edición general
5 meneos
49 clics
Los fans de Stranger Things están acusando a Netflix de empeorar la serie a propósito en su quinta y última temporada

Los fans de Stranger Things están acusando a Netflix de empeorar la serie a propósito en su quinta y última temporada

La quinta y última temporada de Stranger Things acaba de estrenarse en Netflix con un éxito rotundo. Sin embargo, estos primeros capítulos no han hecho demasiada gracia a algunos fans, que han acusado a la compañía de simplificar al máximo los diálogos entre los personajes. Resulta que varios espectadores se han dado cuenta de que los personajes hablan con diálogos redundantes que remarcan algunos aspectos de la serie que parecen tratar al espectador como alguien completamente idiota.

| etiquetas: stranger things , netflix , serie , idiotas , diálogos
4 1 1 K 40 ocio
14 comentarios
4 1 1 K 40 ocio
pitercio #7 pitercio
No la he visto ¿no han colgado globos ni farolillos esta vez?
0 K 15
frg #4 frg
parecen tratar al espectador como alguien completamente idiota

Si te tratan como tal, igual, sólo igual, te lo tienes que mirar y dejar esa mierda de serie.
1 K 15
#10 vantablack
#4 siempre que leo algo de tratar al espectador como idiota me acuerdo que el público (americano) no entendió la trama de espías de Mission Imposible (la primera de Cruise) y en las siguientes dejaron el tema de espías y se volcaron en la acción :->
1 K 19
#6 Suleiman
Mucho tiempo libre veo... Problemas del primer mundo.
0 K 13
Cabre13 #12 Cabre13
Segundo artículo click baits de Xataka intentando convertir la última temporada en un festival de negatividad y quejas genéricas.
0 K 11
elTieso #13 elTieso
La nueva es un mojón nivel superior, destruye hasta la personalidad de los personajes, y han conseguido hasta que los demogorgon dejen de ser interesantes.
0 K 11
#1 Feliberto
El que haya trabajado un poco con chatgpt sabe el abuso no solo de stranger things, sino de todas las series nuevas que hacen de él.
0 K 10
chatOGT #3 chatOGT *
Eso no es empeorar a propósito es querer llegar a más público (e imagino que a riesgo de perder a muchos otros).

Pero vamos, que es un título clickbait que no tiene mucho que ver con la noticia.
0 K 10
Battlestar #11 Battlestar
Por eso dejé de ver series en general.
Pero esto no es nuevo de ahora con stranger things, lleva pasando desde tiempos inmemorables, quien no recuerda Heroes o Lost?

Siempre me ha parecido razonable que tu hagas una serie con principio y final, y luego siempre puede haber margen para hacer una secuela, un spinoff. Pero algo que se hace ya con la intención de ser estirado entre múltiples temporadas sabes que vas a acabar asqueado
0 K 10
eltxoa #2 eltxoa
se les han crecido los niños
0 K 10
Sr.No #5 Sr.No
#2 Es que llevan 9 años con la serie, y entre temporada y temporada han llegado a pasar 3 años:

Season Episodes Originally released
1 8 July 15, 2016
2 9 October 27, 2017
3 8 July 4, 2019
4 9 May 27, 2022
5 8 November 26, 2025

en.wikipedia.org/wiki/Stranger_Things
2 K 36
Don_Pixote #8 Don_Pixote
pues los de Juego de Tronos deberiamos de haber quemado la sede de HBO :-D
0 K 8
#9 deimian86 *
Stranger Things ha sido el pelotazo más gordo que ha dado Netflix en cuanto a audiencia y repercusión, la inversión en publicidad ha sido enorme, está por todas partes desde meses antes del estreno pero han pasado años desde la temporada 4 y desde el estreno ni te cuento, la gente por lo general no se pone a meterse maratones de las temporadas anteriores así que redundan para que hasta el más tonto lo siga, hay flashbacks y recordatorios por todos lados, es proteger la inversión.

Que tiempos, cuando salió Stranger Things Netflix tampoco es que fuese la octava maravilla pero al menos hacían algunas cosas que se podían ver, ahora es ver el "producido por Netflix" y huir como de la peste.
0 K 6
MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo
#9 Pues de unos años a esta parte Netflix tiene producciones de alto presupuesto y calidad. Aunque también tiene fusca.
0 K 11

menéame