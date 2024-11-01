Feijóo promete a la mano derecha de Trump una España más sumisa a la Casa Blanca

El líder de la oposición ha mantenido una conversación con Marcos Rubio después del varapalo de Estados Unidos a la Unión Europea.El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, acumula dos días en los que ha optado por utilizar su teléfono móvil para conversar amistosamente con líderes de extrema derecha. Después de una “larga y fructífera” conversación con Santiago Abascal, jefe de Vox, el mandatario de la oposición española ha llamado al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio, para prometerle que, si en algún