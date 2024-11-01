Israel lanza un ataque terrorista en Qatar con el objetivo de matar a los negociadores de Hamás

En el país sionista se ha asegurado, a través de un alto cargo de la administración, en el Canal 12, que Estados Unidos estaba avisado del ataque. A las 16h, la Casa Blanca no había confirmado ese extremo. Las autoridades de Gaza, que se sentaban a negociar de nuevo los términos de un alto el fuego, han denunciado que EEUU ha colaborado en un “engaño destinado a llevar a miembros de Hamás a una reunión para atacarlos”.