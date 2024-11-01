Feijoo pillado en Europa votando a favor de la ley del sólo sí es sí.

El Partido Popular ha votado a favor de la aplicación de la ley del Sólo sí es sí en toda Europa. Una ley impulsada inicialmente por el Ministerio de igualdad dirigido por Irene Montero y que Europa ya había alabado y que ahora toma como referencia para todo el territorio.
La UE no ha votado a favor del paquete de medidas penales de la ley que se aprobó en España sino de hacer que el consentimiento sea explícito.
Lo que no se entendió cuando se aprobaron las medidas, porque sólo se miran eslóganes y titulares, como muestran estos cuñados, es que el consentimiento YA ERA EL CENTRO EN LA LEY ESPAÑOLA.
Y el gran problema de la reforma legal fue reordenar los delitos para llamarlo todo agresión de forma sensacionalista, para aumentar artificialmente estadísticas, que derivó en una rebaja penal que llevó a miles de reducciones de condenas y despenalización de delitos. Es perfectamente normal estar en contra de eso, y lógico.
Dudo bastante que en Europa vayan a hacer tales abortos de reducción de penas por sensacionalismo barato.
Dejar los populismos de titulares e ir al grano.
Aquí la derecha montó una campaña de represión y bulos porque esta ley fue impulsada por una mujer de Podemos, un acto más de las cloacas de la derecha junto con los medios y judicatura, todos unidos para ejecutar fechorías, mientras en "Europa ya había alabado (esta ley) y que ahora toma como referencia para todo el territorio".
Lo que resulta preferible, es no justificarle a los jueces actos como estos...
Se parecen como un huevo a una castaña, ya que el consentimiento ya era el centro en la ley anterior.
El problema del PP es que Feijoo es gafe.
SI SE PUEDE… ¿ Jode ehhhh..? Fachameneantes, ajo y agua.