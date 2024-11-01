edición general
Feijóo elige a Pérez Llorca para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat

El líder del PP, alberto Núñez Feijóo, ha elegido al secretario general del PP valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, como candidato para suceder a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat. El 'número dos' orgánico de Mazón, que se mantiene al frente del partido, deberá ser apoyado por Vox para ser investido 'president'.

obmultimedia #6 obmultimedia
#5 gracias por la correccion, los que somos catalanoparlantes confundimos mucho la b con la v
#7 TOTEMICO
¿Se acuerdan cuando Trump decía que había muchos presidentes de países dispuestos a besarle el culo? Pues Feijóo ni ha esperado y se ha puesto a besárselo a Santi Abascal. Hace falta ser mediocre, arribista e indigno para tragar con las mierdas de VOX por un cacho de pan en forma de seis meses de mantener el poder sin mandar.
nitsuga.blisset #1 nitsuga.blisset
Feijoo elige... y al pueblo valenciano que le den.
obmultimedia #2 obmultimedia *
#1 Feijóo no ha elegido a nadie, ha sido Abascal.
Deberia convocar elecciones, tanto que lo pide para las Generales, que aplique la misma bara de medir en Valencia, pero como ya estan en el poder, no les interesa.
germanso #10 germanso
#2 Pues a mi me dice el sentido arácnido que Abascal solo está jugando con el PP, quemándolo y al final, dia 18 dirán que hay una diferencia irreconciliable y que no pueden pactar con el PP porque son demasiado blandos con la inmigración y forzarán las elecciones. Básicamente lo pienso porque creo que VOX puede salir reforzado o incluso sorpasar al PP y meterle el miedo en el cuerpo... No se. Sólo es una idea, pero así queda para la posteridad lo mal que leo la situación política :-P
Barney_77 #11 Barney_77
#2 Y tú al gobierno que lleva dos años sin presentar presupuestos ¿No aplicas la misma vara de medir?
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 Para eso votan al PP y a Vox. :troll:
wata #13 wata
Han elegido a una marioneta.
yende #8 yende
Y quiero preguntar, el segundo de Mojón no tendrá ninguna responsabilidad de ciertas lluvias que pasaron hace 1 año por tierras valencianas.

Porque con tan nefasta gestión, pp style, le habrán salpicado mas responsabilidades que barro!
dandeoz #9 dandeoz
Algo que no se podía saber :troll:
#14 Jodere
Que Feijóo se lo ha impuesto Rabascal si quiere su voto.
#4 AlexGuevara
El futuro de València se decide en Madrid...todo muy normal
Barney_77 #12 Barney_77
#4 Y el del Gobierno de España y por ende el de los españoles en Waterloo...
