Feijóo promete a la mano derecha de Trump una España más sumisa a la Casa Blanca

Feijóo promete a la mano derecha de Trump una España más sumisa a la Casa Blanca

El líder de la oposición ha mantenido una conversación con Marcos Rubio después del varapalo de Estados Unidos a la Unión Europea.El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, acumula dos días en los que ha optado por utilizar su teléfono móvil para conversar amistosamente con líderes de extrema derecha. Después de una “larga y fructífera” conversación con Santiago Abascal, jefe de Vox, el mandatario de la oposición española ha llamado al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio, para prometerle que, si en algún

comentarios
emmett_brown
El tipo se llama MARCO, no Marcos...
Juntaletras de resaca.
tul
#3 a nadie le importa una mierda si el nazi este se llama de una manera u otra
emmett_brown
#8 Habla por ti.
okeil
#3 Mejor, si hubiese más de uno sería mucho peor ...
josde
#3 Antonio tambien
#2 pirat
Nadie esperaba menos
anotop
Don_Pixote
Cuida Feijo, a ver si tu colega te va a matar cuando te des paseos con los narcos en lancha
Marisadoro
It's very difficult todo esto.
platypu
Quien es Marcos?
emmett_brown
#5 Alguien que no existe. Como el rigor periodístico de Roberto Ugena por lo que se ve.
josde
#5 El amigo de Emilio
Suleiman
Estan acostumbrados a arrodillarse, uno más.
Herumel
Patriotas.
Otrebla8002
Feijoo y el PP vendiendo la patria y a sus compatriotas.
Lo único que le interesa a la mafia es su bolsillo particular.
roca
Un tonto haciendo caso a otro tonto y los tontos de los votantes votandolos
