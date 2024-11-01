edición general
33 meneos
80 clics

Feijoo pillado en Europa votando a favor de la ley del sólo sí es sí.

El Partido Popular ha votado a favor de la aplicación de la ley del Sólo sí es sí en toda Europa. Una ley impulsada inicialmente por el Ministerio de igualdad dirigido por Irene Montero y que Europa ya había alabado y que ahora toma como referencia para todo el territorio.

| etiquetas: hipocresía , fakejó , pp , mentiras , machismo , feminismo , irene , ley si
28 5 6 K 136 actualidad
22 comentarios
Comentarios destacados:      
#4 Cuanta ignorancia en los cuñados de barra de bar en la radio.

La UE no ha votado a favor del paquete de medidas penales de la ley que se aprobó en España sino de hacer que el consentimiento sea explícito.

Lo que no se entendió cuando se aprobaron las medidas, porque sólo se miran eslóganes y titulares, como muestran estos cuñados, es que el consentimiento YA ERA EL CENTRO EN LA LEY ESPAÑOLA.

Y el gran problema de la reforma legal fue reordenar los delitos para llamarlo todo agresión de forma sensacionalista, para aumentar artificialmente estadísticas, que derivó en una rebaja penal que llevó a miles de reducciones de condenas y despenalización de delitos. Es perfectamente normal estar en contra de eso, y lógico.

Dudo bastante que en Europa vayan a hacer tales abortos de reducción de penas por sensacionalismo barato.

Dejar los populismos de titulares e ir al grano.
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Esto sucede cuando el sectarismo se impone a la inteligencia.

Aquí la derecha montó una campaña de represión y bulos porque esta ley fue impulsada por una mujer de Podemos, un acto más de las cloacas de la derecha junto con los medios y judicatura, todos unidos para ejecutar fechorías, mientras en "Europa ya había alabado (esta ley) y que ahora toma como referencia para todo el territorio".
11 K 107
anarion321 #8 anarion321
#2 Desarrolla por favor esos bulos con enlaces a ver.
0 K 8
Quel #17 Quel
#2 Si crees que se atacó la ley por ser de Irene montero, es que no te has enterado de nada. Con razón la izquierda pierde tantos votos y no tenéis ni puta idea de porque.
1 K 20
pedrario #4 pedrario
Cuanta ignorancia en los cuñados de barra de bar en la radio.

La UE no ha votado a favor del paquete de medidas penales de la ley que se aprobó en España sino de hacer que el consentimiento sea explícito.

Lo que no se entendió cuando se aprobaron las medidas, porque sólo se miran eslóganes y titulares, como muestran estos cuñados, es que el consentimiento YA ERA EL CENTRO EN LA LEY ESPAÑOLA.

Y el gran problema de la reforma legal fue reordenar los delitos para llamarlo todo agresión de…   » ver todo el comentario
4 K 51
powernergia #19 powernergia
#4 Esto os ha dejado con el culo al aire.

xD
1 K 23
pedrario #22 pedrario
#19 Sigue cuñadeando sin argumentar pues.
0 K 10
aupaatu #9 aupaatu *
El PSOE le hizo la cama a las derechas olvidándose incluir una transitoria propia en la ley y las derechas ,sus jueces y los medios remataron la faena apuntillando a Podemos ,con el silencio cómplice de los socios izquierda unida ,lavándose las manos para mostrar lo centrados que estaban en esa época con la judicatura y con el respeto reverencial al presidente del supremo Manuel Marchena.
3 K 37
calde #1 calde *
He corregido la entradilla donde "por error" había puesto "Partido populista", aunque ya lo había tachado, para que ofendiditos como @plutanasio y @G3_g3 no lloriqueen...

Pero es que realmente lo que hace es partido es POPULISMO, es una realidad, no una invención mía. Y en noticias como esta se demuestra.
1 K 24
KoLoRo #5 KoLoRo
#1 Es microblogin, lo quieras pintar como lo quieras pintar....
3 K 49
calde #15 calde
#5 A caso éste no es un caso claro de populismo? Decir una cosa aquí y luego en Europa hacer lo contrario?

Y por qué es malo poner eso en la entradilla? no sirve para explicar la noticia?
0 K 11
KoLoRo #16 KoLoRo
#15 A caso éste no es un caso claro de populismo? Decir una cosa aquí y luego en Europa hacer lo contrario?

Esto es un punto de vista personal tuyo, tu tienes que agregar la noticia con el contenido de la misma y la palabra "Populismo" no aparece en ningun sitio, por eso te digo lo de Microblogin. Que yo no pongo las normas aquí :-)
0 K 7
pedrario #6 pedrario
#1 Pocos populismos mayores ha habido que en lo que respecta a la reforma de la ley española, que era perfectamente racional y sin defectos, ordenando delitos según gravedad en abuso o agresión, para pasar a llamarlo todo agresión por afán populista de inflar titulares y superlativizar todo, derivando en una reducción generalizada de penas a delincuentes.
3 K 22
TipejoGuti #10 TipejoGuti
#6 No, la reducción de dió solo por algunos jueces, algunos TIPOS de jueces, la parte de la judicatura que prefiere no dejar en la calle a un violador aunque no pueda dejar clara su POSICION POLITICA.
Lo que resulta preferible, es no justificarle a los jueces actos como estos...
2 K -11
pedrario #12 pedrario
#10 No, la reducción fue en todos los tribunales y generalizada con jurisprudencia. Dejad de intentar engañar, cualquiera que lea los textos de la reforma ve claramente que se pena de distinta forma
1 K 23
tul #18 tul
#1 partido podrido les pega mas xD
0 K 13
#20 El_dinero_no_es_de_nadie
No sabía que Feijoo fuera eurodiputado, ni que la ley europea rebajara las penas como la española ni que todo pase a ser agresión como la ley española.

Se parecen como un huevo a una castaña, ya que el consentimiento ya era el centro en la ley anterior.
0 K 13
Chinchorro #7 Chinchorro
¿Y la europea? :troll:
0 K 11
#3 Perrota
Estaría bien un enlace a una noticia de algo tan relevante.
0 K 10
calde #13 calde
#3 Sólo consideras noticia a lo que lleve el encabezado del abc, el mundo, ... ?
1 K 24
#11 albx
Me imagino que VOX usar el tema para hacer sangre en el PP.
El problema del PP es que Feijoo es gafe.
0 K 10
calde #14 calde
#11 no será que el problema del PP son sus raíces franquistas? Y el apoyo que recibe de las grandes empresas? Y el uso que hacen de las estructuras del estado para atacar a la izquierda???
1 K 24
Lamantua #21 Lamantua *
La basura de Ejpaña. Sus votantes retrasados total.
SI SE PUEDE… ¿ Jode ehhhh..? Fachameneantes, ajo y agua.
0 K 8

