La falta de médicos en los hospitales públicos provoca el colapso de la sanidad

La falta de médicos en los hospitales públicos provoca el colapso de la sanidad

La sanidad pública española se enfrenta a un colapso creciente que amenaza la atención de millones de pacientes. El déficit de médicos y enfermeras, sumado a la sobrecarga de los profesionales existentes, ha incrementado las listas de espera, obligando a muchos ciudadanos a recurrir a la sanidad privada como única alternativa. El sistema tiene un déficit de alrededor de 5874 médicos, un 76% de ellos (4502) en Atención Primaria. Se espera que la cifra aumente hasta los 9000 profesionales en 2029, según un informe del Ministerio de Sanidad.

etiquetas: falta de médicos , colapso , sanidad pública
Supercinexin #1 Supercinexin
Políticos derechistas culpables. Votantes cómplices. Lo sufriréis vosotros también, idiotas.
cabobronson #4 cabobronson
#1 es igual, no te esfuerces, ni aunque estén agonizando por culpa de los recortes en sanidad darán su brazo a torcer
Supercinexin #6 Supercinexin *
#4 Conozco a una señora de Paiporta que es del PP a muerte. No tienes que explicarme nada. Amiga de mi madre de toda la vida. Rochos, cabrons, Sánches, a presó. Yatúsáe.
Mala #7 Mala *
#1 #4 #6 Que no se os olvide que la ley que abrió las puertas a las entidades privadas, mientras Aznar gobernaba en minoría, fue aprobada por todos los partidos, a excepción del BNG e IU.
cabobronson #8 cabobronson
#6 qué suerte tienes, sólo una señora, yo estoy rodeado
Supercinexin #9 Supercinexin
#8 xD la verdad es que de Paiporta no conozco a nadie más que a esa mujer y su familia, claro, hijas y demás, por ser amiga de mi madre de siempre.
pepel #5 pepel *
La falta de contrataciones e Inversión por parte de los políticos provoca el colapso de la Sanidad Pública.

Y la gestión directa siempre será más barata que la gestión privada, pues no es necesario pagar los beneficios.
Mark_ #2 Mark_
El plan sigue según lo previsto.

Si empeoran las condiciones de la pública, los médicos se irán a la privada.
Cuantos menos recursos en las públicas, más necesidad de las privadas.
Cuando colapse la pública, sólo quedara la privada.
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones *
Gracias PP, Vox y también a una buena parte del PSOE. Enhorabuena, lo habéis conseguido os habéis cargado la sanidad pública y ahora lo pagaremos los ciudadanos con muertes y ruina económica. Gracias de nuevo, hijos de la gran puta.
#10 chavi
Pero luego se niegan a abrir mas facultades de medicina públicas y piden un 13 para hacer la carrera....
