[...]Esto no es broma, esto es ricino porque estamos hartos Eso bien lo sabe la rodilla de Losantos Esto no es un tema, es rabia y propaganda Esto eleva el alma, aunque más alto lo hagan bombas lapa El marido de Cifuentes me escribe la letra Tengo a Cospedal y a Rubalcaba aquí picando piedra Somos marxistas solidarios, no terroristas Y sabemos que el fascismo se cura muriendo. Que el fascismo se cura muriendo. El fascismo se cura muriendo.[...]