Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación comercial entre la Unión Europea e Israel. "Soy consciente de que será difícil obtener mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos", ha admitido en su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). Además, ha anunciado la suspensión del apoyo bilateral a Israel y la detención de todos los pagos en estas áreas.