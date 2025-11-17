edición general
Familias de escuelas del Opus, angustiadas ante la privatización: “No queremos que nos envíen a barracones

Padres de los colegios Xaloc y Pineda de L’Hospitalet piden que la retirada del concierto sea progresiva para evitar una fuga masiva, mientras Educación busca recolocar a 300 alumnos vulnerables de estos centros.

Que a 2025 exista centros concertados con sectas elitistas me parece de traca
#3 Dar clase en barracones, tristemente se ha convertido en normal en este país.
Los concertados deberían desaparecer todos.
En Noruega no existe educación ni privada ni concertada, y eso hace que la educación pública sea muy buena, porque los ricos saben que sus hijos no tienen mas remedio que ir a los colegios públicos, y eso hace que no hagan lobby para joder a la pública.

Si los que envian a sus hijos a los colegios del Opus no quieren que sus hijos vayan a "barracones", entonces lo que tienen que hacer es presionar para que se dejen de usar barracones en la pública.
Pues a manifestaros por mejorar la educación pública
#1 Que no, que lo que quieren es una subvención para pagar un colegio elitista del Opus, y así evitar mezclarse con "la chusma" de su barrio.
No queremos que nos envíen con pobres
#0 Yo creo que con una vez que nos riamos es suficiente:
Que aprendan a votar :troll:
