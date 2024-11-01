edición general
Feijóo pide que el rey Juan Carlos regrese a España tras la desclasificación de los documentos del 23-F

El presidente del PP ha defendido que estos documentos deben servir para que los españoles se reencuentren con "quien paró el golpe de Estado" y ha calificado como "deseable" que el rey emérito regrese definitivamente a España para pasar la última etapa de su vida "con dignidad" en su país.

vvega #2 vvega
Ah, ¿pero que se había ido por razones relacionadas con el 23-F?

El pobre Feijóo no sabe por dónde le da el aire, y eso no sé si lo hace aun más peligroso...
Esperanza_MM #14 Esperanza_MM
#2 El pobre es igual de cortito antes que tras la descalificación de los documentos del 23-F
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
Y del fundador de AP, Fraga, que sale en los papeles del 23F como uno de los ideólogos no va a decir nada?
ElJamoon #12 ElJamoon *
#3 Feijoo saca el tema del regreso del Emérito para no tener que hablar de ese "demócrata de toda la vida" que fue Manuel Fraga y su relación con varias tramas golpistas.
Findeton #13 Findeton *
#3 ¿Pues qué va a salir? A Fraga el 23F le pilló de sorpresa y dentro del Congreso. Cuando se escuchó el primer tiro fue de los pocos que se quedó de pie.
ElJamoon #17 ElJamoon
#13 Fraga se tiró al suelo con toda su tripa. Los únicos que se mantuvieron firmes fueron Suárez, Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo.
silvano.jorge #15 silvano.jorge
#3 Aparece como promotor de otro golpe de estado diferente, el de los coroneles, que no llegaron a hacerlo avanzar.
Su plan dependía de crear una crisis económica e institucional y en ese momento dar el golpe.
ombresaco #1 ombresaco
...porque el motivo de que se fuera fue por los rumores de su implicación en el golpe de estado, parece
mariKarmo #4 mariKarmo
Ha devuelto lo robado?
#18 omega7767
#4 jajaja

jajaja
#8 angar300
Que alguien le explique a Feijoo que se fué por ladrón, comisionista y putero... que lo otro fué un valor añadido...
cenutrios_unidos #20 cenutrios_unidos *
Lo mandaron fuera por putero y ladrón. Lo del 23F no tiene absolutamente nada que ver. E independientemente de todo el Rey hizo lo que siempre hacen los Borbones, ponerse de perfil y luego abandonar al lado de los pringados que quisieron dar el golpe "por eso no cumplió su palabra de caballero".

Si realmente hubiese estado en contra del golpe, hubiese solicitado la detención de los implicados y ni se hubiese producido. Pero vamos, que dejó hacer y luego se apuntó al bando ganador.
Dene #10 Dene
Mató a 100 personas, pero un día ayudó a una viejecita a cruzar la calle.... que vuelva, coño!!
woody_alien #9 woody_alien
Por supuesto, que sea un fraticida, adúltero, putero, corrupto, ladrón, descreído, borracho y fanfarrón no ha tenido nada que ver.
#7 Pivorexico
Si que venga a España y se ponga al día con hacienda , que problema hay ?
#6 F.c.r *
H d la gran P... Hay que ser muy (no se como calificarlo)... Qué limpieza de sanguijuelas, zánganos, etc... habría que hacer en esta España!!!. España analfabeta, manipulable, España de vivan las cadenas, que tanto les gusta a estos vende patrias de pulserita, para así poder exprimirla a su antojo ... Lástima de país y de sus gentes !!! Y lo peor de todo, es que la gran mayoría de los que no entran en los famosos "26 millones de HDP", le aplaudirán con las orejas !!!
#19 Perico12
Y para que se meterá en estos berenjenales...

Que gana con esto? Agradar a quien? Si Juancar está amortizado y solo están esperando a que entregue la cuchara
#5 MenéameApesta
Menudo Monguer.
Cyllanita #11 Cyllanita
Yo hoy acabo de ayudar a dos ancianas en el super. Tengo ya vía libre para defraudar, robar, mentir.......?
