soy consciente de que será difícil obtener mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos", ha admitido en su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). Además, ha anunciado la suspensión del apoyo bilateral a Israel y la detención de todos los pagos en estas áreas.

shake-it
Muy descafeinado todo, muy tarde y más cosmético que real, pero algo es algo. Absolutamente insuficiente, pero algo. Sigo fantaseando con que una fuerza internacional se meta en Israel para llevarse detenido al gobierno de Netanyahu...

chocoleches
#3 A mi me falta oír que deje claros los motivos, que en este caso son casi más importantes que las sanciones.

Decir que sancionamos porque están cometiendo un genocidio y no cuelan sus excusas de mierda, que luego la sanción sea de chiste (la suspensión del acuerdo será parcial) es lo de menos.

pingON
Frijol no lo propuso porque no quiso .......

Robus
Lo que debe saber Israel de los políticos europeos gracias a Pegasus debe ser bestial por lo tibios que se muestran ante un genocidio, y más con la opinión pública en contra a pesar de intentar controlarla.

Perrota
Podemos decir que España está siendo el viento en la cola para mover al lento transatlántico europeo. Que una alemana diga esto, con lo que les gustan los genocidios, es meritorio.

cenutrios_unidos
Así sin prisa...joder que asco de Europa.

Debería poner esta cabrona poner los ovarios encima de la mese y pedir formalmente la entrada de cascos azules antes que Israel consume la ocupación y genocidio. Sí y ya se que EE.UU tiene veto, pero hay que retratarse si estamos a favor del genocidio o en contra.

powernergia
Bueno, al menos por una vez vamos por delante.

Sawyer76
El psicópata de Netanyahu y los que le apoyan en Israel están convirtiendo a Israel en un estado paria. No entiendo que beneficio le sacan a las masacres que están cometiendo.

Pitchford
A ver si los dátiles israelies desaparecen de los mercados o son alguna excepción por motivos de seguridad alimentaria o cualquier otro cuento..

manzitor
#8 Ojo con este detalle. Ponen 'origen fuera de la UE', para no identificarse. Eso en Alcampo y Lidl. Los de Tunez ponen su origen y los de Marruecos también.

Dene
suspension PARCIAL

mente_en_desarrollo
Más vale tarde que nunca... Aunque debería haber sido hace bastantes miles de muertos.

Y nuevamente, aunque también muy tarde, España ha estado a la vanguardia de la UE en seguir el camino correcto.
Nunca había visto que pintáramos tanto en Europa, hasta el punto que siga el camino español y no el alemán.

Por supuesto, todo lo considero insuficiente, pero en comparación con hace una semana, creo que la UE en general y España en particular, están empezando a ir por el buen camino en esto.

JanSolo
"suspensión parcial"

sarri
"Soy consciente de que será difícil obtener mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos"

No es excesivo el porcentaje de civiles asesinados, o los cooperantes de ONG e instituciones de la ONU muertos fruto de "errores" de las IDF, o las decenas de víctimas diarias en los repartos de comida de la GHF... es excesiva la medidade cortar lazos comerciales. Ojalá el lobo se la hubiese comido a ella...


