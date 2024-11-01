edición general
18 meneos
25 clics
Israel lanza un ataque terrorista en Qatar con el objetivo de matar a los negociadores de Hamás

Israel lanza un ataque terrorista en Qatar con el objetivo de matar a los negociadores de Hamás

En el país sionista se ha asegurado, a través de un alto cargo de la administración, en el Canal 12, que Estados Unidos estaba avisado del ataque. A las 16h, la Casa Blanca no había confirmado ese extremo. Las autoridades de Gaza, que se sentaban a negociar de nuevo los términos de un alto el fuego, han denunciado que EEUU ha colaborado en un “engaño destinado a llevar a miembros de Hamás a una reunión para atacarlos”.

| etiquetas: terrorismo , genocidio , trump , netanyahu , israel , hamas , catar
16 2 1 K 181 actualidad
10 comentarios
16 2 1 K 181 actualidad
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Se puede hacer esto? O sea bombardear a un tercer país donde se van a mantener unas conversaciones de paz iniciadas por una superpotencia como EEUU para acabar con un genocidio?

Habrá que tomar nota para el futuro
1 K 32
ipanies #6 ipanies
#3 Lo peligroso es que se está llegando a un punto en el que o se da un hostiazo con el puño encima de la mesa o cada día se van a crecer más y van a asesinar en más sitios. Seamos conscientes de que ahora mismo, si bombardean los barcos de la flotilla que se dirige a Palestina, casi seguro que la reacción va a ser similar a la que tiene "Occidente" cuando los sionistas bombardean tiendas de campaña y hospitales.
Es alucinante lo que estamos viendo.
0 K 12
#9 PerritaPiloto
#6 Ese punto se ha superado hacer mucho. Las operaciones para asesinar a personas de interés en el extranjero perpetradas por agentes israelíes son habituales al menos desde 1972, que comenzaron con la operación Cólera de Dios para vengarse de la organización Septiembre Negro.
0 K 8
#8 wai
#3 El pueblo elegido si puede.
0 K 10
LinternaGorri #1 LinternaGorri
Total, hacen lo que quieren. Bombardean a negociadores, en un país aliado,... En serio alguien alguien defiende a esta escoria como algo "positivo" para la humanidad??
1 K 29
Connect #5 Connect
#1 Qatar no es un país aliado. Es uno de la treintena de países de la ONU que no reconoce el estado de Israel.
Dicho esto, hacen bien en no reconocerles porque Israel es un país de salvajes que por lo que se está viendo estos meses, ya no está aceptado por la mayoría de la población del planeta. Israel da verguenza.
0 K 11
LinternaGorri #7 LinternaGorri
#5 No es aliado de USA?
0 K 11
platypu #4 platypu *
#2 Relacionada? si es la misma. Ademas esta es un bulo, se inventa las causas.
Esta es la correcta, la primera y en portada.
www.meneame.net/story/ataques-aereos-israelies-golpean-oficiales-hamas  media
0 K 8
#10 AlexGuevara
Los sioNazis de Israel. siempre campeones del hijoputismo y la miseria moral humana
0 K 7

menéame