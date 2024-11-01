edición general
Los fallos que permitieron que un profesor pederasta y violador de Ourense se diera a la fuga

Los fallos que permitieron que un profesor pederasta y violador de Ourense se diera a la fuga

Colectivos feministas, de madres y de trabajadores de la enseñanza lamentan que el condenado escapara y que se le permitiera seguir dando clases cuando su víctima ya lo había denunciado.

vGeeSiz
La extraña conexión que tienen algunos progres con la iglesia en este tema es muy preocupante. Menudos enfermos mentales
aupaatu
Curioso la cantidad de fallos que se dan en los colegios con los pederastas y los acosadores.
Y el tema no es nuevo.
Dexton
alcama
Las mejores fugas de pederastas, en Galicia
