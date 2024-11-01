·
16

121
clics
Feijóo defiende a un agitador ultra que persigue al ministro Puente
Ndongo asedió con su micrófono a Óscar Puente a su llegada al Senado, pese a que este le dijo que no le tocara, y el líder del PP reaccionó en redes sociales pidiendo "educación" al ministro
#1
fareway
Pobre Feijóo... se ve como Casado y no sabe por dónde tirar...
7
K
105
#2
oceanon3d
*
#1
Se que es una frase hecha pero a mi no me dapena ninguna. Si este tío llega al gobierno secuestrado por la necesidad de VOX el destrozo que puede hacer al país puede ser de órdago ... tanto como para marcar una generación de una forma muy chunga.
3
K
36
#13
sotillo
#1
¿Como Casado? Ni de coña, como le quiten a su mujer su playa particular este termina de compañero de piso de Mazon
0
K
11
#5
Leon_Bocanegra
6
K
89
#10
soberao
#5
La respuesta es buenísima
2
K
42
#17
DDJ
*
El Feijóo diciendo que en esas circunstancias el cesaría a alguien de su gobierno
El chiste se cuenta solo
Y que se conforme con que sólo lo ha llamado miserable
#5
El montón de marionetas mononeuronales que hay en puestos altos del PP
0
K
10
#8
jonolulu
“Si un ministro de mi Gobierno trata así a cualquier ciudadano le ceso de inmediato”,
De su gobierno imaginario que no tiene porque no quiere
3
K
56
#4
soberao
Ahora toca hablar del negro de Vox, que es el tema que ha puesto la ultraderecha para el club de debate de los medios esta semana. Y si no es Ayuso es Feijoo, pero el tema ya está puesto, que lo sepan las tertulias televisivas y los influencers y youtubers, que se tiene que hablar de esto...
1
K
28
#3
Juanjolo
No tan fuerte, Nacho.
2
K
26
#7
moco36
La derecha española ha cruzado todos los limites, no hay fair play. Por ende hay que ir a por ellos con las mismas. Lo entienden el juego sucio.
1
K
18
#11
MoñecoTeDrapo
Este nivel de crispación es insostenible
0
K
11
#6
MoussaZy
Al negro de vox mas de uno le tiene ganas. Empezando por mi
0
K
8
#9
soberao
#6
No hay que tenerle ganas, sino que si quiere ser periodista que se saque la carrera, solo tiene que matricularse y hacerse "socio de la biblioteca nocturna".
www.youtube.com/watch?v=uUXBraiV2pg
1
K
28
#12
El_dinero_no_es_de_nadie
#9
Pues el que escribe en este medio y es su director tampoco tiene la carrera de periodismo
2
K
31
#14
soberao
#12
Escolar lleva haciendo periodismo toda su vida no como este hombre que solo sabe hacer el mamahostias. Su blog en 2002:
web.archive.org/web/20021017074652/http://escolar.net/
0
K
20
#18
DrEvil
#6
Bueno, supongo que cada uno tiene sus gustos.
0
K
10
#16
Cincocuatrotres
Dice Puente no me toque! Cuando nadie le toca y a continuación le da un manotazo, lo que dice el diario.es es una fabula
0
K
7
#15
ZomIneck
El amigo de marcial Dorado?
0
K
6
