FACUA da una lección a las gasolineras de España y demuestra que no aplicaron la bajada del IVA y elevaron los precios este domingo

La reciente rebaja del IVA aplicada a la gasolina, aprobada por el Gobierno como medida para aliviar el impacto de la escalada de precios energéticos, ha tenido un efecto desigual en el mercado. Mientras sigue aumentando precio del petróleo y del coste de los carburantes desde comienzos de marzo. Relacionada
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Por eso me odian, me atacan, me insultan. Después de pelear a la secta satanica, soy literalmente jesucristo
Me apuntan con el dedo
Susurra a mis espaldas
Y a mí me importa un bledo
¿Qué más me da si soy distinta a ellos?
No soy de nadie, no tengo dueño
Yo sé que me critican
Me consta que me odian
La envidia les corroe
Mi vida les agobia
¿Por qué será? Yo no tengo la culpa
Mi circunstancia les insulta
Mi destino es el que yo decido
El que yo elijo para mí
¿A quién le importa lo que yo haga?
¿A quién le importa lo que yo diga?
Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré
¿A quién le… » ver todo el comentario