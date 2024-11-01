Feijóo elige a Pérez Llorca para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat

El líder del PP, alberto Núñez Feijóo, ha elegido al secretario general del PP valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, como candidato para suceder a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat. El 'número dos' orgánico de Mazón, que se mantiene al frente del partido, deberá ser apoyado por Vox para ser investido 'president'.