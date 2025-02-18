Feijóo se defiende en la comisión de la dana aireando a ETA frente a EH Bildu: “¿Usted tiene información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA?”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sacado a relucir a ETA en sus respuesta sobre la dana durante el interrogatorio de Bildu en la comisión de investigación que se celebra en el Congreso. “¿Usted tiene información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA en los tribunales?”, le ha preguntado al diputado Oskar Matute, cuando le interrogaba por sus contradicciones respecto a ese día. “Escucharle hablar de mentiras y de verdades después de los 800 muertos que tienen ustedes en una organización terrorista”, ha dicho posteriormente.