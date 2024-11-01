·
Los fallos que permitieron que un profesor pederasta y violador de Ourense se diera a la fuga
Colectivos feministas, de madres y de trabajadores de la enseñanza lamentan que el condenado escapara y que se le permitiera seguir dando clases cuando su víctima ya lo había denunciado.
#2
vGeeSiz
La extraña conexión que tienen algunos progres con la iglesia en este tema es muy preocupante. Menudos enfermos mentales
0
K
10
#4
aupaatu
*
Curioso la cantidad de fallos que se dan en los colegios con los pederastas y los acosadores.
Y el tema no es nuevo.
0
K
8
#1
Dexton
0
K
6
#3
alcama
Las mejores fugas de pederastas, en Galicia
0
K
5
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Y el tema no es nuevo.