El fascismo se cura muriendo  

[...]Esto no es broma, esto es ricino porque estamos hartos Eso bien lo sabe la rodilla de Losantos Esto no es un tema, es rabia y propaganda Esto eleva el alma, aunque más alto lo hagan bombas lapa El marido de Cifuentes me escribe la letra Tengo a Cospedal y a Rubalcaba aquí picando piedra Somos marxistas solidarios, no terroristas Y sabemos que el fascismo se cura muriendo. Que el fascismo se cura muriendo. El fascismo se cura muriendo.[...]

Pertinax #4 Pertinax *
“Un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre algún GRAPO”

-“Dicen que pronto se traspasa la cloaca de Ortega Lara y muchos rumorean que Rubalcaba merece probarla, complejo de zulo mi casa a ver si un día secuestro alguno y le torturo mientras le leo al Argala”

- "A ver si ETA pone una bomba y explota”

Valtonyc, ese poeta que si sale más gañán no nace. Burda apología de sus neuras.
Pertinax #10 Pertinax
#9 Olvidé el :troll:
Findeton #1 Findeton
Todo es fascismo. En fin, cansina.
#2 Toponotomalasuerte
#1 que todo? Te das por aludido? Jijijiji
ChatGPT #3 ChatGPT
Esto no es apología de la violencia?
ChatGPT #7 ChatGPT
@admin una pregunta, cuando un comentario hace apología de la violencia se puede reportar y llegado el caso, castigar. Pero cuando es una noticia y no un comentario… ¿cuál es el método?
Debería poder denunciarse también y si corresponde, castigar a ese usuario que la ha subido
Pertinax #8 Pertinax
#7 Tú no lo entiendes. Es Arte.
ChatGPT #9 ChatGPT *
#8 claro…. Clásico doble rasero
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Lo estáis haciendo muy bien, rojelios. Ahora a por Aragón.
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Alguien ya se está puliendo el pollo de noche buena por lo visto :troll:
