La falta de médicos en los hospitales públicos provoca el colapso de la sanidad

La sanidad pública española se enfrenta a un colapso creciente que amenaza la atención de millones de pacientes. El déficit de médicos y enfermeras, sumado a la sobrecarga de los profesionales existentes, ha incrementado las listas de espera, obligando a muchos ciudadanos a recurrir a la sanidad privada como única alternativa. El sistema tiene un déficit de alrededor de 5874 médicos, un 76% de ellos (4502) en Atención Primaria. Se espera que la cifra aumente hasta los 9000 profesionales en 2029, según un informe del Ministerio de Sanidad.
Y la gestión directa siempre será más barata que la gestión privada, pues no es necesario pagar los beneficios.
Si empeoran las condiciones de la pública, los médicos se irán a la privada.
Cuantos menos recursos en las públicas, más necesidad de las privadas.
Cuando colapse la pública, sólo quedara la privada.