Feijóo se defiende en la comisión de la dana aireando a ETA frente a EH Bildu: “¿Usted tiene información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA?”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sacado a relucir a ETA en sus respuesta sobre la dana durante el interrogatorio de Bildu en la comisión de investigación que se celebra en el Congreso. “¿Usted tiene información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA en los tribunales?”, le ha preguntado al diputado Oskar Matute, cuando le interrogaba por sus contradicciones respecto a ese día. “Escucharle hablar de mentiras y de verdades después de los 800 muertos que tienen ustedes en una organización terrorista”, ha dicho posteriormente.

20 comentarios
Comentarios destacados:    
HeilHynkel
Mira que cuando pensabas que Feijoo no podía dar más asco, va y se supera.
12
sotillo
#1 Ni uno huele bien
0
MiguelDeUnamano
#1 No sé para qué pide información, si luego los datos le confunden.
3
HeilHynkel
#3

Este está mas confundido que Dinio en una biblioteca.
2
mam23
#1 no se supera mas porque no quiere.
3
arturios
#1 Los records están pasa ser superados...
0
ipanies
Y este tipo quiere ser presidente... Mintió, le pillan en la mentira y utiliza tácticas adolescentes para desviar a la atención de una forma ridícula.
Ojo que ha dicho que no tiene ninguna autoridad sobre Mazón!!!!
Pero que puta broma es esta?!?!
Y dice que dijo una cosa en un canutazo pensando que era martes, pero que era miércoles :shit:
Indignante que trate a todo el mundo como gilipollas :palm:
3
uvi
No voy a defender a ETA pero 800 < 7291... unos son terroristas y los otros demócratas constitucionalistas.
3 K 40
angelitoMagno
#7 Y unos fueron asesinatos y otros no.
0
uvi
#9 Cierto, unos murieron casi al instante asesinados y otros murieron entre terribles sufrimientos por omisión del deber de socorro...sino tenían seguro privado.
2 K 27
angelitoMagno
#14 Exacto, la investigación sobre el caso de residencias habla de omisión del deber del socorro, no de homicidios. Y mucho menos de asesinatos.
0
arturios
#15 Más o menos la omisión del deber de socorro, tu ves una situación de riesgo para alguien y pasas totalmente de él, homicidio por tu culpa muere una persona pero no había intención, asesinato, por tu culpa muere gente y lo haces con intención (de hacer rica a Quirón) ¿Cuál de las tres se ajusta perfectamente a lo que hizo Ayuso? pregunto.
0
angelitoMagno
#18 Las personas murieron a causa de una enfermedad. Ya partiendo de esa base, no hay base jurídica alguna para hablar de homicidio.

Fuentes jurídicas:

Fuentes jurídicas:
Un juez archiva la causa por siete muertes en varias residencias de Madrid durante la pandemia. El juez ha descartado la comisión de delito de homicidio o lesiones por parte de los centros
www.rtve.es/noticias/20250218/juez-archiva-causa-por-siete-muertes-var

Esto es lo que se está…   » ver todo el comentario
0
luckyy
#9 cómo que no? Asesinados con nocturnidad y alevosía
0
Nasser
Es que Feijoo no es de ETA porque no quiere{troll}
2
Dene
Yo no se a que espera Matute para llevarle a los tribunales por difamacion
1
PaulDurden
Menudo gilipollas, de verdad....
Asco de gente y de partido político.
1
fernando_sierra
No podía faltar el comodín de ETA.
1
Alegremensajero
He visto la intervención completa y es insufrible... Menudo nivel de mierda hay en la política en la actualidad salvo muy pocas y contadas excepciones...
1
Andreham
Supongo que los que estaban indignadísimos por lo del ministro twittero aquí estarán también echando espumarajos por la boca.

O algo blanco al menos les asoma por la boca...
0

