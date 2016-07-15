Los fans de Stranger Things están acusando a Netflix de empeorar la serie a propósito en su quinta y última temporada

La quinta y última temporada de Stranger Things acaba de estrenarse en Netflix con un éxito rotundo. Sin embargo, estos primeros capítulos no han hecho demasiada gracia a algunos fans, que han acusado a la compañía de simplificar al máximo los diálogos entre los personajes. Resulta que varios espectadores se han dado cuenta de que los personajes hablan con diálogos redundantes que remarcan algunos aspectos de la serie que parecen tratar al espectador como alguien completamente idiota.
Si te tratan como tal, igual, sólo igual, te lo tienes que mirar y dejar esa mierda de serie.
Pero vamos, que es un título clickbait que no tiene mucho que ver con la noticia.
Pero esto no es nuevo de ahora con stranger things, lleva pasando desde tiempos inmemorables, quien no recuerda Heroes o Lost?
Siempre me ha parecido razonable que tu hagas una serie con principio y final, y luego siempre puede haber margen para hacer una secuela, un spinoff. Pero algo que se hace ya con la intención de ser estirado entre múltiples temporadas sabes que vas a acabar asqueado
Season Episodes Originally released
1 8 July 15, 2016
2 9 October 27, 2017
3 8 July 4, 2019
4 9 May 27, 2022
5 8 November 26, 2025
en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things
Que tiempos, cuando salió Stranger Things Netflix tampoco es que fuese la octava maravilla pero al menos hacían algunas cosas que se podían ver, ahora es ver el "producido por Netflix" y huir como de la peste.