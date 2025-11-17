Familias de escuelas del Opus, angustiadas ante la privatización: “No queremos que nos envíen a barracones

Padres de los colegios Xaloc y Pineda de L’Hospitalet piden que la retirada del concierto sea progresiva para evitar una fuga masiva, mientras Educación busca recolocar a 300 alumnos vulnerables de estos centros.
| etiquetas: opus , familias , privatización , barracones
Los concertados deberían desaparecer todos.
Si los que envian a sus hijos a los colegios del Opus no quieren que sus hijos vayan a "barracones", entonces lo que tienen que hacer es presionar para que se dejen de usar barracones en la pública.
